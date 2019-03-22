Một người phụ nữ thế này, đàn ông có nông cạn đến mấy cũng chẳng dại vứt bỏ

Có thể khiến chồng ngày càng nghiện mình chứng tỏ bạn là người phụ nữ khôn ngoan trong tình yêu và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đây là 5 điều chứng tỏ bạn là người phụ nữ khôn ngoan trong tình yêu và cuộc sống, chị em hãy tự kiểm chứng.

Phụ nữ khôn ngoan thừa hiểu món ngon dù ăn mãi cũng chán, cuộc sống lứa đôi nếu không làm mới sẽ trở nên nguội lạnh. Cô ấy không ngừng làm đẹp , chăm chút vẻ ngoài, trau dồi vốn hiểu biết để chồng phải luôn ngạc nhiên về mình.

Những bất ngờ nho nhỏ, những cuộc trò chuyện thâm tình hay kỳ nghỉ bất ngờ chính là cách kéo chồng khỏi những thói quen nhàm chán. Nàng khiến chồng cũng phải thay đổi tư duy, học cách hưởng thụ cuộc sống và tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau.

2. Luôn cỗ vũ, động viên chồng

Khi thất bại, lúc cơ hàn là thời điểm đàn ông cần sự sẻ chia, động viên của người phụ nữ mình yêu thương nhất. Tất nhiên, phụ nữ khôn ngoan thừa hiểu điều ấy. Cô ấy không tham phú phụ bần, tham vàng bỏ ngãi mà luôn tận tâm giúp chồng trở thành một người đàn ông thành công nhất có thể.

Sự lạc quan, yêu đời và suy nghĩ tích cực của nàng sẽ tác động lên đối phương, giúp anh ấy có động lực để phấn đấu mỗi ngày.

Cô ấy không mang người đàn ông của mình ra so sánh với đàn ông khác, càng không hạ thấp đối phương để nâng mình lên - Ảnh minh họa: Internet

3. Không nói xấu đàn ông

Là người, ai cũng có những khuyết điểm, cũng từng phạm sai lầm. Thay vì ghim vào đầu những điều không hay đàn bà thông minh chỉ hướng đến tương lai. Cô ấy không mang người đàn ông của mình ra so sánh với đàn ông khác, càng không hạ thấp đối phương để nâng mình lên.

Nhún nhường nhưng không cam chịu, bao dung nhưng không hi sinh mù quáng chính là cách giúp cả hai luôn bình đẳng, tỉnh táo trong mối quan hệ.

4. Tôn trọng những khác biệt

Dù yêu đương hay đã bước chân vào hôn nhân, phụ nữ khôn ngoan sẽ tinh tế chấp nhận những khác biệt trong quan điểm sống của đối phương. Cô ấy không yêu cầu chàng phải thay đổi suy nghĩ chỉ để giống vợ.

Nàng hiểu, những bất đồng, mâu thuẫn sẽ tăng thêm hương vị cho cuộc hôn nhân, giúp cả hai thiểu thấu nhau. Quá trình tìm ra tiếng nói chung sẽ giúp vợ chồng thêm gắn kết, bền chặt.

Dù phải khóc sưng mắt, phải chấm dứt mối tình lâu năm nhưng một khi đã quyết định họ sẽ không ngoái đầu - Ảnh minh họa: Internet

5. Dứt khoát buông bỏ mối quan hệ lấp lửng, lưng chừng

Dám yêu dám hận, dám cuồng nhiệt yêu đương nên phụ nữ khôn ngoan cũng không ngần ngại bước chân ra khỏi mối quan hệ không đi đến đâu. Dù phải khóc sưng mắt, phải chấm dứt mối tình lâu năm nhưng một khi đã quyết định họ sẽ không ngoái đầu.