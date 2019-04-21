Sau lưng đàn ông ngoại tình là nỗi đau không thể nguôi ngoai của 3 người đáng thương này

Phụ nữ yêu 21/04/2019 16:30

Lên giường với kẻ thứ 3 có thể khiến đàn ông khoái chí, thích thú mà không ngờ rằng sai lầm của mình đã khiến 3 người này đau khổ tận cùng.

Một khi ngoại tình, đàn ông sẽ gây nên nỗi đau không thể nào xóa nhòa trong tâm trí 3 đối tượng sau đây.

Sau lưng đàn ông ngoại tình là nỗi đau không thể nguôi ngoai của 3 người đáng thương này - Ảnh 1
Hôn nhân cần sự thủy chung, một lòng một dạ mới có thể bền chặt, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

1. Vợ

Đàn ông có thể đã từng yêu nhiều người, có nhiều cuộc tình trước khi kết hôn. Thế nhưng, sau khi đã nên vợ nên chồng, đã ký vào đơn đăng ký kết hôn họ cần có trách nhiệm với người vợ trong hôn thú với mình. Yêu thương, săn sóc và trân trọng vẫn là chưa đủ. Hôn nhân còn cần sự thủy chung, một lòng một dạ mới có thể bền chặt, hạnh phúc.

Thế nên, một khi đã đang tâm vụng trộm với đàn bà khác đàn ông đã sai hoàn toàn. Họ có thể dùng hàng trăm lý do để bao biện cho sai lầm của mình, có thể đổ thừa rằng do vợ không sáng tạo chuyện gối chăn, vợ không còn ngọt ngào như thuở mới cưới hay vợ xấu xí, béo ú sau sinh khiến họ mất hết hứng thú.

Sau lưng đàn ông ngoại tình là nỗi đau không thể nguôi ngoai của 3 người đáng thương này - Ảnh 2
Bản tính trăng hoa, thiếu bản lĩnh mới là nguyên nhân khiến đàn ông bội bạc, đừng đổ mọi lỗi lầm lên đầu vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ biết trách móc mà không nhận ra rằng, ngay cả chính họ cũng đã không còn nuông chiều, yêu thương vợ từ lâu. Bản tính trăng hoa, thiếu bản lĩnh mới là nguyên nhân khiến đàn ông bội bạc, đừng đổ mọi lỗi lầm lên đầu vợ kẻo tội nghiệp cô ấy.

Khi lấy chồng, phụ nữ nào ngờ anh ấy sẽ trở thành một người chồng đớn hèn, vô sỉ và gây nên vết thương lòng quá lớn cho mình như thế?

Sau lưng đàn ông ngoại tình là nỗi đau không thể nguôi ngoai của 3 người đáng thương này - Ảnh 3
Dù còn non trẻ hay đã lớn khôn thì con cái luôn khinh miệt người cha vô tình của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Con cái

Nếu vợ có thể khóc cạn nước mắt vì chồng ngoại tình, có thể đánh ghen nhân tình để giành lại chồng thì con cái nào làm được gì khi chúng biết bố phản bội gia đình. Chúng còn quá nhỏ để biết mình cần làm gì để giúp mẹ, để giúp gia đình mình vẹn nguyên như thuở đầu.

Thế nhưng, dù còn non trẻ hay đã lớn khôn thì con cái luôn khinh miệt người cha vô tình của mình. Người cha vì nhục dục mà đạp đổ giá trị của hôn nhân, mà làm kẻ phản bội nhưng không hề cảm thấy hối hận, ăn năn.

Những tổn thương mà con trẻ phải nếm trải, cả đời này đàn ông ngoại tình cũng không thể bù đắp được.

Sau lưng đàn ông ngoại tình là nỗi đau không thể nguôi ngoai của 3 người đáng thương này - Ảnh 4
Vết nhơ ấy sẽ khiến những người vô tội bị vạ lây, phải tủi hổ với hàng xóm láng giềng dù họ chẳng làm gì sai trái - Ảnh minh họa: Internet

3. Gia đình

Không chỉ cha mẹ, anh chị em và họ hàng sẽ vô cùng nhục nhã khi biết tin người đàn ông của gia đình họ ngoại tình. Dù thương con đến mấy thì cha mẹ bạn cũng không thể bao che, bỏ qua cho sai lầm tai hại ấy.

Vết nhơ ấy sẽ khiến những người vô tội bị vạ lây, phải tủi hổ với hàng xóm láng giềng dù họ chẳng làm gì sai trái.

Vậy mới nói, là đàn ông hãy sống trách nhiệm, đàng hoàng với đời mình. Đừng chỉ vì một phút sa ngã, vài phút bốc đồng mà đạp đổ danh dự đời mình, ảnh hưởng đến những người thân yêu.

Phụ nữ dại nhất ở đời chính là tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 điều này

Phụ nữ dại nhất ở đời chính là tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 điều này

Nếu phụ nữ chấp nhận tha thứ cho chồng ngoại tình chỉ vì điều này, chẳng khác nào tự hại chính mình.

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