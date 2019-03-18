Mọi phụ nữ sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trong bài viết này…

Phụ nữ yêu 18/03/2019 17:15

Là phụ nữ, nếu ngay cả nước mắt cũng chẳng dám rơi bạn đừng cố nhận bản thân mạnh mẽ...

Dành cho những người phụ ngay cả đến khóc còn không dám mà vẫn cứ phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, ngoan cường. Dẫu có kiệt sức, mệt mỏi đến chán chường cũng không dám than vãn nửa lời.

Mọi phụ nữ sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trong bài viết này… - Ảnh 1
Yêu đương dù si mê đến mấy cũng dễ dàng dứt ra, cũng không phải chịu quá nhiều ràng buộc, trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thuở độc thân là sung sướng, hạnh phúc nhất. Khi ấy, bạn chỉ cần tập trung làm việc, kiếm thật nhiều tiền và yêu đương cuồng nhiệt. Lúc ấy, nếu đối phương đủ tốt cả hai sẽ có mối quan hệ bền chặt, lâu dài. Nếu người đàn ông kia trăng hoa, tệ bạc bạn sẽ dễ dàng đá phăng gã ra khỏi đời để sẵn sàng đón nhận tình yêu của một chàng trai tử tế khác.

Yêu đương dù si mê đến mấy cũng dễ dàng dứt ra, cũng không phải chịu quá nhiều ràng buộc, trách nhiệm. Nó là sự tự nguyện chăm sóc, yêu thương nhau vô điều kiện, nó không vắt kiệt sức của người phụ nữ trong hàng tá nghĩa vụ không tên.

Mọi phụ nữ sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trong bài viết này… - Ảnh 2
Bạn rất đặc biệt, thật sự quan trọng với đứa trẻ của mình, với gia đình mà bạn đang là một phần của nó - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, phụ nữ làm vợ, làm mẹ, làm quen với trách nhiệm vai trò mới. Họ sẽ phải mệt mỏi với vết sinh mổ, với những đêm mất ngủ khi con đau ốm, hắt hơi. Con lớn hơn một chút, những người mẹ trót la mắng con sẽ trằn trọc hối hận vì đã dạy con sai cách, đã khiến đứa trẻ mong manh thương tổn.

Tất nhiên, cuộc chiến với chính mình để lấy lại vóc dáng thời son rỗi sẽ khiến những người mẹ lắm khi tuyệt vọng. Và cả những người vợ dù chồng con đề huề nhưng vẫn cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Phụ nữ ơi, bạn đừng tự làm khổ mình thêm nữa, cũng đừng xem nhẹ bản thân. Bạn rất đặc biệt, thật sự quan trọng với đứa trẻ của mình, với gia đình mà bạn đang là một phần của nó.

Mọi phụ nữ sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trong bài viết này… - Ảnh 3
Dẫu chồng có vô tâm hờ hững, có bội bạc thì con sẽ mãi là người đáng tin cậy nhất đời người mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Làm mẹ, dù áp lực, khó khăn đến mấy thì chúng đều xứng đáng để hi sinh, để nếm trải. Bởi lẽ, có con chính là hạnh phúc lớn nhất đời người phụ nữ. Đúng như câu nói “đàn bà lấy chồng, lãi mỗi đứa con”.

Mỗi khi kiệt sức, bạn chỉ cần nhớ đến đôi mắt ngây thơ của con khi nhìn mình, về giọt sữa non lúc con chào đời hay cái chạm nhẹ khi da tiếp da, khi bạn được gặp con lúc mới sinh. Những khoảnh khắc ấy, những cảm xúc ấy sẽ mãi là điểm tựa để phụ nữ an yên khi tìm về.

Mỗi khi chông chênh, khốn khó bạn hãy nhớ đến bàn tay bé xíu của con, về vòng tay ôm quyến luyến. Khi ấy, bạn sẽ mạnh mẽ, can trường và vững lòng tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ thôi bộn bề vì bên cạnh luôn có trái tim bé nhỏ hướng về.

Một người mẹ là đủ cho con, là quá đủ. Vậy nên, dẫu chồng có vô tâm hờ hững, có bội bạc thì con sẽ mãi là người đáng tin cậy nhất đời người mẹ.

4 đặc điểm của người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường, hạnh phúc bất chấp đàn ông tồi

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