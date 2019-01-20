Đây là 4 điều phụ nữ khôn ngoan luôn nhận thua trước chồng, phụ nữ nông cạn cứ muốn phải hơn

Một người phụ nữ thông minh hiểu rằng muốn hôn nhân hạnh phúc, chồng yêu cả đời họ cần phải tinh tế nhận thua những điều này trước chồng.

Bởi lẽ một khi vợ có thể một tay cân cả thế giới đàn ông sẽ ỷ lại, sẽ vô tâm với vợ nhiều hơn. Họ cho rằng bạn không cần sự giúp đỡ của mình thì mình chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Rất nhiều trường hợp người chồng vì không được xem trọng mà tìm đến người phụ nữ khác.

Thuở yêu đương, phụ nữ có thể ỷ rằng mình đang được đối phương theo đuổi mà đưa ra vô vàn yêu sách, trái tính trái nết. Vậy nhưng, khi đã kết hôn chị em hãy bỏ ngay thói xấu ấy. Trong gia đình, đàn ông là trụ cột, là điểm tựa vững chắc để vợ con được bảo bọc, chở che cả đời. Việc vợ cứ cố tỏ ra giỏi giang, khôn ngoan hơn chồng sẽ khiến chính bạn thiệt thòi.

Người vợ cần tỉnh táo để giải quyết những mâu thuẫn thay vì im lặng, dùng chiến tranh lạnh để trừng phạt chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Chiến tranh lạnh

Giận hờn, tranh cãi là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân. Dù cả hai có hòa hợp, yêu thương nhau đến mấy vẫn có thể xuất hiện những bất hòa. Lúc này, người vợ cần tỉnh táo để giải quyết những mâu thuẫn thay vì im lặng, dùng chiến tranh lạnh để trừng phạt chồng.

Nếu muốn đối phương nhận sai, muốn chàng xin lỗi thì điều đầu tiên bạn cần làm là chỉ ra lỗi sai của chồng. Sự thẳng thắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc đi đường vòng.

Dù nóng giận đến mấy chị em cũng đừng đánh mất lý trí, thốt lên những lời khiến đối phương mất kiểm soát mà khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet

3. Thách thức đàn ông

Phụ nữ muốn có hôn nhân hạnh phúc hãy vứt ngay những lời thách đố “tôi thách anh dám đánh tôi đấy”, “anh dám không”, “anh có ngon thì đi ngoại tình đi”, “người như anh có ma mới yêu”… Dù nóng giận đến mấy chị em cũng đừng đánh mất lý trí, thốt lên những lời khiến đối phương mất kiểm soát mà khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt.

Đổ thêm dầu vào lửa thì chính người châm dầu sẽ bị bỏng. Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả không sai.

Đừng tự cho rằng mình đúng bởi đứa bé là con chung của hai vợ chồng chứ không riêng gì bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. Cực đoan trong nuôi dạy con

Làm vợ, làm mẹ là trách nhiệm không hề nhẹ nhàng với mọi phụ nữ. Họ vừa phải lo cho chồng con bữa cơm ngon nóng hổi, ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng, quần áo phẳng phiu và phải nuôi dạy con nên người. Thế nhưng, thay vì cùng chồng bàn bạc trước các vấn đề liên quan đến con cái chị em lại tự cho mình quyền được tự quyết định tất cả.

Sự cố chấp, thiếu tôn trọng nơi bạn sẽ khiến chồng dù hiền lành đến mấy cũng phải bực dọc, khó chịu. Đừng tự cho rằng mình đúng bởi đứa bé là con chung của hai vợ chồng chứ không riêng gì bạn.