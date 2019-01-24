2 thứ phù phiếm đàn bà càng muốn có được càng khổ, cái thứ 2 ai cũng mắc phải, nhất định phải bỏ

Thay vì ham muốn những thứ quá xa tầm với, không thuộc về mình chị em hãy học cách chấp nhận thực tại, hiểu rõ chính mình để không phải khốn khổ cả đời.

Chưa kể, nếu dành toàn bộ thời gian mình có để làm việc mà quên mất hưởng thụ cuộc sống, không có thời gian yêu đương, hẹn hò, tán chuyện cùng bạn bè, quan tâm đến gia đình thì đến khi nhìn lại sẽ chẳng còn ai bên bạn nữa. Thay vì mưu cầu vật chất, chị em hãy mưu cầu một cuộc đời hạnh phúc.

Là con người, ai chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp, thảnh thơi hưởng phúc. Tuy nhiên, nếu khi đã có được những thứ ấy mà đàn bà chịu an phận thì đời họ đã thanh nhàn, an yên. Đáng tiếc rằng, lòng tham của đàn bà là vô đáy, một khi có được thứ mình khát khao họ sẽ ham muốn chinh phục những thứ cao xa hơn. Họ dốc cạn sức lực để đuổi theo tiền tài, danh vọng, để có địa vị trong xã hội mà quên mất rằng đàn bà càng thành công, đứng trên bục vinh quang sẽ càng cô độc.

Mỗi người đều có tiêu chuẩn chọn chồng của riêng mình, không ai có quyền can dự, càng không dám phán xét - Ảnh minh họa: Internet

Biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có, biết tận hưởng cuộc đời chính là điều chị em nên khắc cốt ghi tâm ngay từ bây giờ. Tất nhiên, an phận chính là chìa khóa duy nhất mở được hộp quà vô giá ấy.

2. Một người chồng lý tưởng

Mỗi người đều có tiêu chuẩn chọn chồng của riêng mình. Có người thích chồng đẹp trai, cao lớn, tài giỏi. Cũng có người chỉ thích đàn ông chân thành yêu thương, thật tâm đối đãi với mình và gia đình. Đấy là quan điểm riêng của bạn, không ai có quyền can dự, càng không dám phán xét.

Thế nhưng, đàn bà lấy chồng đừng bao giờ mong sẽ lấy được người đàn ông hoàn hảo, người chồng lý tưởng. Chồng bạn có thể giỏi kiếm tiền, có sự nghiệp thành công nhưng bạn chẳng thể đòi hỏi anh ấy tâm lý, dịu dàng hay dành nhiều thời gian cho mình. Cũng thế, bạn có một người chồng chăm sóc, chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống, hòa hợp gối chăn thì hãy tự thấy mãn nguyện thay vì mang anh ấy ra so sánh với người chồng giàu có của đàn bà khác.

Thứ đàn bà thực sự muốn là những chuỗi ngày được già đi trong hạnh phúc, yên ổn bên một nửa yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vậy, đàn bà đừng vì ham vật chất mà bội bạc chồng lúc cơ hàn. Cũng đừng vì tham lam mà đánh mất nhân phẩm, chấp nhận lên giường với đàn ông khác để đổi chác tiền tài. Khi bị những thứ phù phiếm che mắt bạn sẽ không còn nhận ra chân ái đời mình.

Thay vì muốn dựa vào đàn ông để đổi đời đàn bà hãy tự lập, hãy làm chủ cuộc sống của bạn. Đừng biến mình thành kiếp tầm gửi, vì muốn ăn bám nhàn thân mà đánh mất lòng tự tôn.

Hãy tỉnh ngộ đi, thứ cả đời bạn đeo đuổi, ước ao nào phải một đống tiền chất ngất hay một người chồng hoàn hảo. Thứ đàn bà thực sự muốn là những chuỗi ngày được già đi trong hạnh phúc, yên ổn bên một nửa yêu thương.