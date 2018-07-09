Dưới đây là những sai lầm phụ nữ thường mắc phải khi biết chồng mình ngoại tình, chị em hãy đọc thật kỹ để không rước thêm khổ đau vào người.

Biết chồng bội bạc, đàn bà hãy yêu cầu chồng dứt khoát với nhân tình. Nếu anh ấy vẫn ngoan cố dây dưa, vẫn không có ý định hối cãi thì bạn chẳng việc gì phải kéo dài cuộc hôn nhân thất bại này thêm ngày nào nữa.

Rất nhiều người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình thay vì thẳng thắn đối thoại lại giả bộ là ngơ. Họ “thả” cho chồng mặc nhiên chơi bời, thoải mái lang chạ với đàn bà khác cho đến khi nào chán chê thì trở về bên gia đình. Phụ nữ không hiểu rằng, cách làm này không chỉ khiến đàn ông không quay đầu mà còn lún sâu hơn vào mối quan hệ ngoài luồng kia.

2. Im lặng, nỗ lực làm đẹp

Khi nhận ra mình đã bỏ bê bản thân quá lâu là lúc phụ nữ cần có sự đầu tư để “nâng cấp” vẻ ngoài của mình. Bạn có thể mua cho mình vài bộ quần áo mới, đắp mặt nạ hay đơn giản chỉ là bớt thời gian làm việc nhà để mặc đẹp ra đường gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng, bạn đừng im lặng mà yêu thương, chăm sóc chính mình như thế.

Bạn chẳng làm gì sai nên không việc gì phải im lặng, càng không cần phải tự hỏi xem mình đã phạm phải lỗi lầm gì khiến chồng chán mà tìm nguồn vui mới.

Phụ nữ hãy sáng suốt để nhớ rằng nếu chồng bạn không muốn thì chẳng cô gái nào có thể lôi anh ấy lên giường được - Ảnh minh họa: Internet

3. Hẹn gặp nhân tình của chồng

Kẻ thứ ba sai khi biết đàn ông đã có vợ nhưng vẫn cặp kè, vẫn chung chăn chung gối. Thế nhưng, phụ nữ hãy sáng suốt để nhớ rằng nếu chồng bạn không muốn thì chẳng cô gái nào có thể lôi anh ấy lên giường được.

Việc hẹn gặp kẻ thứ ba không chỉ khiến bạn “dưới cơ” cô ta mà còn thể hiện sự yếm thế, lo ngại và thiếu tự tin nơi bạn.

4. Nghĩ mình là người có lỗi

Hôn nhân muốn hạnh phúc bền lâu ngoài tình yêu, trách nhiệm còn cần có lòng chung thủy. Một khi chồng dối lừa, lường gạt vợ thì về lí hay về tình anh ta đều sai. Dù vợ có làm sai điều gì thì anh ta cũng không có quyền chung chạ với đàn bà khác khi đang là chồng bạn.

Nếu đã chán, đã hết yêu, đã không còn muốn bên nhau nữa đàn ông hãy dứt khoát nói lời chia tay, hãy ly hôn thật văn mình rồi hẵng đường đường chính chính qua lại với người đến sau.

Phụ nữ hãy cứ yếu mềm, hãy cứ rơi nước mắt và cho mình quyền được sẻ chia, được có người lắng nghe câu chuyện của mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Giấu kín mọi chuyện, ôm khổ đau một mình

Phụ nữ có thể mạnh mẽ, cá tính và độc lập nhưng trong trường hợp mình đang đớn đau, đang tuyệt vọng bạn không cần phải gắng gượng thêm nữa. Hãy cữ yếu mềm, hãy cứ rơi nước mắt và cho mình quyền được sẻ chia, được có người lắng nghe câu chuyện của mình.

Đừng vì sĩ diện mà nuốt nước mắt vào trong, hãy chọn cho mình người bạn tin tưởng, người sẵn sàng lắng nghe mọi điều và luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.