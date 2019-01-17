Không cần bùa yêu, phụ nữ làm được điều này sẽ khiến đàn ông cả đời si mê, nửa bước không rời

Bạn chẳng cần đổ tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc, cũng đừng ướm lên người những thứ mình không thích. Hãy là người phụ nữ có khí chất, đủ tự tin, thừa cá tính để không cần “thả thính” đàn ông vẫn vây quanh.

Chỉ phụ nữ khờ dại mới dùng thân xác để mồi chài, mời gọi đàn ông. Bởi lẽ, phái mạnh có thể dán mắt vào những khoảng hở trên da thịt nhưng cũng đánh đồng đây là kiểu phụ nữ dễ dãi, lẳng lơ, chỉ để chơi bời. Mọi đàn ông đều thích ve vãn những cô nàng bốc lửa nhưng khi yêu đương nghiêm túc, gắn bó trăm năm họ chỉ muốn có được cô nàng thanh lịch, đứng đắn.

Muốn đối phương phải đối xử tốt với mình nhưng lại vô tâm với họ thì đàn ông dù yêu đến mấy cũng chán ngán, mệt mỏi mà rời bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế, thấu hiểu

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, nuông chiều, được người đàn ông của mình nâng niu cả đời. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ liên tục đòi hỏi nhưng lại không muốn cho đi, muốn đối phương phải đối xử tốt với mình nhưng lại vô tâm với họ thì đàn ông dù yêu đến mấy cũng chán ngán, mệt mỏi mà rời bỏ.

Thay vì cáu gắt, bướng bỉnh với chàng chị em hãy dùng những lời dịu dàng, thái độ vui vẻ để khiến cuộc sống của cả hai luôn dễ chịu, thoải mái. Khi cảm nhận được sự chân thành, gần gũi và thấu hiểu nơi bạn chắc chắn chàng sẽ sẵn lòng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đã xảy đến đời mình. Nhờ thế, vợ chồng dù sống chung đến cuối đời vẫn say nhau như thuở còn son.

Rất nhiều phụ nữ lúc cần ngu ngơ lại thông minh thừa thãi, khi cần sắc sảo lại ngờ nghệch lạ thường - Ảnh minh họa: Internet

Hư hỏng trên giường

Tất nhiên, đàn ông nào cũng muốn có người vợ dịu dàng, nhu mì để gia đình luôn hòa thuận ấm êm. Thế nhưng, khi vợ chồng ái ân chị em chớ dại nằm trơ ra như khúc gỗ để chồng hì hục từ đầu đến cuối chỉ vì sợ bị đánh giá. Rất nhiều phụ nữ lúc cần ngu ngơ lại thông minh thừa thãi, khi cần chủ động lại giả vờ hiền ngoan. Sai lầm này sẽ khiến chồng bạn dần mất hứng thú, cảm thấy nhàm chán khi gần gũi vợ mà tìm đến của lạ.

Vậy nên, chị em có thể ngoan khi đứng, nhưng khi nằm hãy hư hỏng nhất có thể. Hãy thẳng thắn nói cho đối phương biết bạn muốn gì, thoải mái thể hiện sự đê mê, hưng phấn và thích thú của mình. Bạn hoàn toàn có thể yêu cầu chồng làm những gì mình muốn để được thỏa mãn, để cả hai cùng mãn nguyện mà lịm đi bên nhau.

Bởi lẽ, tìm được người yêu mình không khó, nhưng để có người nguyện lòng vì mình mà vun vén gia đình thì cực khó - Ảnh minh họa: Internet

Nấu ăn ngon

Thay vì nằm lướt facebook, chỉ chăm chăm dưỡng da, mua sắm quần áo đẹp chị em hãy dành thời gian để học nấu ăn. Người ta vẫn nói, con đường nhanh nhất để đến trái tim người đàn ông là đi qua chiếc dạ dày. Chỉ cần được ăn những món ngon, hợp khẩu vị mà người phụ nữ mình yêu chăm chút thì không cần vợ phải giữ đàn ông cũng tự nguyện thủy chung, cự tuyệt với việc ngoại tình.

Chàng hiểu rằng, nếu phụ bạc người phụ nữ này thì cả đời họ sẽ hối hận khôn nguôi. Bởi lẽ, tìm được người yêu mình không khó, nhưng để có người nguyện lòng vì mình mà vun vén gia đình thì cực khó.