Đàn bà khôn chỉ theo đuổi 3 điều này, đàn ông vì thế mê mẩn cả đời

Xem đàn ông là tất cả những gì mình có, là mục đích sống của đời mình chính là sai lầm khiến đàn bà cả đời bất hạnh, khốn khó trăm bề. Thế nên, đàn bà khôn ngoan là phải biết theo đuổi 3 thứ này.

Cũng vậy, phụ nữ có ước mơ sẽ không vì lấy chồng, sinh con mà gác lại mọi thứ. Thậm chí, việc sinh con khiến họ càng hăng say lao động, sống có trách nhiệm và có nhiều tham vọng. Vì tuổi trẻ một khi đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ lấy lại được, vì thanh xuân là hữu hạn nên nếu bỏ lỡ ước mơ bạn sẽ tiếc nuối cả đời.

Đời đàn bà, nhất định không được sống tạm bợ, càng không được sống mà không có ước mơ. Rồi bạn sẽ thấy, chỉ khi có đam mê bạn mới có mục tiêu để phấn đấu, có mục đích sống rõ ràng. Quá trình chinh phục ước vọng sẽ giúp đàn bà đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những lo toan, mệt mỏi một cách mạnh mẽ nhất.

Nỗ lực kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền chính là thứ đàn bà khôn ngoan cả đời theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc

Bạn không có thứ gì cũng được nhưng nhất định phải có tiền. Miệng đời cay độc, chua ngoa vô tận. Nếu không có công việc ổn định, không làm ra tiền cả đời bạn sẽ bị khinh thường, xem nhẹ và chẳng bao giờ nhận được sự đối xử công bằng.

Nỗ lực kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền chính là thứ đàn bà khôn ngoan cả đời theo đuổi. Bởi lẽ khi ấy, họ không chỉ có tiền để thỏa mãn những đam mê của mình mà còn dùng nó để giúp đỡ gia đình, báo hiếu mẹ cha, làm điều mình thích.

Có tiền, đàn bà ắt có hạnh phúc, có tự do. Khi ấy, dù bị người yêu phản bội, chồng ngoại tình đàn bà cũng chẳng lâm vào đường cùng vì bấy lâu nay họ chẳng sống bám vào ai.

Vốn kiến thức xã hội, kỹ năng mềm sẽ khiến bạn không cần cố gắng làm màu vẫn khác biệt rõ rệt so với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Nhan sắc

Đừng keo kiệt với chính mình, đừng vì thỏi son quá đắt, đôi giày quá phù phiếm mà không dám chi tiền. Hãy nhớ rằng, bạn còn đủ trẻ điểm phấn tô son, đủ thon thả để mặc những bộ quần áo ôm sát thì hãy cứ hào phóng với thanh xuân của mình.

Không chỉ nhan sắc, đàn bà còn cần phải làm giàu thêm vốn kiến thức để bản thân không bao giờ bị tụt hậu, lỗi thời. Vốn kiến thức xã hội, kỹ năng mềm sẽ khiến bạn không cần cố gắng làm màu vẫn khác biệt rõ rệt so với đàn bà khác. Sau đấy, bạn chỉ cần đối xử tốt với bản thân là đủ.

Vậy nên, cả đời đàn bà đừng quá tham lam, đừng muốn quá nhiều thứ bởi chỉ cần có ước mơ, tiền bạc và nhan sắc bạn đã hạnh phúc viên mãn, ấm êm trọn kiếp.