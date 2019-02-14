Chỉ đàn bà dại mới hạ mình mà làm 3 điều này cho đàn ông!

Phụ nữ yêu 14/02/2019 17:04

Là đàn bà, dù có yêu đến chết đi sống lại cũng đừng hạ mình làm 3 điều này cho đàn ông kẻo một đời bất hạnh, bi thương.

Đàn bà tự nguyện hạ mình, làm 3 điều này vì đàn ông là đang tự đánh mất giá trị, đừng trách vì sao bị xem thường, khinh rẻ.

Chỉ đàn bà dại mới hạ mình mà làm 3 điều này cho đàn ông! - Ảnh 1
Ở bên người đàn ông không khiến mình nể phục, trân trọng thì cả đời bạn đừng mong có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

1. Chấp nhận ở bên người đàn ông tầm thường, không có chí tiến thủ

Khi yêu, đàn bà thường đặt nặng cảm xúc. Họ bị cuốn hút bởi sự đáng yêu, hài hước hoặc sự khéo léo, quan tâm mà đối phương dành cho mình. Thế nhưng, sau những mật ngọt, những yêu thương rồ dại đàn bà hãy đủ tỉnh táo để tự hỏi bản thân rằng “anh ta có xứng đáng có được mình?".

Bạn có thể yêu bất cứ đàn ông nào, miễn là không tranh đoạt của ai, không dùng chung với đàn bà khác. Sau đấy, hãy cân nhắc về việc anh ấy có phải là người có chí tiến thủ, có hoài bão, trách nhiệm và luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho bạn hay không. Nếu câu trả lời là có, đừng bao giờ đánh mất người đàn ông ấy. Nếu là không, đừng dại dây dưa thêm ngày nào nữa. Bởi lẽ, ở bên người đàn ông không khiến mình nể phục, trân trọng thì cả đời bạn đừng mong có được hạnh phúc.

Chỉ đàn bà dại mới hạ mình mà làm 3 điều này cho đàn ông! - Ảnh 2
Cộc cằn, thô lỗ và hung bạo đến mức vung tay đánh người đàn bà của mình khi cự cãi không đáng để bạn phải nuối tiếc - Ảnh minh họa: Internet

2. Nghe theo mọi sai khiến mà không hề có chính kiến

Dù đang yêu hay đã kết hôn thì mối quan hệ nào cũng cần có sự bình đẳng, tôn trọng, tin tưởng mới mong bền vững, lâu dài. Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng sống cùng nhau cả đời sao có thể tránh được những  bất hòa, mâu thuẫn. Chính thời điểm nhạy cảm ấy là lúc để đàn bà nhìn rõ lòng dạ người đàn ông của mình, biết anh ta yêu bạn ở mức nào.

Nếu chàng luôn chủ động nhận sai dù không hề có lỗi vì sợ bạn tức tưởi mà rơi nước mắt. Chàng ân cần ủi an mà không hề phàn nàn về sự vô lý của bạn rồi chờ đến khi nguôi ngoai mới phân tích ngọn ngành câu chuyện thì anh ấy yêu thương bạn vô cùng.

Ngược lại, mẫu đàn ông luôn cho rằng mình đúng. Cộc cằn, thô lỗ và hung bạo đến mức vung tay đánh người đàn bà của mình khi cự cãi không đáng để bạn phải nuối tiếc.

Đáng buồn thay, rất nhiều chị em không đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy. Họ nín nhịn mọi thiệt thòi, những trận đòn và răm rắp nghe lời đàn ông để giữ chân đối phương. Họ quên mất rằng, đàn bà nào cũng xứng đáng được yêu thương, được sống bên người đàn ông tử tế, trân trọng mình.

Chỉ đàn bà dại mới hạ mình mà làm 3 điều này cho đàn ông! - Ảnh 3
Chẳng ai bắt bạn phải đầu tắt mặt tối với việc nhà trong khi chồng đi làm về chỉ việc nằm chơi chờ vợ phục vụ từ A đến Z cả - Ảnh minh họa: Internet

3. Ôm hết việc nhà vào người

Có rất nhiều cách để thể hiện bạn là một người đàn bà đảm đang. Ví như bạn cắm hoa rất đẹp, ủi quần áo rất khéo hay nấu ăn rất ngon. Thế nên, đàn bà chẳng việc gì phải ép mình biết tất cả mọi thứ, tự làm tất cả việc nhà để chứng tỏ với chồng, với mẹ chồng, với thiên hạ rằng mình giỏi giang.

Hãy cứ vụng về, cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của chồng trong việc chăm sóc gia đình. Chẳng ai bắt bạn phải đầu tắt mặt tối với việc nhà trong khi chồng đi làm về chỉ việc nằm chơi chờ vợ phục vụ từ A đến Z cả. Muốn người khác yêu thương mình, trước tiên, đàn bà hãy trân quý bản thân.

Là đàn bà, dù yêu đến mấy cũng đừng dại đưa hết cho chồng 3 thứ này

Là đàn bà, dù yêu đến mấy cũng đừng dại đưa hết cho chồng 3 thứ này

Đàn bà có thể vì chồng mà hi sinh chẳng tiếc, nhưng với 3 thứ này thì bằng mọi giá chị em phải giữ cho riêng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà dại

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 8 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 21 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này