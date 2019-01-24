Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU

Phụ nữ yêu 24/01/2019 15:58

Mỗi người đàn bà đều có cuộc đời của riêng mình, số kiếp an bài có chạy đằng trời cũng không thoát. Thế nhưng, chỉ cần nhớ những điều này bạn nhất định sẽ an yên hưởng phúc, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng còn gì đề tiếc nuối.

Dưới đây là những cột mốc của đời đàn bà, ai xuất sắc vượt qua chắc chắn sẽ hạnh phúc an yên, thảnh thơi hưởng phúc.

Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU - Ảnh 1

Ở mốc 30 tuổi, có 3 thứ đàn bà cần lập: lập thân, lập nghiệp, lập gia - Ảnh minh họa: Internet

30 tuổi,  đàn bà nên lập gì?

Ở mốc 30 tuổi, có 3 thứ đàn bà cần lập: lập thân, lập nghiệp, lập gia.

Hãy nỗ lực không ngừng để tu dưỡng chính mình, khắc phục những sở đoản và thu nạp thêm kiến thức, làm giàu vốn sống. Bạn đừng cố gắng thể hiện sự độc lập của mình bằng cách làm ngơ những lời khuyên hữu ích của mẹ cha, cũng đừng cúi mình sống bám vào đàn ông. Hãy tự lực tự cường, sự trưởng thành sẽ khiến không ai dám khinh thường, xem nhẹ đàn bà.

30 tuổi, bạn không phải là cô sinh viên mới ra trường lương ba cọc ba đồng, vẫn xin tiền mẹ để mua sắm cho bản thân. Hãy trách nhiệm lên đi, hãy làm việc cần mẫn, chăm chỉ để khẳng định vị thế của mình chốn công sở. Dùng đam mê để kiếm tiền, phấn đấu để được thăng chức, để nhận lấy sự ghi nhận của cấp trên chính là thứ bạn cần chú trọng ở thời điểm này.

Cũng vậy, đàn bà 30 nếu đang yêu đừng trì hoãn việc lấy chồng, sinh con đẻ cái. Rồi bạn sẽ thấy, khi yêu đương ta có thể vô trách nhiệm đến mức chỉ cần một vài xích mích nhỏ đã vội vã nói lời chia tay. Vậy nhưng, hôn nhân sẽ giúp ta chín chắn, suy nghĩ thấu đáo và sống có trách nhiệm hơn. Gia đình chính là điểm tựa tâm hồn, bạn đời chính là người giúp ta có hậu vận yên ổn, êm đềm.

Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU - Ảnh 2
Chăm sóc, quan tâm chồng chu đáo, dạy dỗ con nên người, hiếu thuận với mẹ cha là điều đàn bà 40 nào cũng nên vẹn toàn - Ảnh minh họa: Internet

40 tuổi, đàn bà nên hiểu gì?

Đàn bà 40 đủ trải đời, đủ kinh nghiệm sống để hiểu rằng nếu cứ sống vì người khác mà bỏ quên chính mình thì đấy là tội ác. Họ cần học cách trân trọng bản thân, hiện thực hóa những ấp ủ, ước mơ những tưởng đã chìm vào quên lãng. Đừng ngại thay đổi, cũng đừng ngại mạo hiểm. Trên đời này, thứ gì cũng có cái giá của nó. Bạn muốn biết đi phải chấp nhận những đau đớn khi vấp ngã, muốn thành công cần nếm trải thất bại.

Tuy nhiên, bạn cùng đừng vô trách nhiệm đến mức quên mất những nghĩa vụ của người vợ, người mẹ, người con của mình. Chăm sóc, quan tâm chồng chu đáo, dạy dỗ con nên người, hiếu thuận với mẹ cha là điều đàn bà nào cũng nên vẹn toàn.

Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU - Ảnh 3
Ngưỡng 50 chính là lúc cuộc sống của bạn ổn định, bình yên nhất - Ảnh minh họa: Internet

50 tuổi, phụ nữ nên biết gì?

Tuổi 50, đàn bà nên biết rõ vị trí của mình. Bạn được quyền tự hào về những gì mình đang có, lấn cấn về những gì mình chưa làm được nhưng tuyệt đối đừng oán trách số phận. Bạn đã chông chênh ở tuổi 30, đã tìm ra điều mình ham thích và thành đạt mọi ước nguyện ở tuổi 40 thì ngưỡng 50 chính là lúc cuộc sống của bạn ổn định, bình yên nhất.

Lúc này, bạn hãy ngừng sân si, thôi thù hằn những người khiến bạn phật lòng. Thay vì hằn học, xấu tính bạn hãy rộng lòng cho qua tất cả để lòng luôn nhẹ bẫng.

Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU - Ảnh 4
Thứ họ cần lúc này không phải lợi danh, tiền tài mà là một sức khỏe tốt để vui vầy bên gia đình, con cháu - Ảnh minh họa: Internet

60 tuổi, phụ nữ nên thấu gì?

Thấu đời, thấu danh lợi và thấu sinh mệnh!

Đàn bà 60 đã đủ lớn tuổi để hiểu đời, đủ trải nghiệm để không rượt đuổi những thứ quá tầm với của mình. Hạnh phúc, thương tổn, khổ đau đàn bà đều đã nếm trải đủ. Thứ họ cần lúc này không phải lợi danh, tiền tài mà là một sức khỏe tốt để vui vầy bên gia đình, con cháu.

Cuộc đời đàn bà, chỉ cần sống trọn vẹn, vui vẻ là đủ. Càng cưỡng cầu, tham lam càng rước lấy bất hạnh vào người.

Đàn bà khôn chỉ theo đuổi 3 điều này, đàn ông vì thế mê mẩn cả đời

Đàn bà khôn chỉ theo đuổi 3 điều này, đàn ông vì thế mê mẩn cả đời

Nếu đàn bà dại chạy theo đàn ông, khổ vì đàn ông thì cả đời đàn bà khôn chỉ theo đuổi 3 điều này, không hơn không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hạnh phúc bài học cuộc sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 50 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 3 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này