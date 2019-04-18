Phụ nữ dại nhất ở đời chính là tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 điều này

Phụ nữ yêu 18/04/2019 17:16

Nếu phụ nữ chấp nhận tha thứ cho chồng ngoại tình chỉ vì điều này, chẳng khác nào tự hại chính mình.

Là vợ, nếu vì 3 điều này mà tha thứ cho chồng ngoại tình thì chẳng khác nào tự triệt đường sống của mình.

Phụ nữ dại nhất ở đời chính là tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 điều này - Ảnh 1
Nếu những khúc mắc giữa hai bạn không được giải quyết thì chàng có thể chấm dứt với đàn bà này nhưng sẽ nhanh chóng lên giường với đàn bà khác ngay sau đấy - Ảnh minh họa: Internet

1. Vì muốn chồng quay về

Nếu nghĩ rằng chỉ cần bạn ra sức vun đắp, chấp nhận thứ tha thì chồng sẽ toàn tâm toàn ý quay về bên gia đình sau cơn say nắng thì phụ nữ đã nhầm. Bởi lẽ, đấy không được gọi là bao dung, càng không phải là sự hi sinh vì hạnh phúc gia đình mà chỉ để lộ rằng bạn đang dùng mọi cách để níu kéo cuộc hôn nhân này.

Hãy giải quyết thấu đáo chuyện ngoại tình của chồng trước khi đưa ra quyết định tha thứ hay buông tay. Nếu những khúc mắc giữa hai bạn không được giải quyết thì chàng có thể chấm dứt với đàn bà này nhưng sẽ nhanh chóng lên giường với đàn bà khác ngay sau đấy.

Chỉ khi nhận ra mình đã sai vì phản bội vợ con, chỉ khi cả vợ lẫn chồng đều nhìn ra những thiếu sót của mình thì lúc ấy bạn mới có quyền hi vọng chuyện “gương vỡ lại lành”.

Phụ nữ dại nhất ở đời chính là tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 điều này - Ảnh 2
Nếu con cái phải chung sống với người cha bội bạc, ngoại tình sau lưng mẹ thì chúng sẽ căm ghét, oán hận cha vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

2. Vì nghĩ cho con

Tha thứ cho chồng ngoại tình vì nghĩ cho con, vì sợ con thiếu vắng tình cha, thiệt thòi vì có một gia đình không trọn vẹn chính là lý do được rất nhiều phụ nữ dùng đến. Vậy nhưng, có bao giờ họ tự hỏi, làm như thế thì con có hạnh phúc hay không? Bản thân họ có hạnh phúc hay không?

Hôn nhân chỉ thực sự có hơi ấm gia đình khi vợ chồng con cái yêu thương lẫn nhau. Nếu con cái phải chung sống với người cha bội bạc, ngoại tình sau lưng mẹ thì chúng sẽ căm ghét, oán hận cha vô cùng. Chưa kể, những tổn thương tâm lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, sự phát triển của con.

Thay vì “cố đấm ăn xôi”, đàn bà có chồng ngoại tình hãy gạt nước mắt mà buông tay. Hãy cho mẹ con mình một cuộc sống bình yên thay vì đầy bão giông như hiện tại.

Phụ nữ dại nhất ở đời chính là tha thứ cho chồng ngoại tình vì 3 điều này - Ảnh 3
Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà hi sinh cuộc đời mình, cũng đừng vì cha mẹ mà đánh mất thanh xuân vào tay người đàn ông không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

3. Vì sợ cha mẹ mất mặt

Phụ nữ ơi, hôn nhân này là của bạn, cuộc đời này là của bạn. Hà cớ gì lại vì sợ cha mẹ mang tiếng có con gái bỏ chồng mà nín nhịn, chấp nhận kiếp chung chồng. Bạn đời không chỉ là người mà ta thương yêu, anh ấy còn là người chăm sóc, đỡ đần ta khi về già.

Cha mẹ rồi cũng sẽ già, chẳng thể ăn đời ở kiếp bên bạn. Chỉ người bạn đời mới là người cùng ta nương tựa vào nhau mà sống, mà chăm sóc con cái.

Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà hi sinh cuộc đời mình, cũng đừng vì cha mẹ mà đánh mất thanh xuân vào tay người đàn ông không xứng đáng. Phụ nữ là để được yêu thương, chứ không dành cho đàn ông tệ bạc ngược đãi.

3 sai lầm ‘chết người’ khi giao tiếp với chồng, người vợ cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời

3 sai lầm ‘chết người’ khi giao tiếp với chồng, người vợ cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời

Dưới đây là 3 lỗi phổ biến mà phụ nữ nào cũng phạm phải ít nhất 1 lần trong đời khi giao tiếp với chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà dại tha thứ cho chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình chuyện ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này