Đàn bà muốn để phúc cho con, gìn giữ hôn nhân, tránh tạo nghiệp hãy bỏ ngay 3 thói xấu này

Phụ nữ yêu 02/02/2019 10:30

Muốn chồng thành đạt, con cái nên người đàn bà hãy bỏ ngay 3 thói xấu này kẻo rước họa vào nhà, chồng con cũng bị vạ lây.

Luật nhân quả đã chỉ ra rằng, đàn bà chính là phong thủy của gia đình. Lối sống, hành động của người vợ sẽ quyết định suy thịnh của gia đạo, phúc phần của chồng con.

Đàn bà muốn để phúc cho con, gìn giữ hôn nhân, tránh tạo nghiệp hãy bỏ ngay 3 thói xấu này - Ảnh 1
Đừng hằn học, sỉ vả chồng con kẻo vừa làm mất hòa khí gia đình vừa khiến chồng chán ngán - Ảnh minh họa: Internet

1. Bản tính nóng nảy, bốc đồng

Tất nhiên, cuộc đời này chẳng thể làm hài lòng tất thảy mọi người. Bạn sẽ có những bực dọc, khó chịu với một vài người, một vài sự việc. Thế nhưng, thay vì bất mãn, nóng giận mà nói những lời khó nghe, chửi bới hay vội vàng đưa ra những quyết định sai lầm bạn nên cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh.

Kiểm soát cảm xúc của chính mình, kìm nén cơn giận chính là cách hiệu quả nhất giúp bạn giữ được sự tỉnh táo. Việc chấp nhặt khiến bạn thêm mệt mỏi, sân si và rước thêm phiền toái vào người.

Cũng vậy, nếu không hài lòng chồng con điều gì tốt nhất bạn nên thẳng thắn góp ý, yêu cầu đối phương thay đổi. Đừng hằn học, sỉ vả chồng con kẻo vừa làm mất hòa khí gia đình vừa khiến chồng chán ngán.

Đàn bà muốn để phúc cho con, gìn giữ hôn nhân, tránh tạo nghiệp hãy bỏ ngay 3 thói xấu này - Ảnh 2
Việc mặt nặng mày nhẹ, cau có khó chịu sẽ khiến không khí gia đình u ám, nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

2. Thái độ tiêu cực, bi quan

Đàn bà sướng hay khổ không phải do số phận mà chính ở thái độ sống của họ. Nếu bạn luôn suy nghĩ tích cực, yêu đời thì dù gặp phải biến cố lớn đến thế nào cuộc đời vẫn chẳng thể vùi dập bạn. Thậm chí, đấy chính là phép thử giúp bạn thêm vững vàng, bản lĩnh hơn.

Việc mặt nặng mày nhẹ, cau có khó chịu sẽ khiến không khí gia đình u ám, nặng nề. Việc này vô tình khiến chồng thêm áp lực, mệt mỏi, con cái cũng sẽ cục cằn, xấu tính hơn.

Trong đời sống gia đình, nếu người vợ luôn nhìn nhận mọi điều theo chiều hướng tích cực chồng con bạn cũng sẽ lạc quan hơn. Thái độ sống ấy sẽ phản chiếu lên các thành viên trong gia đình, chồng vì thế mà thành công trong sự nghiệp, con cái nên người.

Đàn bà muốn để phúc cho con, gìn giữ hôn nhân, tránh tạo nghiệp hãy bỏ ngay 3 thói xấu này - Ảnh 3
Sự chân thành, chung thủy, thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa tạo nên hạnh phúc của một mái ấm - Ảnh minh họa: Internet

3. Tâm địa ác

Thay vì chỉ chăm chăm làm đẹp ngoại hình, đàn bà hãy chăm chút cho nhân cách của mình. Hãy sống thiện lương, không làm điều ác, ngay thẳng cương trực để ai cũng phải nể trọng bạn. Đừng vì món lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất nhân cách, cũng đừng vì tiền mà đạp đổ tình người.

Đàn ông có thể tự hào vì vợ mình giỏi giang, khôn ngoan nhưng họ sẽ vô cùng xấu hổ khi biết bạn đã làm vô số điều xấu xa để có được những thứ bạn muốn. Hãy là người phụ nữ có tâm hồn đẹp, tấm lòng cao thượng và sống biết điều. Sự chân thành, chung thủy, thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa tạo nên hạnh phúc của một mái ấm.

Vì mọi hành động của bạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến chồng con, vậy nên chị em hãy cân nhắc thật cẩn thận trong mọi việc để giữ phúc cho con, bảo vệ hôn nhân, tránh tạo nghiệp.

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Dẫu biết nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến người phụ nữ có gia đình phải chi tiêu dè xẻn, thế nhưng bạn đừng dại keo kiệt với 3 thứ này kẻo chồng tắt lửa lòng.

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