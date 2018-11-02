Dưới đây là những lý do khiến đàn bà thông minh không bao giờ thứ tha cho chồng bội bạc, đàn bà dại hãy khắc cốt ghi tâm để đời bớt khổ.

Đàn bà thông minh không bao giờ chấp nhận hi sinh hạnh phúc của mình để vá víu một mái ấm rỗng tuếch, không còn chút tình yêu. Tất nhiên, nàng càng không cho chồng cơ hội nhận được sự thứ tha bởi như thế chẳng khác nào trao cho đối phương quyền được làm đau mình thêm lần nữa.

Đàn ông là giống loài tham lam, thích chinh phục, luôn hứng thú với những điều mới mẻ. Trong khi phụ nữ phải hi sinh quá nhiều thứ để chăm sóc gia đình sau khi kết hôn, gánh lên vai quá nhiều trách nhiệm, bổn phận thì đàn ông có gia đình vẫn thư thái, tự do như thuở độc thân.

Sung sướng là thế nhưng họ lại viện lí do “một cái lạ bằng tạ cái quen”, “ăn mãi một món cũng chán” mà có nhân tình là điều không thể chấp nhận. Đàn bà hãy nhớ rằng, ngoại tình là thứ bệnh không thể chữa khỏi, nếu đã có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai. Càng có kinh nghiệm đàn ông càng giỏi che đậy chuyện xấu của mình.

Vết thương lòng từ việc chồng phản bội mình sẽ đeo bám đàn bà cả đời, khiến họ dẫu miệng nói thứ tha nhưng tâm hồn luôn dậy sóng - Ảnh minh họa: Internet

Miệng chấp nhận thứ tha nhưng lòng không thể quên đi chuyện cũ

Khi gương đã vỡ, dẫu có khéo léo đến mấy bạn cũng không thể ghép chúng lại thuở đầu, càng không thể trả nó về tình trạng cũ. Cũng vậy, vết thương lòng từ việc chồng phản bội mình sẽ đeo bám đàn bà cả đời, khiến họ dẫu miệng nói thứ tha nhưng tâm hồn luôn dậy sóng.

Một khi niềm tin đã sụp đổ, khi tình yêu bị vùi dập thì càng cố duy trì cuộc hôn nhân bội lừa ngày nào bạn càng chịu thêm nhiều thương tổn ngày nấy. Hãy giải thoát mình khỏi những ngột ngạt, mệt mỏi và áp lực ấy thay vì cam chịu nó đàn bà ạ.

Người đàn ông yêu thương nhất không phải là vợ hay người yêu mà là chính bản thân họ - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy không còn xứng đáng có được tình yêu của bạn

Đừng dại khờ nghĩ rằng chồng ngoại tình là vì bị đàn bà khác dụ dỗ, là vì một phút không làm chủ được mình mà sa ngã. Thực chất, người đàn ông yêu thương nhất không phải là vợ hay người yêu mà là chính bản thân họ. Vì nuông chiều thói hư tật xấu của mình, nuông chiều bản tính lăng nhăng, trăng hoa của mình mà họ nỡ chà đạp lên tình yêu của vợ, lên niềm tin của một cuộc hôn nhân.

Phụ nữ là để yêu, để nuông chiều và trân trọng chứ không phải để bị hành hạ về tinh thần bởi người đàn ông họ trân quý hết mực. Hãy đá phăng kẻ phản bội kia ra khỏi đời mình, hãy chấm dứt những ngày u ám để ít ra, nếu không còn yêu ai khác được nữa thì bạn vẫn thảnh thơi yêu lấy chính mình.