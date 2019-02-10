Những tưởng chồng ngoại tình là nỗi đau lớn nhất đời đàn bà, ngờ đâu…

Phụ nữ yêu 10/02/2019 10:30

Với đàn bà, tổn thương nhất, đớn đau nhất không phải giây phút phát hiện chồng ngoại tình mà là khi…

Hơn cả ngoại tình, đây mới là việc làm nhẫn tâm nhất mà đàn ông gây ra cho người phụ nữ của mình.

Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong sinh cho chồng những đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh. Thế nhưng, nếu vợ đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ròng rã để chào đón thiên thần nhỏ nhưng chồng lại nhẫn tâm làm điều này thì quá tàn độc. Bởi lẽ, với đàn bà, đấy là nỗi đau cả đời này không thể xoa dịu.

Những tưởng chồng ngoại tình là nỗi đau lớn nhất đời đàn bà, ngờ đâu… - Ảnh 1

Hơn cả ngoại tình, vô tình với con mới là việc làm nhẫn tâm nhất mà đàn ông gây ra cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Không thèm nhìn mặt con

Những tưởng lần đầu được bế trên tay sinh linh bé nhỏ người bố nào cũng xúc động xen lẫn tự hào. Bởi lẽ, đứa trẻ ấy chính là tương lai, là những gì vợ chồng cùng vun đắp, yêu thương. Thế nhưng, nếu chồng nhẫn tâm nói những câu “sao con trông xấu thế em”, “nếu là con trai thì còn được chiều, con gái thì tự mà lo nhé”, “con chẳng giống anh tí nào cả”… sẽ khiến người vợ tổn thương đến tận cùng.

Bởi lẽ, đấy không phải là những lời một người bố nên nói trước mặt mẹ của con mình. Đáng ra, đàn ông chỉ cần một câu “cảm ơn em, em vất vả nhiều rồi” thì những cực nhọc, đau đớn kia đều chẳng là gì với người vợ. Cô ấy sẽ hạnh phúc vô cùng vì biết rằng mình đã chọn đúng chồng, cho con người cha tử tế.

Những tưởng chồng ngoại tình là nỗi đau lớn nhất đời đàn bà, ngờ đâu… - Ảnh 2
Nếu đàn ông cứ mặc nhiên giao vợ con cho ông bà hay giúp việc mà chẳng ngó ngàng gì đến thì vợ sẽ buồn tủi đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

2. Vô tâm, hời hợt

Sau khi sinh con, sản phụ cần có thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Vậy nên, người chồng cần quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ vợ trông con để cô ấy có thời gian tịnh dưỡng. Nếu đàn ông cứ mặc nhiên giao vợ con cho ông bà hay giúp việc mà chẳng ngó ngàng gì đến thì vợ sẽ buồn tủi đến nhường nào.

Đây chính là nguyên do khiến rất nhiều chị em rơi vào trầm cảm sau sinh. Vì áp lực tâm lý mà đánh mất lí trí họ sẽ có những hành động quá khích gây ảnh hưởng đến chính mình và cả đứa trẻ.

Những tưởng chồng ngoại tình là nỗi đau lớn nhất đời đàn bà, ngờ đâu… - Ảnh 3
Việc chồng chẳng hề lo lắng cho mình sẽ khiến người vợ sau sinh cảm thấy mình không được trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

3. Không để tâm đến vợ

Nếu đàn ông vô tâm chỉ nghĩ cho riêng mình mà không màng đến vợ con thì đàn ông xem vợ là người đẻ thuê chỉ dồn sự chú ý vào đứa trẻ. Anh ta mải cưng nựng con, mải chơi với con mà chẳng thèm hỏi xem vợ đã đỡ đau chưa, đã khỏe hơn chưa, có cần giúp đỡ điều gì không. Việc chồng chẳng hề lo lắng cho mình sẽ khiến người vợ sau sinh cảm thấy mình không được trân trọng.

Vậy nên đàn ông ơi, vợ là để yêu thương, để nâng niu cả đời. Cô ấy đã đánh đổi cả tuổi xuân, sức khỏe của mình để mang thai và sinh con cho bạn. Làm ơn, đừng khiến cô ấy thương tổn thêm lần nào nữa. Bởi như thế thật tàn độc và nhẫn tâm.

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