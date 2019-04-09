Đây là những chiêu thức kẻ thứ ba nào cũng sử dụng để mồi chài, gạ tình đàn ông có vợ. Chị em hãy đọc thật kỹ để có thể bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình.

Khi càng tiếp xúc, càng nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nhân tình đàn ông sẽ thầm mang vợ ra so sánh. Giữa một bên là "của lạ" thơm tho, hiểu chuyện và dịu dàng với người vợ thường cằn nhằn, quát tháo lại lùi xùi tất nhiên cánh mày râu sẽ nghiêng hẳn về phía nhân tình. Đây chính là một trong những chiêu thức hiệu quả nhất mà con giáp thứ 13 dùng để rù quến chồng của người khác.

Đàn ông vốn thích chinh phục, thích được thể hiện bản lĩnh, sự mạnh mẽ của mình trước phái yếu. Thế nên, một người phụ nữ biết cách nũng nịu, yếu mềm và ngọt ngào sẽ dư sức khiêu khích sự hiếu chiến, khát khao sở hữu của đàn ông có vợ. Bằng càng này, kẻ thứ ba chẳng cần giăng bẫy cũng có thể nhẹ nhàng đưa con mồi vào tròng.

Cảm giác vụng trộm, qua lại lén lút với đàn bà khác ngoài vợ mình khiến đàn ông bị cuốn vào những phấn khích, thích thú không thể cưỡng lại - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn bí ẩn, có những bí mật

Hôn nhân là một mối quan hệ mà ở đấy đàn ông và người đàn bà của mình không hề tồn tại bất cứ một bí mật nào. Họ biết rõ về nhân thân, tính cách, lối sống và suy nghĩ của đối phương đến từng chân tơ kẻ tóc. Giữa họ không còn bất cứ điều gì phải che đậy, tìm hiểu vì cả hai hiểu nhau như hiểu chính mình.

Điều ấy có thể giúp vợ chồng tìm được tiếng nói chung, dễ dàng giải quyết những mâu thuẫn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vậy nhưng, đây cũng là con dao hai lưỡi khiến cuộc sống nhân nhân trở nên nhàm chán, cũ kỹ.

Biết được điều ấy, kẻ thứ ba luôn tỏ ra bí ẩn với rất nhiều bí mật. Ngay cả mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng họ đang đeo đuổi cũng chính là một bí mật. Cảm giác vụng trộm, qua lại lén lút với đàn bà khác ngoài vợ mình khiến đàn ông bị cuốn vào những phấn khích, thích thú không thể cưỡng lại.

Cộng thêm những nụ hôn quyến luyến, những bộ quần áo mong manh hay những lời tình tứ đã tạo nên sự mê hoặc như bùa mê thuốc lú, khiến đàn ông dù có vợ đẹp con ngoan cũng bỏ hết mà chạy theo nhân tình.

Chính thời điểm bị vợ chê bai, bỏ rơi khiến đàn ông hụt hẫng, chán chường và dễ sa ngã nhất - Ảnh minh họa: Internet

3. Không tiếc lời khen ngợi dành cho đàn ông

Đây là điều giúp phụ nữ dễ chiếm được tình cảm của đàn ông nhất nhưng những người vợ lại quên mất. Hôn nhân khiến họ trở nên thực tế, chỉ tập trung chê trách những sai lầm của chồng, than vãn sự bê bối, lười nhác của anh ấy. Người vợ chỉ chú tâm đến điểm yếu của chồng mà quên việc ghi nhận những thành công, điểm tốt trong con người bạn đời.

Chính thời điểm bị vợ chê bai, bỏ rơi khiến đàn ông hụt hẫng, chán chường và dễ sa ngã nhất. Chỉ cần những lời khen ngợi, những câu tán dương “anh giỏi quá, sao cái gì anh cũng biết hết vậy”, “anh như ông Bụt của em vậy”, “hiếm đàn ông nào được như anh” sẽ khiến đàn ông dù đàng hoàng đến mấy cũng bất chấp tất cả mà ngã vào vòng tay nhân tình.

Vậy nên, đàn bà không muốn mất chồng vào tay kẻ thứ ba hãy đọc thật kỹ những câu chữ trên, hãy nhắc nhớ bản thân đừng phạm phai sai lầm tai hại kẻo đánh mất hạnh phúc mình đang có.