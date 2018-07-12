Không phải lên giường, đây mới là mục đích người đàn ông ngoại tình , sẵn sàng đánh đổi gia đình, vợ con mà không hề nuối tiếc.

Tuy nhiên, nhiều đàn ông lại không dễ dàng thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Thậm chí, họ cảm thấy những đam mê trong tình yêu của họ tắt lịm, thấy mình đang bị cầm tù, bị giam lõng và mệt mỏi bới trách nhiệm, nghĩa vụ của một người chồng người cha. Từ đấy, họ tìm đến một người phụ nữ khác để được sống lại thuở đang yêu , cái thuở mà tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, chưa bị gắn chặt với hôn nhân như hiện tại.

Hôn nhân là bước đi tiếp theo của tình yêu, nâng tình yêu lên một tầm quan trọng lớn hơn, đấy chính là gia đình. Khi ấy, hai con người cùng chung tay vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi, cùng nhau sinh con, nuôi dưỡng chúng nên người và cùng già đi bên nhau trong an yên, thư thái.

Với đàn ông, sẽ chẳng có gì đáng để vênh váo nếu chỉ có một gia đình ấm êm, một cuộc hôn nhân không sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Khoe chiến tích với bạn bè

Khi ngồi tán chuyện với nhau, đàn ông thường nói về phụ nữ, nhất là những người phụ nữ họ có được sau khi kết hôn. Mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng được cánh đàn ông xem là chiến tích để khoe mẽ với bạn bè, để thấy mình thật oách, thật đáng tự hào.

Với họ, sẽ chẳng có gì đáng để vênh váo nếu chỉ có một gia đình ấm êm, một cuộc hôn nhân không sóng gió. Ngược lại, nếu có bồ nhí nhưng vợ không hề hay biết lại khiến các chiến hữu kiêng nể bội phần.

Thích thể hiện

Sau khi kết hôn vợ luôn cố gắng để trở thành người phụ nữ của gia đình, tập trung chăm sóc chồng con thì đàn ông không thế. Khi ở nhà, chồng bạn có thể miễn cưỡng giúp vợ việc nhà, có thể cùng nấu ăn hay giặt quần áo nhưng khi ra đường, tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp chàng luôn chối bỏ việc mình đã có gia đình

Vì muốn thể hiện mình là một người đàn ông hấp dẫn, muốn những cô nàng độc thân phải vì mình mà điêu đứng nên đàn ông sẵn sàng nói dối rằng mình vẫn độc thân để tán tỉnh phụ nữ khác. Và một khi đã có một con mồi cắn câu, họ sẽ không bao giờ ngừng lại.

Mọi người chồng đều muốn có thêm một cô nhân tình bé nhỏ để đời sống tinh thần của mình thêm thi vị, mới lạ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn thử khả năng chinh phục

Đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn thêm chẳng bao giờ muốn bớt. Dẫu đã có cho mình một người vợ khéo léo, chu toàn họ vẫn không ngừng nhòm ngó những phụ nữ khác. Nhiều đàn ông thậm chí chẳng tiếc tiền bạc, vật chất để chinh phục cô gái họ muốn để thể hiện bản lĩnh của mình.

Dẫu vợ chồng có đang hạnh phúc đến mấy, dẫu hôn nhân không hề có dấu hiệu nhàm chán thì mọi người chồng đều muốn có thêm một cô nhân tình bé nhỏ để đời sống tinh thần của mình thêm thi vị, mới lạ.

Một phút sa ngã

Nhiều đàn ông chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình, họ yêu vợ, chiều con và luôn chín chắn, đàng hoàng cho đến khi sa ngã. Đứng trước một người phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp và mở lòng với mình thì dù có sắt đá đến mấy những người chồng cũng không thể chiến thắng những rung cảm nhất thời ấy. Dẫu biết là bồng bột, là sai trái nhưng đàn ông vẫn chấp nhận dấn thân và chấp nhận hậu quả.