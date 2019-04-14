Là đàn ông, nếu để vợ phải một mình trong 3 thời điểm này thì đích thị là người chồng tồi

Đàn ông có thể viện đủ lý do, từ bận họp, bận làm thêm ngoài giờ, bận đi tiếp khách… để bao biện cho việc mình ít dành thời gian cho gia đình. Thế nhưng, nếu để vợ phải một mình trong 3 thời điểm này thì người chồng ấy xứng đáng bị vứt ra đường. Bởi khi ấy, họ không chỉ vô tâm mà còn vô nghĩa vô tình.

Nếu vợ đã vì mình mà mang thai 9 tháng 10 ngày, khốn khó cùng cực khi bị cơn nghén hành hạ hay chân tay sưng phù những tháng cuối thai kỳ thì chồng cần thấu hiểu những vất vả ấy mà chăm sóc, yêu thương vợ thật nhiều.

Sinh con nào phải việc dễ dàng, nó là cuộc đánh cược một mất một còn cho mạng sống của người mẹ. Những nguy hiểm, tai biến khi sinh chỉ người phụ nữ mới phải đối mặt, đàn ông cả đời cũng chẳng hiểu được.

Vượt cạn chính là lúc phụ nữ cần người đàn ông của đời mình bên cạnh nhất. Anh ấy có thể vụng về, lóng ngóng vì không biết phải làm gì nhưng chị em đâu đòi hỏi gì nhiều. Họ cần sự có mặt của chồng để mình được trấn an, để có điểm tựa tinh thần và để con được gặp cha ngay sau khi lọt lòng.

Là đàn ông, nếu bỏ mặc vợ phải vượt cạn một mình hoặc chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại chơi game, lướt facebook ngoài cánh cửa phòng sinh thì người chồng ấy không xứng đáng để vợ con nương tựa cả đời.

Đừng để con thiếu hụt tình yêu thương của cha dù cha chúng vẫn sống cùng một mái nhà - Ảnh minh họa: Internet

2. Giáo dục con cái

“Con hư tại mẹ” chính là câu nói khiến mọi người mẹ phẫn uất, thương tổn nhất. Bởi lẽ, ngày thường chồng phó mặc tất cả cho vợ, từ việc nhà, đến đối nội đối ngoại, cả nuôi dạy con cái cững chẳng ngó ngàng đén. Ấy vậy mà, khi con ương ngạnh, khi con quấy khóc họ lại thản nhiên đổ lỗi cho vợ, rằng do vợ không biết dạy con nên mới như thế.

Đời đàn ông, nếu đã là chồng là cha thì hãy sống có trách nhiệm với gia đình của mình. Con cái là tài sản chung của hai vợ chồng, là con chung của hai vợ chồng chứ không riêng gì là con của mỗi người phụ nữ.

Người chồng nên ý thức việc cùng vợ nuôi dạy con cái, có như thế bé mới phát triển toàn diện nhất có thể. Đừng để con thiếu hụt tình yêu thương của cha dù cha chúng vẫn sống cùng một mái nhà.

Ảnh minh họa: Internet

3. Khi vợ ốm đau

Vợ chồng có thể kết hôn vì tình yêu, thế nhưng chỉ trách nhiệm, tình thương mới có thể giúp bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu. Thế mới nói, khi bệnh tật, lúc cơ hàn mới biết được lòng người, biết được lòng dạ của người đầu ấp tay gối.

Khi thấy vợ sa cơ thất thế, bệnh tật mà chồng dửng dưng như không, chẳng thèm đoái hoài thì đàn ông ấy không xứng có một gia đình. Bởi lẽ, nếu ngay cả vợ mình mà còn bỏ mặc thì đời này anh ta không thể có được điều gì giá trị hơn.

Tiền bạc, công danh, sự nghiệp nếu mất đi có thể nỗ lực lấy lại được. Vậy nhưng, một người vợ dốc lòng yêu thương, hi sinh vì mình, một khi đã đánh mất thì có mò kim đáy biển đàn ông cũng chẳng thể có được thêm lần nữa.