Muốn đàn ông cả đời cung phụng, chiều chuộng như bà hoàng chị em chỉ cần nhớ 5 điều này

Phụ nữ yêu 23/01/2019 15:46

Là phụ nữ, chỉ cần tránh phạm phải sai lầm này thì không cần ra sức mời gọi đàn ông cũng quấn như sam, cả đời nuông chiều hết lòng.

Chỉ phụ nữ nông cạn mới khóc lóc ỉ ôi, dùng khổ nhục kế để níu giữ đàn ông. Bởi lẽ, nếu họ vì thương hại mà ở lại thì ta cũng chỉ có được thân xác, nào chiếm hữu được con tim? Dưới đây là những sai lầm khiến bạn trở nên nhàm chán và phiền phức trong mắt đàn ông. Chị em chớ dại phạm phải kẻo bị chán ghét, ruồng rẫy.

Muốn đàn ông cả đời cung phụng, chiều chuộng như bà hoàng chị em chỉ cần nhớ 5 điều này - Ảnh 1
Phụ nữ dù ghét nhau đến mấy cũng đừng quát tháo, đánh nhau trước mặt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

1. Thích hơn thua với người khác

Chỉ những người tự ti, thua kém mới tự so sánh bản thân với người khác. Những người tự tin, cá tính và thành công đang bận phấn đấu cho tương lai, sự nghiệp của mình chứ không rảnh rang đến mức ấy. Việc làm này sẽ khiến đàn ông đánh giá thấp, thậm chí nghĩ rằng bạn không xứng đáng nhận được tình yêu thương của họ.

Cũng vậy, phụ nữ dù ghét nhau đến mấy cũng đừng quát tháo, đánh nhau trước mặt đàn ông. Sai lầm này không chỉ khiến bạn mất đi danh dự mà còn khiến người đàn ông của bạn mất mắt chốn đông người.

2. Dùng nước mắt làm vũ khí

Nước mắt chính là vũ khí tối thượng nhất của phái nữ, nó khiến đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải mềm lòng. Thế nhưng, nếu bạn lạm dụng nó trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi mình đang có lỗi vẫn cố gắng dùng nước mắt để lấp liếm thì quả là sai lầm tai hại.

Chàng có thể thương cảm lần một lần hai, nhưng nếu bạn cứ trốn tránh mà không chịu đối diện với sai lầm của mình để sửa đổi thì sẽ có ngày chàng lẳng lặng biến mất khỏi đời bạn vì đã không thể chịu đựng thêm nữa.

Muốn đàn ông cả đời cung phụng, chiều chuộng như bà hoàng chị em chỉ cần nhớ 5 điều này - Ảnh 2
Phụ nữ nếu quá nghe lời, bảo gì nghe nấy sẽ tự khiến mình trở nên nhàm chán, vô vị trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá nghe lời

Đàn ông là giống loài thích chinh phục, thứ gì càng khó có được họ càng nỗ lực chiếm hữu, càng trân trọng. Phụ nữ nếu quá nghe lời, bảo gì nghe nấy sẽ tự khiến mình trở nên nhàm chán, vô vị trong mắt đàn ông.

Muốn chàng cả đời say mê, đeo đuổi không rời thì dù yêu đến mấy phụ nữ cũng phải có chính kiến. Hãy bắt đàn ông phải quy phục mình, nghe mình sai bảo thay vì tuân theo mọi yêu cầu của anh ấy.

4. Dùng thân xác để mời gọi đàn ông

Đàn ông nào cũng thích ngắm phụ nữ đẹp, họ sẽ dán chặt mắt vào cơ thể của những cô nàng ăn mặc hở hang, táo bạo không rời. Thế nhưng, họ lại không hề đánh giá cao mẫu phụ nữ dùng những khoảng hở trên da thịt để thu hút sự chú ý của người khác giới.

Hãy ăn mặc đúng hoàn cảnh, thanh lịch, hợp với vóc dáng thay vì cố gắng ướm lên người những bộ quần áo cũn cỡn. Đấy mới là cách khiến phái mạnh bị hớp hồn bởi nét duyên ngầm của bạn.

Muốn đàn ông cả đời cung phụng, chiều chuộng như bà hoàng chị em chỉ cần nhớ 5 điều này - Ảnh 3
Rồi bạn sẽ thấy, sống với người chồng không yêu mình sẽ khiến chị em cả đời bất hạnh, khổ tâm đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

5. Dùng “cái thai” để níu chân

Rất nhiều phụ nữ thừa biết tình cảm đối phương dành cho mình đã cạn, đã muốn dứt áo ra đi nhưng họ vẫn ngoan cố níu giữ bằng cách cố ý để “dính bầu”. Họ nghĩ rằng, đàn ông nào cũng sẽ vì trách nhiệm với đứa con mà cho mình danh phận, mà quyết định tiến đến hôn nhân.

Thế nhưng phụ nữ ơi, cuộc hôn nhân được gầy dựng bằng sự thương hại, gánh nặng trách nhiệm sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Rồi bạn sẽ thấy, sống với người chồng không yêu mình sẽ khiến chị em cả đời bất hạnh, khổ tâm đến tận cùng.

Đây là 4 điều phụ nữ khôn ngoan luôn nhận thua trước chồng, phụ nữ nông cạn cứ muốn phải hơn

Đây là 4 điều phụ nữ khôn ngoan luôn nhận thua trước chồng, phụ nữ nông cạn cứ muốn phải hơn

Chỉ phụ nữ nông cạn, ngờ nghệch mới muốn hơn thua với chồng 4 điều này, chị em chớ dại phạm phải sai lầm này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ bất hạnh đàn ông chán vợ hôn nhân tan vỡ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 51 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 4 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 56 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này