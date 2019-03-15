3 thứ phụ nữ cần vứt bỏ định kỳ, đừng tiếc kẻo thiệt thân

Là phụ nữ, hãy định kỳ vứt bỏ những thứ này ra khỏi đời mình để đón thêm nguồn năng lượng, những điều tích cực và xua đuổi những phiền ưu, mệt mỏi.

Thay vào đấy, phụ nữ hãy tập trung vun đắp tình cảm gia đình, yêu thương, chăm sóc cha mẹ. Những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe , những món quà nho nhỏ nhân các ngày lễ hay đơn giản chỉ cùng gia đình hội họp đã đủ khiến đời bạn ý nghĩa muôn phần.

Đừng chạy theo số lượng, chất lượng của các mối quan hệ mới là thứ bạn cần lưu tâm. Bởi lẽ, cố gắng kết giao với những người không thích mình, xem thường mình, người giả dối thì chỉ tốn thời gian của hai bên. Tất nhiên, bạn cũng hãy dẹp luôn những cuộc nhậu vô nghĩa, những buổi café chán ngắt. Thực chất, nó không đáng để bạn phải tiêu tốn thời gian.

Đừng tự biến không gian sống thành nhà kho bằng thói quen mua sắm vô tội vạ, chi tiêu bạt mạng - Ảnh minh họa: Internet

2. Vứt bỏ thói quen tiêu xài hoang phí

Phụ nữ đừng vì ham đồ rẻ mà vác về hàng tá quần áo kém chất lượng, cũng đừng vì tiếc của mà chẳng dám vứt những món đồ không dùng đến vào thùng rác. Đừng tự biến không gian sống thành nhà kho bằng thói quen mua sắm vô tội vạ, chi tiêu bạt mạng.

Là phụ nữ, đừng để tủ quần áo chất đống những món đồ lỗi mốt, mỗi khi cần thứ gì phải lục tung chúng lên để tìm. Thay vì ham mê mua sắm, hãy dùng chính số tiền ấy để tham gia những khóa học ngắn hạn, mua vài ba cuốn sách hay đi du lịch. Chúng là những khoản đáng chi hơn rất nhiều.

Đừng để tâm đến miệng lưỡi thế gian, đừng để lời nói của người khác khiến bạn tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

3. Lời dèm pha của miệng đời

Là người, nên biết cách lắng nghe ý kiến của người khác. Đấy chính là những lời góp ý chân thành, khách quan nhất để bạn biết rõ mình đang ở đâu, vị trí nào. Tuy nhiên, trước những lời soi mói, xỉa xói với ý xấu thì bạn hãy bỏ ngoài tai.

Đừng để tâm đến miệng lưỡi thế gian, đừng để lời nói của người khác khiến bạn tổn thương, buồn phiền. Chẳng ai có thể làm bạn khổ đau, trừ khi bạn cho phép họ làm điều ấy. Hãy cứ là chính mình, bảo vệ quan điểm cá nhân và hạnh phúc thật nhiều phụ nữ nhé.