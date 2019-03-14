Những tưởng đàn bà càng ngoan, càng hi sinh tất thảy vì chồng con sẽ càng hạnh phúc, nhận được sự trân trọng từ chồng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Dưới đây là 3 cái tội khiến đàn bà càng ngoan càng khổ đau trăm bề, ngay chính người chồng họ hết mực yêu thương cũng tỏ ra xem thường người vợ tận tụy của mình. Chỉ cần vô ý làm sai, phạm lỗi bạn sẽ nhận ngay cơn mưa lời cay nghiệt, chửi rủa từ miệng chồng thốt ra - Ảnh minh họa: Internet Thứ nhất là tội cả tin. Chính vì cả tin nên đàn bà tin sái cổ tất cả những lời người đàn ông mình yêu thương nói mà chẳng hề nghi ngờ, suy xét trước sau. Họ mặc định rằng, đối phương sẽ yêu thương mình vô điều kiện, dẫu mình có xuống sắc, sồ sề thì anh ấy vẫn một lòng thủy chung.

Thế nhưng, rồi một ngày đàn bà sẽ nhận ra sự thật đắng cay rằng. Nếu bạn làm tốt bổn phận, nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu chưa chắc đã nhận được sự khích lệ, khen ngợi. Thế nhưng, chỉ cần vô ý làm sai, phạm lỗi bạn sẽ nhận ngay cơn mưa lời cay nghiệt, chửi rủa từ miệng chồng thốt ra. Đàn bà ngoan sẽ tự khiến mình trở nên đáng thương trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Thứ hai là tội xem việc nhà là việc của đàn bà. Những câu nói “chồng đi làm cả ngày rồi, về nhà chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mọi việc để đấy cho em”, “anh đi tắm đi, em nấu cơm loáng cái là xong”, “anh để bát đũa đấy, em làm cho nhanh”, “việc này là việc của đàn bà, anh đừng động tay vào”… đã vô tình tập hư chồng bạn lúc nào không hay.

Vì quá chiều chồng, sợ chồng khổ, sợ chồng phải vất vả mà đàn bà ngoan gồng mình đứng ra cáng đáng mọi việc trong nhà. Ban đầu, chồng họ có thể cảm động, nhưng lâu dần anh ấy sẽ xem đấy là việc của vợ, là lẽ hiển nhiên và ỷ lại hoàn toàn vào vợ. Nếu không sớm thay đổi thói xấu này, đàn bà ngoan sẽ tự khiến mình trở nên đáng thương trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, hạnh phúc. Lúc ấy, bạn có khác nào đang “bịt tai trộm chuông”, tự lừa dối bản thân. Đàn bà ngoan xin hãy bớt ngoan. Hãy trân quý, nuông chiều chính mình, hãy bớt ôm việc vào người - Ảnh minh họa: Internet Thứ ba là tội ngược đãi chính mình. Ngày nghỉ, nếu chồng có thể nằm ườn trên giường ngủ nướng tới trưa, sau đấy lại tụ tập bạn bè café, nhậu nhẹt mà chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Vậy nhưng, đàn bà ngoan lại phải thức dậy thật sớm để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cơm nước vẫn không ngớt việc. Cũng thế, nếu chồng có thể chi tiền triệu cho một bữa nhậu với bạn bè thì đàn bà ngoan, ngay đến vài trăm nghìn mua chiếc áo cho mình cũng cầm lên đặt xuống. Họ chỉ tập trung mua sắm cho chồng con, chăm sóc gia đình mà tước luôn quyền được yêu thương chính mình. Lâu dần, họ tự biến mình thành một người phụ nữ già trước tuổi, quần áo tuềnh toàng, gương mặt hốc hác. Họ đánh mất sự hấp dẫn của mình trước chồng, khiến chồng chán ngán đến tận cùng nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Vậy nên, đàn bà ngoan xin hãy bớt ngoan. Hãy trân quý, nuông chiều chính mình, hãy bớt ôm việc vào người, yêu cầu chồng con cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Có như thế, đời đàn bà ngoan mới bớt khổ, mới mong hạnh phúc ấm êm, cuộc đời viên mãn.

Chồng thế này chính là nghiệp chướng, đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc Người chồng thế này sẽ làm khổ vợ con cả đời, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, càng dây dưa càng thiệt thòi cho con cái.

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