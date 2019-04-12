Một khi đàn ông ngoại tình , bạn sẽ dễ dàng nhận thấy qua những điều bất thường trong sinh hoạt hay hành động của anh ta.

Thế nên, nếu thấy chồng có những hành động bất thường, hay cười mỉm khi chat hoặc cố ý xóa sạch tin nhắn trong điện thoại thì chị em hãy đề cao cảnh giác.

Nếu trước đây chồng bạn dùng điện thoại nhiều là để chơi game, lướt mạng xã hội hoặc đọc tin tức thì khi cặp bồ, anh ấy sẽ nhắn tin nhiều hơn. Những lời ngọt ngào, những hẹn hò thân mật đều thông qua điện thoại để kết nối với nhau.

Đàn ông bội bạc sẽ bớt xén thời gian cho gia đình để ăn vụng bên ngoài, qua mắt vợ con - Ảnh minh họa: Internet

2. Thay đổi thói quen sinh hoạt

Vì có nhân tình, đang ngất ngây trong mối quan hệ vụng trộm nên đàn ông sẽ bớt xén thời gian cho vợ con, gia đình để được bên bồ nhí. Họ sẽ đột nhiên thay đổi những thói quen cố hữu, sẽ viện đủ lý do từ tăng ca, bận đi tiếp khách hay có hẹn café với bạn bè để về nhà thật trễ.

Họ đã dùng chính quỹ thời gian ấy để ăn vụng bên ngoài, qua mắt vợ con mà chẳng hề cảm thấy ăn năn hay có lỗi. Thậm chí, họ còn thấy phấn khích vì vợ bị “cắm sừng”, bị qua mặt một cách dễ dàng.

Anh ấy vì cảm thấy ray rứt khi giấu vợ đi chung chạ với đàn bà khác nên mới âm thầm dùng quà cáp để chuộc lỗi - Ảnh minh họa: Internet

3. Hay tặng quà cho vợ hơn

Phụ nữ đừng vội mừng khi bỗng dưng chồng quan tâm, săn sóc và thường xuyên tặng quà cho mình. Biết đâu, anh ấy vì cảm thấy ray rứt khi giấu vợ đi chung chạ với đàn bà khác nên mới âm thầm dùng quà cáp để chuộc lỗi.

Thậm chí, rất nhiều đàn ông đã dùng chiêu thức này để “che mắt” vợ, để cô ấy cảm thấy an lòng rằng chồng vẫn luôn yêu thương mình như ngày nào.

Cảm giác ăn vụng kích thích như thế nào chỉ người trong cuộc mới thấu - Ảnh minh họa: Internet

4. Cuồng nhiệt chuyện gối chăn

Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình nào về nhà cũng chán vợ thì bạn đã nhầm. Thực chất, khi vừa được ăn “phở” lại được ăn “cơm” thì đàn ông càng mạnh mẽ, cuồng nhiệt chuyện gối chăn. Bởi lẽ, cảm giác ăn vụng kích thích như thế nào chỉ người trong cuộc mới thấu.

Là vợ, khi phát hiện chồng mình có những biểu hiện đáng nghi trên bạn cần thận trọng xem xét lại hôn nhân của mình.