Là vợ, nếu vì 3 điều này mà tha thứ cho chồng ngoại tình thì chẳng khác nào tự triệt đường sống của mình.

Hãy giải quyết thấu đáo chuyện ngoại tình của chồng trước khi đưa ra quyết định tha thứ hay buông tay. Nếu những khúc mắc giữa hai bạn không được giải quyết thì chàng có thể chấm dứt với đàn bà này nhưng sẽ nhanh chóng lên giường với đàn bà khác ngay sau đấy.

Nếu nghĩ rằng chỉ cần bạn ra sức vun đắp, chấp nhận thứ tha thì chồng sẽ toàn tâm toàn ý quay về bên gia đình sau cơn say nắng thì phụ nữ đã nhầm. Bởi lẽ, đấy không được gọi là bao dung, càng không phải là sự hi sinh vì hạnh phúc gia đình mà chỉ để lộ rằng bạn đang dùng mọi cách để níu kéo cuộc hôn nhân này.

Chỉ khi nhận ra mình đã sai vì phản bội vợ con, chỉ khi cả vợ lẫn chồng đều nhìn ra những thiếu sót của mình thì lúc ấy bạn mới có quyền hi vọng chuyện “gương vỡ lại lành”.

Nếu con cái phải chung sống với người cha bội bạc, ngoại tình sau lưng mẹ thì chúng sẽ căm ghét, oán hận cha vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

2. Vì nghĩ cho con

Tha thứ cho chồng ngoại tình vì nghĩ cho con, vì sợ con thiếu vắng tình cha, thiệt thòi vì có một gia đình không trọn vẹn chính là lý do được rất nhiều phụ nữ dùng đến. Vậy nhưng, có bao giờ họ tự hỏi, làm như thế thì con có hạnh phúc hay không? Bản thân họ có hạnh phúc hay không?

Hôn nhân chỉ thực sự có hơi ấm gia đình khi vợ chồng con cái yêu thương lẫn nhau. Nếu con cái phải chung sống với người cha bội bạc, ngoại tình sau lưng mẹ thì chúng sẽ căm ghét, oán hận cha vô cùng. Chưa kể, những tổn thương tâm lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, sự phát triển của con.

Thay vì “cố đấm ăn xôi”, đàn bà có chồng ngoại tình hãy gạt nước mắt mà buông tay. Hãy cho mẹ con mình một cuộc sống bình yên thay vì đầy bão giông như hiện tại.

Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà hi sinh cuộc đời mình, cũng đừng vì cha mẹ mà đánh mất thanh xuân vào tay người đàn ông không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

3. Vì sợ cha mẹ mất mặt

Phụ nữ ơi, hôn nhân này là của bạn, cuộc đời này là của bạn. Hà cớ gì lại vì sợ cha mẹ mang tiếng có con gái bỏ chồng mà nín nhịn, chấp nhận kiếp chung chồng. Bạn đời không chỉ là người mà ta thương yêu, anh ấy còn là người chăm sóc, đỡ đần ta khi về già.

Cha mẹ rồi cũng sẽ già, chẳng thể ăn đời ở kiếp bên bạn. Chỉ người bạn đời mới là người cùng ta nương tựa vào nhau mà sống, mà chăm sóc con cái.

Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà hi sinh cuộc đời mình, cũng đừng vì cha mẹ mà đánh mất thanh xuân vào tay người đàn ông không xứng đáng. Phụ nữ là để được yêu thương, chứ không dành cho đàn ông tệ bạc ngược đãi.