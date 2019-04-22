10 điều đàn ông nào cũng muốn được người phụ nữ của mình thấu hiểu

1. Thay vì bắt đàn ông phải đoán, phụ nữ hãy cho họ biết chính xác món quà mà bạn thích. Đừng bắt anh ấy phải đoán mò để rồi cuối cùng lại nhận lấy cái kết không như kỳ vọng.

Đàn ông dù điềm đạm, lạnh lùng là thế nhưng ẩn sâu bên trong tâm hồn họ lại mong manh dễ vỡ hơn vẻ ngoài rất nhiều…

3. Đừng nghe những gì đàn ông nói, cũng đừng dùng lời nói để đánh giá đối phương yêu mình nhiều hay ít. Hãy nhìn vào những gì đàn ông làm để cảm nhận tấm chân tình của chàng.

2. Tất nhiên, đàn ông luôn muốn mình là cây tùng cây bách để người phụ nữ của họ tựa nương. Tuy nhiên, phụ nữ đừng vì được nuông chiều, yêu thương mà ỷ lại mọi điều vào họ. Lúc ấy, bạn sẽ trở thành gánh nặng trên vai chàng đấy.

Hãy luôn đúng giờ, giữ lời hứa và đừng bao giờ bắt đàn ông đợi quá 10’ trong mỗi lần hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng chỉ bắt đàn ông nói “anh yêu em”, đừng tiết kiệm câu “em yêu anh” bởi mỗi lần được nghe lời ngọt ngào ấy họ sẽ hạnh phúc vô cùng.

5. Dù mới yêu hay đã yêu nhau thật lâu thì phụ nữ đừng vì quá thân thiết, quen thuộc mà ăn nói cộc lốc với một nửa của mình. Sai lầm ấy sẽ khiến chàng cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng.

6. Hãy tôn trọng cách ăn mặc của đàn ông, bởi có những món đồ bạn thấy đẹp nhưng phái mạnh lại không hề thoải mái khi khoác chúng lên người.

7. Hãy luôn đúng giờ, giữ lời hứa và đừng bao giờ bắt đàn ông đợi quá 10’ trong mỗi lần hẹn hò.

Đàn ông ghét nhất là việc bị mang chuyện cũ ra đay nghiến - Ảnh minh họa: Internet

8. Chuyện gì đã qua đừng bao giờ nhắc lại, nhất là những sai lầm trong quá khứ. Đàn ông ghét nhất là việc bị mang chuyện cũ ra đay nghiến.

9. Đúng như câu nói “con đường ngắn nhất để đến trái tim người đàn ông là đi qua chiếc dạ dày”. Đừng ngần ngại vào bếp làm những món chàng thích, những bữa cơm mộc mạc, dung dị ấy sẽ khiến anh ấy càng say bạn đứ đừ.

10. Cũng vậy, phụ nữ đừng bao giờ nhắc đến người yêu cũ trước mặt người đàn ông của hiện tại. Bạn cũng đừng lôi người cũ của chàng ra so sánh với mình. Hãy để quá khứ ngủ yên nếu muốn có bình yên.