Muốn đàn ông cả đời cung phụng, chiều chuộng như bà hoàng chị em chỉ cần nhớ 5 điều này

Chỉ phụ nữ nông cạn mới khóc lóc ỉ ôi, dùng khổ nhục kế để níu giữ đàn ông. Bởi lẽ, nếu họ vì thương hại mà ở lại thì ta cũng chỉ có được thân xác, nào chiếm hữu được con tim? Dưới đây là những sai lầm khiến bạn trở nên nhàm chán và phiền phức trong mắt đàn ông. Chị em chớ dại phạm phải kẻo bị chán ghét, ruồng rẫy.

Cũng vậy, phụ nữ dù ghét nhau đến mấy cũng đừng quát tháo, đánh nhau trước mặt đàn ông. Sai lầm này không chỉ khiến bạn mất đi danh dự mà còn khiến người đàn ông của bạn mất mắt chốn đông người.

Chỉ những người tự ti, thua kém mới tự so sánh bản thân với người khác. Những người tự tin, cá tính và thành công đang bận phấn đấu cho tương lai, sự nghiệp của mình chứ không rảnh rang đến mức ấy. Việc làm này sẽ khiến đàn ông đánh giá thấp, thậm chí nghĩ rằng bạn không xứng đáng nhận được tình yêu thương của họ.

2. Dùng nước mắt làm vũ khí

Nước mắt chính là vũ khí tối thượng nhất của phái nữ, nó khiến đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải mềm lòng. Thế nhưng, nếu bạn lạm dụng nó trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi mình đang có lỗi vẫn cố gắng dùng nước mắt để lấp liếm thì quả là sai lầm tai hại.

Chàng có thể thương cảm lần một lần hai, nhưng nếu bạn cứ trốn tránh mà không chịu đối diện với sai lầm của mình để sửa đổi thì sẽ có ngày chàng lẳng lặng biến mất khỏi đời bạn vì đã không thể chịu đựng thêm nữa.

Phụ nữ nếu quá nghe lời, bảo gì nghe nấy sẽ tự khiến mình trở nên nhàm chán, vô vị trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá nghe lời

Đàn ông là giống loài thích chinh phục, thứ gì càng khó có được họ càng nỗ lực chiếm hữu, càng trân trọng. Phụ nữ nếu quá nghe lời, bảo gì nghe nấy sẽ tự khiến mình trở nên nhàm chán, vô vị trong mắt đàn ông.

Muốn chàng cả đời say mê, đeo đuổi không rời thì dù yêu đến mấy phụ nữ cũng phải có chính kiến. Hãy bắt đàn ông phải quy phục mình, nghe mình sai bảo thay vì tuân theo mọi yêu cầu của anh ấy.

4. Dùng thân xác để mời gọi đàn ông

Đàn ông nào cũng thích ngắm phụ nữ đẹp, họ sẽ dán chặt mắt vào cơ thể của những cô nàng ăn mặc hở hang, táo bạo không rời. Thế nhưng, họ lại không hề đánh giá cao mẫu phụ nữ dùng những khoảng hở trên da thịt để thu hút sự chú ý của người khác giới.

Hãy ăn mặc đúng hoàn cảnh, thanh lịch, hợp với vóc dáng thay vì cố gắng ướm lên người những bộ quần áo cũn cỡn. Đấy mới là cách khiến phái mạnh bị hớp hồn bởi nét duyên ngầm của bạn.

Rồi bạn sẽ thấy, sống với người chồng không yêu mình sẽ khiến chị em cả đời bất hạnh, khổ tâm đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

5. Dùng “cái thai” để níu chân

Rất nhiều phụ nữ thừa biết tình cảm đối phương dành cho mình đã cạn, đã muốn dứt áo ra đi nhưng họ vẫn ngoan cố níu giữ bằng cách cố ý để “dính bầu”. Họ nghĩ rằng, đàn ông nào cũng sẽ vì trách nhiệm với đứa con mà cho mình danh phận, mà quyết định tiến đến hôn nhân.

Thế nhưng phụ nữ ơi, cuộc hôn nhân được gầy dựng bằng sự thương hại, gánh nặng trách nhiệm sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Rồi bạn sẽ thấy, sống với người chồng không yêu mình sẽ khiến chị em cả đời bất hạnh, khổ tâm đến tận cùng.