Đời đàn bà, đây là thứ tuổi 30 nên LẬP, tuổi 40 nên HIỂU, tuổi 50 nên BIẾT, tuổi 60 nên THẤU

Dưới đây là những cột mốc của đời đàn bà, ai xuất sắc vượt qua chắc chắn sẽ hạnh phúc an yên, thảnh thơi hưởng phúc.

Hãy nỗ lực không ngừng để tu dưỡng chính mình, khắc phục những sở đoản và thu nạp thêm kiến thức, làm giàu vốn sống. Bạn đừng cố gắng thể hiện sự độc lập của mình bằng cách làm ngơ những lời khuyên hữu ích của mẹ cha, cũng đừng cúi mình sống bám vào đàn ông. Hãy tự lực tự cường, sự trưởng thành sẽ khiến không ai dám khinh thường, xem nhẹ đàn bà.

30 tuổi, bạn không phải là cô sinh viên mới ra trường lương ba cọc ba đồng, vẫn xin tiền mẹ để mua sắm cho bản thân. Hãy trách nhiệm lên đi, hãy làm việc cần mẫn, chăm chỉ để khẳng định vị thế của mình chốn công sở. Dùng đam mê để kiếm tiền, phấn đấu để được thăng chức, để nhận lấy sự ghi nhận của cấp trên chính là thứ bạn cần chú trọng ở thời điểm này.

Cũng vậy, đàn bà 30 nếu đang yêu đừng trì hoãn việc lấy chồng, sinh con đẻ cái. Rồi bạn sẽ thấy, khi yêu đương ta có thể vô trách nhiệm đến mức chỉ cần một vài xích mích nhỏ đã vội vã nói lời chia tay. Vậy nhưng, hôn nhân sẽ giúp ta chín chắn, suy nghĩ thấu đáo và sống có trách nhiệm hơn. Gia đình chính là điểm tựa tâm hồn, bạn đời chính là người giúp ta có hậu vận yên ổn, êm đềm.

Chăm sóc, quan tâm chồng chu đáo, dạy dỗ con nên người, hiếu thuận với mẹ cha là điều đàn bà 40 nào cũng nên vẹn toàn - Ảnh minh họa: Internet

40 tuổi, đàn bà nên hiểu gì?

Đàn bà 40 đủ trải đời, đủ kinh nghiệm sống để hiểu rằng nếu cứ sống vì người khác mà bỏ quên chính mình thì đấy là tội ác. Họ cần học cách trân trọng bản thân, hiện thực hóa những ấp ủ, ước mơ những tưởng đã chìm vào quên lãng. Đừng ngại thay đổi, cũng đừng ngại mạo hiểm. Trên đời này, thứ gì cũng có cái giá của nó. Bạn muốn biết đi phải chấp nhận những đau đớn khi vấp ngã, muốn thành công cần nếm trải thất bại.

Tuy nhiên, bạn cùng đừng vô trách nhiệm đến mức quên mất những nghĩa vụ của người vợ, người mẹ, người con của mình. Chăm sóc, quan tâm chồng chu đáo, dạy dỗ con nên người, hiếu thuận với mẹ cha là điều đàn bà nào cũng nên vẹn toàn.

Ngưỡng 50 chính là lúc cuộc sống của bạn ổn định, bình yên nhất - Ảnh minh họa: Internet

50 tuổi, phụ nữ nên biết gì?

Tuổi 50, đàn bà nên biết rõ vị trí của mình. Bạn được quyền tự hào về những gì mình đang có, lấn cấn về những gì mình chưa làm được nhưng tuyệt đối đừng oán trách số phận. Bạn đã chông chênh ở tuổi 30, đã tìm ra điều mình ham thích và thành đạt mọi ước nguyện ở tuổi 40 thì ngưỡng 50 chính là lúc cuộc sống của bạn ổn định, bình yên nhất.

Lúc này, bạn hãy ngừng sân si, thôi thù hằn những người khiến bạn phật lòng. Thay vì hằn học, xấu tính bạn hãy rộng lòng cho qua tất cả để lòng luôn nhẹ bẫng.

Thứ họ cần lúc này không phải lợi danh, tiền tài mà là một sức khỏe tốt để vui vầy bên gia đình, con cháu - Ảnh minh họa: Internet

60 tuổi, phụ nữ nên thấu gì?

Thấu đời, thấu danh lợi và thấu sinh mệnh!

Đàn bà 60 đã đủ lớn tuổi để hiểu đời, đủ trải nghiệm để không rượt đuổi những thứ quá tầm với của mình. Hạnh phúc, thương tổn, khổ đau đàn bà đều đã nếm trải đủ. Thứ họ cần lúc này không phải lợi danh, tiền tài mà là một sức khỏe tốt để vui vầy bên gia đình, con cháu.

Cuộc đời đàn bà, chỉ cần sống trọn vẹn, vui vẻ là đủ. Càng cưỡng cầu, tham lam càng rước lấy bất hạnh vào người.