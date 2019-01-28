Trong hôn nhân, vợ chồng tuyệt đối không được nói 4 điều này kẻo đánh mất hạnh phúc mà mình đang có.

Những câu nói chê bai bông đùa về ngoại hình có thể khiến vợ chồng bạn lục đục, bất hòa. Hãy nhớ lại xem, thuở ban đầu bạn đã yêu đối phương ra sao, đã trân trọng họ thế nào. Tương kính như tân chính là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình mà cặp đôi nào cũng phải khắc cốt ghi tâm.

Là con người, ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, thích được khen ngợi, tán dương. Thế nên, dẫu chồng có tăng cân đến mức chật hết quần áo, có thấp hơn mình chăng nữa phụ nữ cũng đừng chê bai. Cũng vậy, vợ có xập xệ sau sinh với chi chít vết rạn, da bụng nhăn nhúm chồng cũng đừng than phiền.

Chẳng ai có thể cấm bạn thôi nghĩ về mối tình đã qua, nhưng tốt nhất bạn nên gấp gọn những kỷ niệm ấy sang một bên để sống trọn vẹn với hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

So sánh với người cũ

Người cũ dù hoàn hảo, tài năng hay xinh đẹp đến mấy cũng đã là quá khứ, là một phần ký ức. Chẳng ai có thể cấm bạn thôi nghĩ về mối tình đã qua, nhưng tốt nhất bạn nên gấp gọn những kỷ niệm ấy sang một bên để sống trọn vẹn với hiện tại.

Đừng dại mang vợ/ chồng ra so sánh với người yêu cũ. Những lời phán xét, phân bì “sao em/anh tệ thế, chẳng bằng một góc anh/cô ấy" chính là liều thuốc độc giết chết hôn nhân nhanh chóng nhất.

Việc vợ chồng mạnh miệng chửi bới, quát tháo hay xúc phạm nhau là điều không thể chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Mắng chửi nhau nặng lời

Vợ chồng dù hòa hợp, yêu thương nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống, hành động. Đứng trước những việc khiến mình không hài lòng, bạn nên nhỏ nhẹ khuyên nhủ, góp ý để đối phương dần cải thiện, thay đổi.

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Việc vợ chồng mạnh miệng chửi bới, quát tháo hay xúc phạm nhau là điều không thể chấp nhận. Nó sẽ khiến tình cảm sứt mẻ, khiến cả hai chẳng còn chút trân trọng nào dành cho nhau nữa.

Đàn ông dù mạnh mẽ, thành công đến mấy cũng phải tôn trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thua trong mọi việc

Trong gia đình, dù chồng hay vợ kiếm được nhiều tiền hơn thì đàn ông vẫn là trụ cột gia đình. Thế nên, là vợ, dù có tài giỏi đến mấy chị em cũng đừng hơn thua với chồng, cố chứng tỏ mình khôn ngoan kẻo anh ấy vì thế mà ỷ lại, vô tâm.

Cũng thế, đàn ông dù mạnh mẽ, thành công đến mấy cũng phải tôn trọng vợ. Bạn nhất định phải bàn bạc với vợ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu cứ độc đoán đến mức đưa vợ vào tình thế “ván đã đóng thuyền” thì chớ trách vì sao cô ấy tổn thương, tủi hờn mà buông tay.