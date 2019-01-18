Vậy nên, đàn bà muốn hạnh phúc, cả đời an yên chớ dại làm những điều này khi yêu kẻo tự rước bất hạnh, khổ đau vào người.

Khi yêu, đàn bà nào cũng dốc cạn lòng, cũng nguyện hi sinh tất cả để vun đắp cho mối tình của mình. Thế nhưng, nếu không biết điểm dừng, cứ thầm lặng gom hết thua thiệt về mình bạn sẽ dần khiến đối phương chán ngán, ỷ lại và không còn xem trọng mình nữa.

“Lấy chồng rồi thì làm đẹp cho ai xem”, “có người yêu rồi thì ăn diện làm gì” chính là những câu nói đàn bà vẫn thốt ra hằng ngày. Họ quên mất rằng, dù đã có chồng hay chưa, độc thân hay đã có người yêu thì cả đời đàn bà phải không ngừng làm đẹp. Hãy nhớ rằng “đàn ông yêu bằng mắt”, một khi vẻ ngoài của bạn trở nên xuề xòa, xuống sắc thậm tệ thì dù yêu đến mấy họ cũng chán.

Thay vì chỉ tập trung vào việc làm thế nào để nhà cửa gọn gàng, cơm ngon canh ngọt chờ chồng về ăn chị em hãy để tâm đến chính mình. Mua cho bản thân vài bộ quần áo mới, màu son yêu thích hay đôi giày cao gót kiêu kỳ dẫu có ngốn của bạn một khoản tiền nhưng nó chẳng đáng là bao so với những gì bạn nhận lại. Đàn bà khôn ngoan nên hiểu rằng, xinh đẹp chính là một dạng tài năng, tuổi trẻ là thứ một khi đã mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.

Sự thông minh giúp người đàn bà hiểu rằng chung thủy là một dạng ý thức, nếu chồng đã đang tâm ngoại tình thì dù có quản chặt đến mấy cũng không thể ngăn được - Ảnh minh họa: Internet

Quản người yêu/chồng quá chặt

Chỉ đàn bà dại mới rảnh rỗi để giữ chồng, đàn bà khôn đang bận phấn đấu cho sự nghiệp, vui vẻ với con cái và làm đẹp cho chính mình rồi. Sự thông minh giúp người đàn bà hiểu rằng chung thủy là một dạng ý thức, nếu chồng đã đang tâm ngoại tình thì dù có quản chặt đến mấy cũng không thể ngăn được.

Đừng gói gọn đời mình trong vòng tay của một người đàn ông, kẻo khi họ thay lòng bạn sẽ lâm vào cảnh trắng tay. Giữ như không giữ, lạt mềm buộc chặt để chồng phải giữ mình mới là cao kiến.

Trở thành một người mà chồng muốn sẽ khiến bạn mất đi sự đặc biệt của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đánh mất chính mình

Tất nhiên, cuộc sống lứa đôi bắt buộc hai cá thể độc lập cần có sự nhún nhường, dung hòa để không ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Bạn cần chấp nhận thay đổi những thói hư, yêu cầu đối phương bỏ những tật xấu nhưng tuyệt đối đừng thỏa hiệp với việc sống khác với mình để hài lòng đàn ông.

Đánh mất đời mình, trở thành một người mà chồng muốn sẽ khiến bạn mất đi sự đặc biệt của mình. Càng nghe lời, càng quá ngoan bạn càng mất giá trị trong đời họ.

Tiền cũng là thứ giúp người vợ có tiếng nói trong gia đình, có sự bình đẳng, trân trọng từ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Sống bám

Đàn ông nào cũng bị thu hút bởi người đàn bà độc lập tài chính, có công ăn việc làm ổn định. Khi làm ra tiền, biết cách tiêu tiền tự bản thân đàn bà sẽ toát lên sự tự tin, cá tính làm say lòng người. Hơn cả, tiền cũng là thứ giúp người vợ có tiếng nói trong gia đình, có sự bình đẳng, trân trọng từ đàn ông.

Rồi bạn sẽ thấy, ở nhà chồng nuôi, ngửa tay xin từng đồng sẽ khiến cuộc đời đàn bà trở nên bất hạnh như thế nào. Vì lệ thuộc, sống bám nên đến cả việc chồng ngoại tình họ còn chẳng dám lên tiếng vì sợ nếu bị chồng bỏ thì sẽ mất hết tất cả.