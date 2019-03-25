Hãy nhớ: Đàn bà hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng

Phụ nữ yêu 25/03/2019 17:35

Phụ nữ ngày nay hơn nhau là ở chính bản thân mình, ở số dư trong tài khoản ngân hàng, quan niệm “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” đã quá lỗi thời.

Người ta vẫn bảo đàn bà lấy chồng hạnh phúc hay khổ đau, sung sướng hay khổ cực là phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng. Thế nhưng, đàn ông suy cho cùng cũng chỉ là người bạn đời, là người cùng chung tay xây dựng mái ấm. Hà cớ gì lại lấy đàn ông ra làm thước đo hạnh phúc của một người đàn bà.

Hãy nhớ: Đàn bà hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng - Ảnh 1
Khi đàn bà đã là đại gia của chính mình thì việc kết hôn chẳng làm cô ấy giàu hơn, cũng không giúp cô ấy tăng thêm giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Việc đặt những ông chồng lên bàn cân để xem đàn bà nào hạnh phúc, sung sướng, đáng ngưỡng mộ hơn liệu có quá kệch cỡm, phi lý?.

Bởi lẽ, cuộc đời người đàn bà như thế nào là do chính cô ấy quyết định. Nếu nàng biết yêu thương bản thân, không đối xử tệ bạc với chính mình và nỗ lực không ngừng để kiếm tiền thì tự khắc cuộc sống của cô ấy sẽ tốt đẹp. Có sự nghiệp, có số dư trong tài khoản tăng liên tục, được làm điều mình thích mà chẳng cần cậy nhờ ai, càng không sống bám vào bất cứ đàn ông nào chính là công thức làm nên người đàn bà thành công.

Cô ấy có tất cả mà không cần đàn ông, nàng càng không cố gắng mồi chài, bằng mọi giá phải lấy được người chồng giàu có để nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng, giúp cha mẹ hãnh diện khi khoe con lấy được chồng đại gia. Khi đàn bà đã là đại gia của chính mình thì việc kết hôn chẳng làm cô ấy giàu hơn, cũng không giúp cô ấy tăng thêm giá trị.

Hãy nhớ: Đàn bà hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng - Ảnh 2
Là đàn bà, phải biết yêu thương chính mình. Đừng hi sinh vì bất cứ ai, kể cả chồng hay con - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, đàn bà khôn ngoan, có học thức không bao giờ chấp nhận nhốt mình trong gian bếp nhỏ để cả ngày phục dịch chồng con. Nếu lấy chồng chỉ để ở nhà chồng nuôi, làm một người vợ nội trợ toàn thời gian, gác bỏ mọi đam mê, sự nghiệp thì đấy không phải là hi sinh mà là nhu nhược. Họ chấp nhận kiếp tầm gửi, chấp nhận ôm hết việc nhà vào người, một mình nuôi dạy con cái chỉ để mong chồng ghi nhận công sức của mình.

Thế nhưng, đàn ông vốn bạc bẽo, vô tâm. Họ có thể cảm ơn vợ ngày một ngày hai, những cả đời này họ sẽ xem đấy là trách nhiệm, nghĩa vụ mà người vợ đang được mình nuôi phải làm. Sự biết ơn ban đầu sẽ được thay thế bằng sự vô cảm, ỷ lại và xem thường. Con cái vì thế cũng không kính trọng mẹ, gia đình vì thế mà lục đục, không hạnh phúc.

Là đàn bà, phải biết yêu thương chính mình. Đừng hi sinh vì bất cứ ai, kể cả chồng hay con. Mỗi người trong cuộc đời này đều có quyền sống cho bản thân, mưu cầu hạnh phúc. Đừng tự kìm hãm sự phát triển của bạn chỉ vì chồng kiếm được nhiều tiền hơn hay chiều ý chồng.

Hãy nhớ: Đàn bà hơn nhau ở số dư trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng - Ảnh 3
Đời đàn bà, sung sướng hay khổ đau là ở chính mình, hãy ngưng đổ thừa cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có thể hiện tại chồng rất yêu thương, chiều chuộng bạn nhưng chẳng ai có thể đoán trước tương lai. Nhỡ đâu mai này, khi xuân sắc qua đi, thân hình xập xệ, già nua yếu ớt liệu chồng có còn trân trọng bạn như hiện tại. Hay anh ấy sẽ nhanh chóng tìm nguồn vui mới với mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng để được thỏa mãn ham mê xác thịt.

Vậy nên, đàn bà hơn nhau là ở chính mình. Đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn, chồng chỉ là đối tác trong hôn nhân. Một khi anh ấy không còn xứng đáng kề bên bạn nữa, đàn bà khôn ngoan sẽ chẳng dại dây dưa. Họ hiểu rằng, thà độc thân mà hạnh phúc còn hơn có chồng mà khổ đau. Đời đàn bà, sung sướng hay khổ đau là ở chính mình, hãy ngưng đổ thừa cho đàn ông.

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