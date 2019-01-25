Phận đàn bà, nếu lỡ chọn lầm 3 kiểu đàn ông này làm chồng hãy nhanh chóng chọn lại kẻo khổ oan cả đời

Hãy nhớ đến những lần bị 'no đòn' trước khi tin vào bất cứ lời giải thích nào của người chồng vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đổ thừa cho số phận, cũng đừng trách đàn ông. Đàn bà lấy chồng sướng hay khổ là do mình. Nếu nhận ra mình đã chọn sai chồng bạn hoàn toàn có thể chọn lại, đừng dại dột chịu đựng kẻo khổ oan cả đời.

Đây là kiểu đàn ông không đáng để chị em ngó ngàng đến huống gì yêu đương hay cưới hỏi. Một gã đàn ông sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp với phụ nữ là đàn ông tồi, cực hèn mọn. Họ thừa biết phái nữ yếu mềm, nào đủ sức lực để chống cự hay đáp trả đòn roi của mình nhưng vẫn xuống tay. Điều này chứng tỏ anh ta đã đánh mất lòng tự trọng, đánh mất cả quyền được tôn trọng từ mọi người xung quanh.

Nếu trót dại lấy phải người chồng vũ phu, chị em nhất định phải buông bỏ ngay lập tức. Anh ta có thể đánh bạn lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai và những lần sau nữa. Đừng ngốc nghếch nghe họ phân bua “do anh không kiểm soát được bản thân”, “tại anh giận quá mất khôn” mà chấp nhận thứ tha bởi anh ta không xứng đáng nhận sự bao dung ấy. Hãy nhớ đến những lần bị “no đòn” trước khi tin vào bất cứ lời giải thích nào của người chồng vũ phu.

Đời đàn bà, lấy chồng nghèo không việc gì phải nhục, nhưng lấy đàn ông keo kiệt, bủn xỉn làm chồng sẽ nhục nhã vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

2. Keo kiệt, bủn xỉn

Thay vì nhìn vào túi tiền của đàn ông để chọn chồng, chị em hãy nhìn cách anh ấy tiêu tiền vì bạn. Nếu anh ấy nghèo khó nhưng dám tiêu tiền để khiến bạn vui, dốc hết lòng chỉ mong bạn có cuộc sống vật chất đủ đầy, sung túc thì đấy chính là người đàn ông yêu thương bạn chân thành. Nếu yêu một người giàu có nhưng anh ta tính toán từng đồng, chi li từng cắc thì họ không hề đáng tin cậy để bạn dựa dẫm cả đời.

Thế nhưng, bạn đừng vội đánh đồng giữa tiết kiệm và keo kiệt. Bởi lẽ, đàn ông keo kiệt luôn tính toán so đo, tiết kiệm lại là việc cẩn trọng trước mỗi khoản chi tiêu để tránh hoang phí. Đời đàn bà, lấy chồng nghèo không việc gì phải nhục, nhưng lấy đàn ông keo kiệt, bủn xỉn làm chồng sẽ nhục nhã vô cùng.

Rời bỏ chồng cờ bạc, rượu chè không chỉ là cách giúp bạn chấm dứt những ngày khổ đau mà còn giúp con cái có được tương lai tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Cờ bạc, rượu chè

Chị em hãy dẹp ngay câu nói “đàn ông không xấu đàn bà không yêu" ra khỏi đầu. Đấy chỉ là lời vô nghĩa mà đàn ông vẫn dùng hòng lấp liếm những thói hư tật xấu của mình. Nếu lấy phải người chồng cờ bạc, rượu chè cả đời bạn sẽ phải còng lưng kiếm tiền quần quật nhưng muôm kiếp vẫn là con nợ. Bạn phải nuôi máu đỏ đen của chồng, nuôi cả những chủ nợ của anh ấy. Trong khi đấy con cái lại thiếu trước hụt sau, bữa đói bữa no.

Làm ơn, nếu chồng bạn là người như thế hãy dứt khoát ly hôn ngay lập tức. Đấy không chỉ là cách giúp bạn chấm dứt những ngày khổ đau mà còn giúp con cái có được tương lai tốt đẹp hơn.