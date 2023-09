Là đàn bà, dù yêu đến mấy cũng đừng dại đưa hết cho chồng 3 thứ này

Là đàn bà, đừng vì làm vợ làm mẹ mà hi sinh tất thảy vì chồng con. Bởi lẽ, đích đến của hôn nhân là hạnh phúc chứ không phải thua thiệt, tủi cực. Vậy nên, muốn có cuộc đời an yên, như ý đàn bà đừng dại đưa hết cho chồng 3 thứ này.

Với chồng, đàn bà nên tin, nhưng đừng tin tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tin

Hôn nhân cần nhất là lòng tin, bởi lẽ nếu cứ ngờ vực, nghi kỵ lẫn nhau thì bạn không thể toàn tâm toàn ý yêu thương một người. Tuy nhiên, với chồng, đàn bà nên tin, nhưng đừng tin tuyệt đối. Hãy đủ tỉnh táo để nhận ra những bất ổn nơi người bạn đời của mình. Nhờ đấy, bạn có thể kịp thời ngăn chặn những nguy cơ tiềm tàng phá hoại hạnh phúc gia đình.

Hãy để chồng hiểu rằng, để có được lòng tin của bạn là rất khó, là việc anh ấy phải dùng cả đời này để minh chứng cho lòng chung thủy của mình.

Đàn ông sẽ xem việc được bạn hầu hạ là điều hiển nhiên mà quên mất lòng biết ơn, mà kiếm cớ phụ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tự do

Đàn bà đừng than vãn rằng từ khi lấy chồng mình như chim vào lồng, như cá cắn câu, mất hết tự do. Thực chất, bạn chỉ mất tự do khi cố gắng ôm đồm hết mọi việc vào người. Từ chăm con, giặt giũ, cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa bạn đều tự làm mà không cậy nhờ sự chia sẻ từ chồng. Đàn bà ơi, bạn hi sinh như thế để làm gì trong khi chăm sóc gia đình là trách nhiệm của cả hai người.

Rồi đàn bà sẽ thấy, sau những câu ngợi khen “anh thật may mắn vì lấy được người vợ chu toàn như em” là sự vô tâm đắng ngắt. Đàn ông sẽ xem việc được bạn hầu hạ là điều hiển nhiên mà quên mất lòng biết ơn, mà kiếm cớ phụ bạc.

Vậy nên, đàn bà lấy chồng muốn được tự do là chính mình, không đánh mất cuộc đời hãy ngừng hi sinh. Hãy dành thời gian cho bản thân, làm những điều bạn thích và kiêu hãnh với đời.