Vợ quá tiết kiệm 3 thứ này đang tự tay dâng chồng cho đàn bà khác mà chẳng hề nhận ra

Phụ nữ yêu 25/01/2019 11:35

Dẫu biết nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến người phụ nữ có gia đình phải chi tiêu dè xẻn, thế nhưng bạn đừng dại keo kiệt với 3 thứ này kẻo chồng tắt lửa lòng.

Đời đàn bà đừng dại tiết kiệm tất cả cho chồng cho con mà không dám chi tiêu thứ gì cho chính mình. Bạn làm thế có thể nhận được lời khen từ người ngoài nhưng chồng lại chê bai vì vợ quá luộm thuộm, xuống sắc không phanh.

Vợ quá tiết kiệm 3 thứ này đang tự tay dâng chồng cho đàn bà khác mà chẳng hề nhận ra - Ảnh 1
Mỹ phẩm chính là một trong những thứ chị em tuyệt đối không được tiết kiệm - Ảnh minh họa: Internet

Mỹ phẩm chăm sóc da

Hôn nhân không giống tình yêu, nếu khi yêu bạn chỉ việc phiêu bồng với những rung động ngọt ngào thì cuộc sống gia đình lại khác. Nó buộc người trong cuộc phải sống trách nhiệm, phải hi sinh nhiều thứ và phải cố gắng thay đổi để hòa hợp với đối phương.

Tuy nhiên, chị em đừng vì đã lấy chồng mà tước mất của mình quyền được làm đẹp, được phù phiếm. Mỹ phẩm chính là một trong những thứ chị em tuyệt đối không được tiết kiệm. Đừng vì ham rẻ và mua những mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng kẻo chúng chẳng giúp bạn đẹp lên mà lại tàn phá dung nhan.

Kem dưỡng ẩm, kem nền, kem lót, phấn nền, phấn phủ, phấn má hồng chính là những món mỹ phẩm trang điểm cơ bản nhất bạn cần có. Tất nhiên, chị em cũng đừng tiếc tiền đi học một khóa trang điểm cá nhân để trông mình tươi tắn, xinh đẹp khi bước chân ra khỏi nhà. Lúc ấy, chồng sẽ rất tự hào, hãnh diện về người vợ thanh lịch, hấp dẫn của mình.

Vợ quá tiết kiệm 3 thứ này đang tự tay dâng chồng cho đàn bà khác mà chẳng hề nhận ra - Ảnh 2
Trang phục dạ hội càng thanh lịch với màu sắc nhã nhặn, đường cắt may tinh tế càng khiến bạn trở nên quyến rũ 'chết người' - Ảnh minh họa: Internet

Váy dạ hội

Bạn không cần phải đua đòi với người này người kia, chi cạn ví để lấp đầy tủ quần áo bằng những món đồ đắt tiền. Thế nhưng, với váy dạ hội chị em nhất định phải đầu tư kỹ lưỡng. Bạn đừng chọn những mẫu váy lỗi thời với màu sắc kém tinh tế, cũng đừng ham hàng giảm giá mà rước về món đồ khiến bạn trông như diễn hề khi ướm lên.

Trang phục dạ hội càng thanh lịch với màu sắc nhã nhặn, đường cắt may tinh tế, phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh càng khiến bạn trở nên quyến rũ "chết người". Đây cũng chính là điểm cộng tuyệt đối cho bạn trong mắt bạn đời, bạn bè. Khi đi dự tiệc cùng chồng, chị em hãy cứ lộng lẫy nhất có thể để anh ấy không phải xấu hổ khi sánh bước bên vợ.

Vợ quá tiết kiệm 3 thứ này đang tự tay dâng chồng cho đàn bà khác mà chẳng hề nhận ra - Ảnh 3
Bạn đừng tiết kiệm một ngày phép năm, cũng đừng vì khoản tiền nhỏ mà bỏ bê sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc sức khỏe

Nếu nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, mệt mỏi nhưng không rõ nguyên nhân chị em hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Bạn đừng tiết kiệm một ngày phép năm, cũng đừng vì khoản tiền nhỏ mà bỏ bê sức khỏe của mình.

Việc khám sức khỏe tổng quát, tầm soát các bệnh nguy hiểm là việc phụ nữ nên thực hiện cùng gia đình mỗi năm. Đây là cách khiến bạn luôn lạc quan, yêu đời và đủ mạnh khỏe để theo đuổi đam mê, chăm sóc chồng con và bản thân chu toàn nhất.

Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU

Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU

Mỗi người đàn bà đều có cuộc đời của riêng mình, số kiếp an bài có chạy đằng trời cũng không thoát. Thế nhưng, chỉ cần nhớ những điều này bạn nhất định sẽ an yên hưởng phúc, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng còn gì đề tiếc nuối.

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