Đời đàn bà, có nỗi đau nào chua chát bằng chồng mình lên giường với người khác

Chồng bất chấp tất cả để cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác chính là nỗi đau lớn nhất đời đàn bà, khiến họ dù mạnh mẽ đến mấy cũng gục ngã.

Đàn ông có thể cả gan ngoại tình, lừa dối vợ con để ăn nằm với đàn bà khác. Thế nhưng, chẳng đàn ông nào dám thẳng thắn thừa nhận mình đã sai khi phản bội lòng tin của vợ, sự thiêng liêng của hôn nhân vì những vui thú bản năng của mình. Họ bình thản nói ra những lời nhẹ bẫng “chúng mình không hợp nhau”, “hai ta hết duyên” để bao biện cho tội lỗi của mình mà không hề ngượng mồm. Người ngoài ơi, vì bạn không phải là người trong cuộc thì sao có thể biết đàn bà có chồng ngoại tình đã day dứt thế nào - Ảnh minh họa: Internet Họ tự cho mình quyền được định đoạt cuộc đời của một người phụ nữ mà không nghĩ rằng việc làm ấy tàn độc đến mức nào. Cảm giác tuyệt vọng, đớn đau đến mất hết lý trí ấy chỉ người trong cuộc mới thấu. Khi ấy, người chồng đã say mê bên tình mới xinh đẹp, dịu dàng nên nhìn thấy vợ gào khóc điên loạn sẽ càng chán ghét, càng quả quyết mình đã đúng.

Người ngoài nhìn vào có thể thắc mắc rằng sao người vợ không níu kéo, sao không vun đắp lại tình yêu thuở đầu để chồng quay về với gia đình. Thế nhưng người ngoài ơi, vì bạn không phải là người trong cuộc thì sao có thể biết đàn bà có chồng ngoại tình đã day dứt thế nào. Họ đắn đo vì sợ những đứa con không còn một gia đình vẹn tròn, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của cha. Đàn bà bị bội bạc cũng sợ làm mẹ cha phiền lòng, nhiều tuổi vẫn phải đau lòng vì đứa con gái truân chuyên của mình. Họ cho chồng được tự do để đến với người mà anh ấy yêu, giải thoát chính mình khỏi những thương tổn - Ảnh minh họa: Internet May thay, người vợ đáng thương ấy vẫn còn tỉnh táo để hiểu rằng nếu cắn răng bao dung, tiếp tục chung sống với người đàn ông bạc bẽo ấy thì cả đời đàn bà chìm trong nước mắt. Miệng họ có thể nói nời thứ tha nhưng con tim không thể tự lừa dối chính mình. Đêm đêm nằm bên chồng nhưng vẫn trăn trở liệu anh ấy có đi vào vết xe đổ năm xưa, liệu rằng họ đã thực tâm hối lỗi hay chỉ tạm thời dừng chân.

Vậy nên, thay vì đáng ghen, thay vì dùng con cái để làm bùa hộ thân, đàn bà khôn ngoan chấp nhận buông tay. Họ cho chồng được tự do để đến với người mà anh ấy yêu, giải thoát chính mình khỏi những thương tổn. Đấy là quyết định đúng đắn nhất đời đàn bà. Đừng tiếc nuối người đàn ông bội bạc, anh ta hoàn toàn không xứng đáng có được bạn đâu - Ảnh minh họa: Internet Quyết định buông tay, đàn bà chẳng cần cơm nước cho ai, cũng không cần thức đêm lo lắng khi chồng đi nhậu đến tận khuya chưa về. Nhờ thế, chị em có nhiều thời gian chăm sóc cho chính mình, xinh đẹp, cuốn hút hơn là điều tất yếu. Muôn ngàn lần, đàn bà đừng làm đẹp chỉ để chồng cũ tiếc nuối. Bạn chỉ nên yêu thương chính mình vì bản thân bạn xứng đáng được như thế. Đừng tiếc nuối người đàn ông bội bạc, anh ta hoàn toàn không xứng đáng có được bạn đâu. Ly hôn, đàn bà được nhiều hơn mất. Họ mất chồng, nói đúng hơn là bỏ chồng nhưng được tái sinh.

Đời đàn bà, lụy tình đến mấy cũng đừng đánh mất chính mình chỉ vì một gã đàn ông Là đàn bà, nếu dại dột làm những điều này cho đàn ông thì cả đời đừng mong được xem trọng, càng không có cơ may hưởng hạnh phúc.

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