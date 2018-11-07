Là phụ nữ, nếu không bỏ ngay 4 thói xấu này bạn chắc chắn sẽ bất hạnh trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 07/11/2018 17:07

Là phụ nữ, hãy bỏ ngay những thói xấu này nếu không cả đời bạn đừng mong có được mái ấm hạnh phúc, an yên.

Nếu vẫn thắc mắc vì sao có những người sở hữu cuộc hôn nhân ấm êm, viên mãn đầy đắp tiếng cười nhưng mình lại chỉ có nước mắt, khổ đau thì đây là câu trả lời chính xác nhất dành cho bạn.

Là phụ nữ, nếu không bỏ ngay 4 thói xấu này bạn chắc chắn sẽ bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 1
Phụ nữ lấy chồng đừng tự biến mình thành kẻ ăn bám kẻo chồng không tôn trọng, người đời mỉa mai - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bám chồng

Không chỉ ăn bám về vật chật, ngay cả việc quá dựa dẫm về mặt tinh thần cũng khiến phụ nữ trở nên phiền toái trong mắt chồng. Từ việc muốn được bảo bọc, chở che cho vợ mọi điều đàn ông sẽ thấy mệt mỏi, áp lực và dần khinh thường vì vợ mình “không làm nên trò trống gì”.

Thế nên, phụ nữ lấy chồng nhất định phải độc lập đời mình, tự chủ tài chính. Đừng tự biến mình thành kẻ ăn bám kẻo chồng không tôn trọng, người đời mỉa mai.

Là phụ nữ, nếu không bỏ ngay 4 thói xấu này bạn chắc chắn sẽ bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 2
Nếu cứ vin vào những thiếu sót ấy để kể xấu chồng với tất cả mọi người, khiến anh ấy mất mặt thì chẳng đàn ông nào có thể nhẫn nhịn bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Thích kể xấu chồng

Phụ nữ càng cẩn thận, kỹ tính bao nhiều đàn ông càng cẩu thả, lười nhác bấy nhiêu. Sở dĩ có tình trạng trên là bởi nếu phụ nữ khi độc thân được mẹ dạy bảo rất nhiều kỹ năng, làm đủ việc nhà để sau này có thể chăm sóc gia đình thì đàn ông lại được mẹ nuông chiều mà làm hết tất cả. Thế nên, khi về chung một nhà, bắt đầu cuộc sống vợ chồng người vợ sẽ phải đối mặt với sự lười nhác, ỷ lại của chồng.

Lúc này, bạn nên thẳng thắn đề nghị anh ấy chia sẻ với mình trách nhiệm làm việc nhà, cùng quán xuyến gia đình. Càng nhẹ nhàng, tâm lý bạn càng nhận được sự cải thiện mỗi ngày từ chồng. Ngược lại, nếu cứ vin vào những thiếu sót ấy để kể xấu chồng với tất cả mọi người, khiến anh ấy mất mặt thì chẳng đàn ông nào có thể nhẫn nhịn bạn cả đời.

Là phụ nữ, nếu không bỏ ngay 4 thói xấu này bạn chắc chắn sẽ bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 3
 Sống với người vợ không biết điều, chỉ nghĩ cho bản thân sẽ khiến chồng xấu hổ, thất vọng vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tính tình khó chịu

Sự lạnh lùng, kiệm lời có thể khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn trong mắt đàn ông khi tán tỉnh, hẹn hò nhưng lúc đã kết hôn nó sẽ phản tác dụng. Bạn phải nói với chồng những gì mình nghĩ, mình muốn thì đối phương mới biết mà chiều. Nếu cứ bắt họ phải tự đoán thì cả đời này đàn ông cũng không đoán đúng ý vợ.

Cũng vậy, nếu bạn cứ khó chịu, giữ khoảng cảch hay đối xử không tử tế với bạn bè, gia đình, người thân của chồng thì đừng trách vì sao chồng ngày càng lạnh nhạt. Sống với người vợ không biết điều, chỉ nghĩ cho bản thân sẽ khiến chồng xấu hổ, thất vọng vô cùng. 

Là phụ nữ, nếu không bỏ ngay 4 thói xấu này bạn chắc chắn sẽ bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 4
Chính vì dễ dàng rơi vào lòng đàn ông khác, không toàn tâm toàn ý chăm sóc, vun vén hạnh phúc gia đình nên họ rất dễ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thích cảm giác mới lạ

Việc một người phụ nữ thích cảm giác mới lạ có hai mặt lợi hại của nó. Bạn có thể khiến cuộc hôn nhân trở nên thú vị, tươi mới mỗi ngày với những ý tưởng đặc biệt nhằm hâm nóng lửa yêu nơi bạn đời. Tuy nhiên, chính vì nhanh chán và đòi hỏi ở đối phương quá nhiều nên mẫu phụ nữ này rất dễ bị đàn ông khác ngoài chồng mình mê hoặc cũng chỉ vì cả thèm chóng chán.

Chính vì dễ dàng rơi vào lòng đàn ông khác, không toàn tâm toàn ý chăm sóc, vun vén hạnh phúc gia đình nên họ rất dễ ngoại tình, phản bội chồng con.

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