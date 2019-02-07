Tết này, nếu phụ nữ không bỏ ngay 4 thói xấu này thì mất chồng ráng chịu!

Phụ nữ yêu 07/02/2019 05:30

Cám dỗ đầy ngoài kia, nếu vợ vẫn ngoan cố làm điều này đừng trách vì sao chồng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm, phụ nữ nông cạn cứ phạm phải nên đang tự dâng chồng cho kẻ thứ ba.

Tết này, nếu phụ nữ không bỏ ngay 4 thói xấu này thì mất chồng ráng chịu! - Ảnh 1

Phụ nữ khoe khoang hạnh phúc hôn nhân lên mạng xã hội đừng trách sao mất chồng vào tay kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Mang chồng khoe lên facebook

Phụ nữ vốn suy nghĩ giản đơn, được chồng nuông chiều, hạnh phúc tất nhiên cũng không giấu được. Thế nhưng bạn chỉ nên thể hiện niềm tự hào vì lấy được người chồng tử tế, yêu vợ thương con với những người quen thân tình.

Việc khoe chồng trên facebook có thể khiến người ngoài ngưỡng mộ, chúc phúc cho bạn. Thế nhưng, những người ganh ghét, đố kỵ cũng không ít. Đàn bà khác có thể vì khát khao có được người đàn ông tốt như thế mà bày mưu tính kế để tranh đoạt, quấy phá hạnh phúc gia đình bạn trong âm thầm. Chờ đến khi mất chồng, nhà tan cửa nát bạn mới nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn màng.

Tết này, nếu phụ nữ không bỏ ngay 4 thói xấu này thì mất chồng ráng chịu! - Ảnh 2
Tự ái, bất mãn sẽ khiến chồng bạn đạp đổ tất cả mà lên giường với đàn bà khác để trả đũa vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thách thức, khích bác chồng

Đàn ông nào cũng muốn nhận được sự tôn trọng, nể phục từ vợ. Những lời khen ngợi mỗi khi anh ấy giúp vợ lau nhà, rửa chén sẽ giúp chàng thấy mình thật bản lĩnh, giỏi giang. Càng thấy mình được xem trọng chồng càng muốn kề cận bên người phụ nữ của đời mình, nửa bước không rời.

Bởi thế, phụ nữ khôn ngoan không bao giờ chạm đến lòng tự tôn của chồng. Tất nhiên, nàng cũng đủ tinh tế để không thốt nên những lời thách thức như “anh dám làm gì tôi”, “anh tưởng anh giỏi lắm sao”, “khi nào anh bằng chồng người ta thì hẵng lên tiếng”… sẽ khiến lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương. Tự ái, bất mãn sẽ khiến chồng bạn đạp đổ tất cả mà lên giường với đàn bà khác để trả đũa vợ.

Tết này, nếu phụ nữ không bỏ ngay 4 thói xấu này thì mất chồng ráng chịu! - Ảnh 3
Chị em cũng đừng dại dột đòi hỏi chồng phải cung cấp mật khẩu facebook, zalo kẻo vì bị quản thúc quá chặt đàn ông sẽ vùng lên bất chấp - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát chồng quá chặt

Ngoài đường đầy những cám dỗ khiến đàn ông dễ sa ngã, yếu lòng mà đánh mất chính mình. Thế nhưng, phụ nữ đừng vì sợ mất chồng mà kiểm soát anh ấy quá chặt. Chị em cũng đừng dại dột đòi hỏi chồng phải cung cấp mật khẩu facebook, zalo kẻo vì bị quản thúc quá chặt đàn ông sẽ vùng lên bất chấp.

Cách giữ chồng khôn ngoan nhất chính là để anh ấy được tự do trong khuôn khổ và không ngừng khiến mình trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn. Khi ấy, chính chồng mới là người sự mất vợ mà giữ khư khư, ra sức vun vén gia đình.

Tết này, nếu phụ nữ không bỏ ngay 4 thói xấu này thì mất chồng ráng chịu! - Ảnh 4
Vừa xinh lại duyên sẽ là chất men say khiến chồng đứ đừ mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bê bản thân

Đàn ông nào cũng thích cái đẹp, cũng muốn tự hào khi sánh bước cùng người vợ cuốn hút, đáng yêu của mình mỗi khi ra đường. Để được chồng hãnh diện đưa đi cùng trong các cuộc vui, tiệc tùng thì chị em hãy luôn yêu thương chính mình, không ngừng làm đẹp.

Không chỉ vẻ đẹp ngoại hình, bạn cần tinh tế chọn cho mình mùi nước hoa thơm mát, quần áo thanh lịch. Vừa xinh lại duyên sẽ là chất men say khiến chồng đứ đừ mê mệt.

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