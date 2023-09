2. Thường xuyên say xỉn

Đàn ông có thể uống vui vài chai bia, dăm bảy ly rượu với bạn bè khi có tiệc tùng, khi gia đình có chuyện vui hoặc cả khi họ buồn bực trong lòng. Tuy nhiên, đàn ông phải biết kiểm soát bản thân trước bia rượu, đừng uống quá nhiều để rồi chính bia rượu lại kiểm soát họ.

Rất nhiều đàn ông đã “cắm sừng” vợ khi ngà ngà say. Họ đổ lỗi rằng do mình không còn tỉnh táo, do không làm chủ được bản thân mà quên mất rằng nếu không muốn thì chẳng ai có thể lôi họ lên giường cả.

Dẫu là người sai trái, phản bội vợ nhưng họ không bao giờ cúi đầu thốt lên 3 chữ “anh xin lỗi” - Ảnh minh họa: Internet

3. Chỉ biết sống cho riêng mình

Đàn bà biết cách yêu thương chính mình sẽ biết cách giúp mình trở nên xinh đẹp, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Đàn ông quá yêu bản thân lại chỉ biết nghĩ cho riêng mình, họ ngang tàng, tự cao và xem việc vợ phải làm mình hạnh phúc là trách nhiệm bắt buộc phải làm được.

Sống với người chồng như thế sớm hay muộn bạn cũng phải nghe những lời trách móc như “tại em quá cũ kỹ, em quá vô tâm, em xập xệ nên anh mới ngoại tình”. Dẫu là người sai trái, phản bội vợ nhưng họ không bao giờ cúi đầu thốt lên 3 chữ “anh xin lỗi”.

4. Bất hiếu với mẹ cha

Muốn biết một người đàn ông tử tế, đàng hoàng ra sao phụ nữ chỉ cần nhìn vào cách anh ta đối xử với mẹ cha, gia đình sẽ rõ. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, đàn ông hiếu thảo, thương yêu cha mẹ sẽ là một người đàn ông biết cách thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng gia đình sau khi kết hôn.

Ngược lại, một anh chàng thô lỗ, chửi bới mẹ cha sẽ dùng chính sự hằn học ấy để đối xử với vợ con anh ta. Trong cuộc sống hôn nhân, mẫu đàn ông này rất thường xuyên nói dối vợ. Và tất nhiên, nói dối càng giỏi họ càng dễ che đậy việc mình đang nuôi bồ nhí bên ngoài.

Chồng bạn có thể bao che cho việc bạn của anh ấy phản bội vợ thì một ngày nào đó bạn bè của chồng bạn cũng sẽ vì bảo vệ anh ấy mà qua mặt bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Bạn bè của anh ấy ngoại tình

Chồng bạn có thể là một người đàn ông tử tế, hết mực thương yêu chiều chuộng vợ con nhưng nếu có những người bạn đang ngoại tình thì chồng bạn cũng sẽ nhiễm phải thói hư tật xấu ấy. Bạn thấy không, chồng bạn có thể bao che cho việc bạn của anh ấy phản bội vợ thì một ngày nào đó bạn bè của anh ấy cũng sẽ vì bảo vệ họ mà qua mặt bạn.

Hơn nữa, việc tích cóp được kinh nghiệm lừa dối vợ từ những người có từng trải sẽ giúp chồng bạn tránh được nguy cơ bị phát hiện.