Biết chồng ngoại tình, đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng phạm phải 5 sai lầm này

Phụ nữ yêu 09/07/2018 15:01

Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ đừng vì quá đau khổ, tuyệt vọng mà phạm phải những sai lầm không đáng có sau.

Dưới đây là những sai lầm phụ nữ thường mắc phải khi biết chồng mình ngoại tình, chị em hãy đọc thật kỹ để không rước thêm khổ đau vào người.

Biết chồng ngoại tình, đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng phạm phải 5 sai lầm này - Ảnh 1
Biết chồng bội bạc, đàn bà hãy yêu cầu chồng dứt khoát với nhân tình thay vì mòn mỏi mong anh ta chủ động quay đầu - Ảnh minh họa: Internet

1. Trông chờ chồng tự quay về

Rất nhiều người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình thay vì thẳng thắn đối thoại lại giả bộ là ngơ. Họ “thả” cho chồng mặc nhiên chơi bời, thoải mái lang chạ với đàn bà khác cho đến khi nào chán chê thì trở về bên gia đình. Phụ nữ không hiểu rằng, cách làm này không chỉ khiến đàn ông không quay đầu mà còn lún sâu hơn vào mối quan hệ ngoài luồng kia.

Biết chồng bội bạc, đàn bà hãy yêu cầu chồng dứt khoát với nhân tình. Nếu anh ấy vẫn ngoan cố dây dưa, vẫn không có ý định hối cãi thì bạn chẳng việc gì phải kéo dài cuộc hôn nhân thất bại này thêm ngày nào nữa.

2. Im lặng, nỗ lực làm đẹp

Khi nhận ra mình đã bỏ bê bản thân quá lâu là lúc phụ nữ cần có sự đầu tư để “nâng cấp” vẻ ngoài của mình. Bạn có thể mua cho mình vài bộ quần áo mới, đắp mặt nạ hay đơn giản chỉ là bớt thời gian làm việc nhà để mặc đẹp ra đường gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng, bạn đừng im lặng mà yêu thương, chăm sóc chính mình như thế.

Bạn chẳng làm gì sai nên không việc gì phải im lặng, càng không cần phải tự hỏi xem mình đã phạm phải lỗi lầm gì khiến chồng chán mà tìm nguồn vui mới.

Biết chồng ngoại tình, đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng phạm phải 5 sai lầm này - Ảnh 2
Phụ nữ hãy sáng suốt để nhớ rằng nếu chồng bạn không muốn thì chẳng cô gái nào có thể lôi anh ấy lên giường được - Ảnh minh họa: Internet

3. Hẹn gặp nhân tình của chồng

Kẻ thứ ba sai khi biết đàn ông đã có vợ nhưng vẫn cặp kè, vẫn chung chăn chung gối. Thế nhưng, phụ nữ hãy sáng suốt để nhớ rằng nếu chồng bạn không muốn thì chẳng cô gái nào có thể lôi anh ấy lên giường được.

Việc hẹn gặp kẻ thứ ba không chỉ khiến bạn “dưới cơ” cô ta mà còn thể hiện sự yếm thế, lo ngại và thiếu tự tin nơi bạn.

4. Nghĩ mình là người có lỗi

Hôn nhân muốn hạnh phúc bền lâu ngoài tình yêu, trách nhiệm còn cần có lòng chung thủy. Một khi chồng dối lừa, lường gạt vợ thì về lí hay về tình anh ta đều sai. Dù vợ có làm sai điều gì thì anh ta cũng không có quyền chung chạ với đàn bà khác khi đang là chồng bạn.

Nếu đã chán, đã hết yêu, đã không còn muốn bên nhau nữa đàn ông hãy dứt khoát nói lời chia tay, hãy ly hôn thật văn mình rồi hẵng đường đường chính chính qua lại với người đến sau.

Biết chồng ngoại tình, đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng phạm phải 5 sai lầm này - Ảnh 3
Phụ nữ hãy cứ yếu mềm, hãy cứ rơi nước mắt và cho mình quyền được sẻ chia, được có người lắng nghe câu chuyện của mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Giấu kín mọi chuyện, ôm khổ đau một mình

Phụ nữ có thể mạnh mẽ, cá tính và độc lập nhưng trong trường hợp mình đang đớn đau, đang tuyệt vọng bạn không cần phải gắng gượng thêm nữa. Hãy cữ yếu mềm, hãy cứ rơi nước mắt và cho mình quyền được sẻ chia, được có người lắng nghe câu chuyện của mình.

Đừng vì sĩ diện mà nuốt nước mắt vào trong, hãy chọn cho mình người bạn tin tưởng, người sẵn sàng lắng nghe mọi điều và luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.

5 dấu hiệu đàn ông dễ dãi, chỉ cần có cơ hội sẽ ngoại tình ngay

5 dấu hiệu đàn ông dễ dãi, chỉ cần có cơ hội sẽ ngoại tình ngay

Cách đàn ông thể hiện sự chung thủy sẽ khác nhau, nhưng những đàn ông dễ dãi ngoại tình lại có rất nhiều điểm chung để nhận biết.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình sai lầm của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 51 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này