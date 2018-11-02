3 lý do đàn bà thông minh không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 02/11/2018 17:14

Nếu đàn bà dại vui mừng khi chồng ngoại tình quay về bên gia đình thì đàn bà khôn chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân với kẻ phản bội…

Đàn bà thông minh không bao giờ chấp nhận hi sinh hạnh phúc của mình để vá víu một mái ấm rỗng tuếch, không còn chút tình yêu. Tất nhiên, nàng càng không cho chồng cơ hội nhận được sự thứ tha bởi như thế chẳng khác nào trao cho đối phương quyền được làm đau mình thêm lần nữa.

3 lý do đàn bà thông minh không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 1
Đàn bà hãy nhớ rằng, ngoại tình là thứ bệnh không thể chữa khỏi, nếu đã có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lý do khiến đàn bà thông minh không bao giờ thứ tha cho chồng bội bạc, đàn bà dại hãy khắc cốt ghi tâm để đời bớt khổ.

Chồng ngoại tình sẽ “ngựa quen đường cũ”

Đàn ông là giống loài tham lam, thích chinh phục, luôn hứng thú với những điều mới mẻ. Trong khi phụ nữ phải hi sinh quá nhiều thứ để chăm sóc gia đình sau khi kết hôn, gánh lên vai quá nhiều trách nhiệm, bổn phận thì đàn ông có gia đình vẫn thư thái, tự do như thuở độc thân.

Sung sướng là thế nhưng họ lại viện lí do “một cái lạ bằng tạ cái quen”, “ăn mãi một món cũng chán” mà có nhân tình là điều không thể chấp nhận. Đàn bà hãy nhớ rằng, ngoại tình là thứ bệnh không thể chữa khỏi, nếu đã có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai. Càng có kinh nghiệm đàn ông càng giỏi che đậy chuyện xấu của mình.

3 lý do đàn bà thông minh không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 2
Vết thương lòng từ việc chồng phản bội mình sẽ đeo bám đàn bà cả đời, khiến họ dẫu miệng nói thứ tha nhưng tâm hồn luôn dậy sóng - Ảnh minh họa: Internet

Miệng chấp nhận thứ tha nhưng lòng không thể quên đi chuyện cũ

Khi gương đã vỡ, dẫu có khéo léo đến mấy bạn cũng không thể ghép chúng lại thuở đầu, càng không thể trả nó về tình trạng cũ. Cũng vậy, vết thương lòng từ việc chồng phản bội mình sẽ đeo bám đàn bà cả đời, khiến họ dẫu miệng nói thứ tha nhưng tâm hồn luôn dậy sóng.

Một khi niềm tin đã sụp đổ, khi tình yêu bị vùi dập thì càng cố duy trì cuộc hôn nhân bội lừa ngày nào bạn càng chịu thêm nhiều thương tổn ngày nấy. Hãy giải thoát mình khỏi những ngột ngạt, mệt mỏi và áp lực ấy thay vì cam chịu nó đàn bà ạ.

3 lý do đàn bà thông minh không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 3
Người đàn ông yêu thương nhất không phải là vợ hay người yêu mà là chính bản thân họ - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy không còn xứng đáng có được tình yêu của bạn

Đừng dại khờ nghĩ rằng chồng ngoại tình là vì bị đàn bà khác dụ dỗ, là vì một phút không làm chủ được mình mà sa ngã. Thực chất, người đàn ông yêu thương nhất không phải là vợ hay người yêu mà là chính bản thân họ. Vì nuông chiều thói hư tật xấu của mình, nuông chiều bản tính lăng nhăng, trăng hoa của mình mà họ nỡ chà đạp lên tình yêu của vợ, lên niềm tin của một cuộc hôn nhân.

Phụ nữ là để yêu, để nuông chiều và trân trọng chứ không phải để bị hành hạ về tinh thần bởi người đàn ông họ trân quý hết mực. Hãy đá phăng kẻ phản bội kia ra khỏi đời mình, hãy chấm dứt những ngày u ám để ít ra, nếu không còn yêu ai khác được nữa thì bạn vẫn thảnh thơi yêu lấy chính mình.

Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình chỉ để lên giường thì phụ nữ đã nhầm

Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình chỉ để lên giường thì phụ nữ đã nhầm

Phụ nữ vẫn tưởng chồng ngoại tình chỉ vì ham muốn tình dục, vì muốn lên giường với đàn bà khác để “đổi gió” mà không biết rằng đằng sau đấy là những  bí mật rất khác...

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ngoại tình đàn bà khôn ngoan chồng có nhân tình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Đằng sau 3 cây vàng mẹ chồng trao ngày cưới là bí mật đen tối khiến cô dâu mới giãy giụa đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Sự thật đằng sau phản ứng vô tình của người chồng trước vóc dáng sau sinh của vợ và cái kết bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 3 giờ 10 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này