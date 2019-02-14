Chỉ đàn bà dại mới hạ mình mà làm 3 điều này cho đàn ông!

1. Chấp nhận ở bên người đàn ông tầm thường, không có chí tiến thủ

Đàn bà tự nguyện hạ mình, làm 3 điều này vì đàn ông là đang tự đánh mất giá trị, đừng trách vì sao bị xem thường, khinh rẻ.

Bạn có thể yêu bất cứ đàn ông nào, miễn là không tranh đoạt của ai, không dùng chung với đàn bà khác. Sau đấy, hãy cân nhắc về việc anh ấy có phải là người có chí tiến thủ, có hoài bão, trách nhiệm và luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho bạn hay không. Nếu câu trả lời là có, đừng bao giờ đánh mất người đàn ông ấy. Nếu là không, đừng dại dây dưa thêm ngày nào nữa. Bởi lẽ, ở bên người đàn ông không khiến mình nể phục, trân trọng thì cả đời bạn đừng mong có được hạnh phúc.

Khi yêu, đàn bà thường đặt nặng cảm xúc. Họ bị cuốn hút bởi sự đáng yêu, hài hước hoặc sự khéo léo, quan tâm mà đối phương dành cho mình. Thế nhưng, sau những mật ngọt, những yêu thương rồ dại đàn bà hãy đủ tỉnh táo để tự hỏi bản thân rằng “anh ta có xứng đáng có được mình?".

Cộc cằn, thô lỗ và hung bạo đến mức vung tay đánh người đàn bà của mình khi cự cãi không đáng để bạn phải nuối tiếc - Ảnh minh họa: Internet

2. Nghe theo mọi sai khiến mà không hề có chính kiến

Dù đang yêu hay đã kết hôn thì mối quan hệ nào cũng cần có sự bình đẳng, tôn trọng, tin tưởng mới mong bền vững, lâu dài. Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng sống cùng nhau cả đời sao có thể tránh được những bất hòa, mâu thuẫn. Chính thời điểm nhạy cảm ấy là lúc để đàn bà nhìn rõ lòng dạ người đàn ông của mình, biết anh ta yêu bạn ở mức nào.

Nếu chàng luôn chủ động nhận sai dù không hề có lỗi vì sợ bạn tức tưởi mà rơi nước mắt. Chàng ân cần ủi an mà không hề phàn nàn về sự vô lý của bạn rồi chờ đến khi nguôi ngoai mới phân tích ngọn ngành câu chuyện thì anh ấy yêu thương bạn vô cùng.

Ngược lại, mẫu đàn ông luôn cho rằng mình đúng. Cộc cằn, thô lỗ và hung bạo đến mức vung tay đánh người đàn bà của mình khi cự cãi không đáng để bạn phải nuối tiếc.

Đáng buồn thay, rất nhiều chị em không đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy. Họ nín nhịn mọi thiệt thòi, những trận đòn và răm rắp nghe lời đàn ông để giữ chân đối phương. Họ quên mất rằng, đàn bà nào cũng xứng đáng được yêu thương, được sống bên người đàn ông tử tế, trân trọng mình.

Chẳng ai bắt bạn phải đầu tắt mặt tối với việc nhà trong khi chồng đi làm về chỉ việc nằm chơi chờ vợ phục vụ từ A đến Z cả - Ảnh minh họa: Internet

3. Ôm hết việc nhà vào người

Có rất nhiều cách để thể hiện bạn là một người đàn bà đảm đang. Ví như bạn cắm hoa rất đẹp, ủi quần áo rất khéo hay nấu ăn rất ngon. Thế nên, đàn bà chẳng việc gì phải ép mình biết tất cả mọi thứ, tự làm tất cả việc nhà để chứng tỏ với chồng, với mẹ chồng, với thiên hạ rằng mình giỏi giang.

Hãy cứ vụng về, cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của chồng trong việc chăm sóc gia đình. Chẳng ai bắt bạn phải đầu tắt mặt tối với việc nhà trong khi chồng đi làm về chỉ việc nằm chơi chờ vợ phục vụ từ A đến Z cả. Muốn người khác yêu thương mình, trước tiên, đàn bà hãy trân quý bản thân.