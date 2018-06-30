5 dấu hiệu đàn ông dễ dãi, chỉ cần có cơ hội sẽ ngoại tình ngay

Phụ nữ yêu 30/06/2018 13:31

Cách đàn ông thể hiện sự chung thủy sẽ khác nhau, nhưng những đàn ông dễ dãi ngoại tình lại có rất nhiều điểm chung để nhận biết.

Muốn biết chồng mình có phải người đàn ông dễ dàng lên giường với đàn bà khác hay không chị em chỉ cần kiểm chứng những điều dưới đây sẽ rõ.

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Một anh chàng thiếu quyết đoán thường không có lập trường vững vàng, anh ta dễ đánh mất chính mình trước những cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông thiếu sự quyết đoán

Một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất luôn đủ bản lĩnh, sự dứt khoát để đưa ra những quyết định. Họ không chần chừ, càng không đùn đẩy cho người khác hay tùy tiện làm bất cứ điều gì khi chưa cân nhắc cẩn thận. Ngược lại, một anh chàng thiếu quyết đoán thường không có lập trường vững vàng, anh ta dễ đánh mất chính mình trước những cám dỗ, sẵn sàng lên giường với gái lạ ngay khi có cơ hội.

Thậm chí, sau khi bị vợ phát hiện đang cặp kè bên ngoài họ có thể gân cổ lên hứa sẽ cắt đứt mọi chuyện với nhân tình nhưng lại không bao giờ làm được. Đàn bà lấy phải đàn ông kiểu này sẽ khổ cả đời bởi thứ gì họ cũng muốn đèo bồng, không nỡ buông bỏ dẫu điều ấy làm người khác tổn thương.

2. Thường xuyên say xỉn

Đàn ông có thể uống vui vài chai bia, dăm bảy ly rượu với bạn bè khi có tiệc tùng, khi gia đình có chuyện vui hoặc cả khi họ buồn bực trong lòng. Tuy nhiên, đàn ông phải biết kiểm soát bản thân trước bia rượu, đừng uống quá nhiều để rồi chính bia rượu lại kiểm soát họ.

Rất nhiều đàn ông đã “cắm sừng” vợ khi ngà ngà say. Họ đổ lỗi rằng do mình không còn tỉnh táo, do không làm chủ được bản thân mà quên mất rằng nếu không muốn thì chẳng ai có thể lôi họ lên giường cả.

5 dấu hiệu đàn ông dễ dãi, chỉ cần có cơ hội sẽ ngoại tình ngay - Ảnh 2
Dẫu là người sai trái, phản bội vợ nhưng họ không bao giờ cúi đầu thốt lên 3 chữ “anh xin lỗi” - Ảnh minh họa: Internet

3. Chỉ biết sống cho riêng mình

Đàn bà biết cách yêu thương chính mình sẽ biết cách giúp mình trở nên xinh đẹp, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Đàn ông quá yêu bản thân lại chỉ biết nghĩ cho riêng mình, họ ngang tàng, tự cao và xem việc vợ phải làm mình hạnh phúc là trách nhiệm bắt buộc phải làm được.

Sống với người chồng như thế sớm hay muộn bạn cũng phải nghe những lời trách móc như “tại em quá cũ kỹ, em quá vô tâm, em xập xệ nên anh mới ngoại tình”. Dẫu là người sai trái, phản bội vợ nhưng họ không bao giờ cúi đầu thốt lên 3 chữ “anh xin lỗi”.

4. Bất hiếu với mẹ cha

Muốn biết một người đàn ông tử tế, đàng hoàng ra sao phụ nữ chỉ cần nhìn vào cách anh ta đối xử với mẹ cha, gia đình sẽ rõ. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, đàn ông hiếu thảo, thương yêu cha mẹ sẽ là một người đàn ông biết cách thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng gia đình sau khi kết hôn.

Ngược lại, một anh chàng thô lỗ,  chửi bới mẹ cha sẽ dùng chính sự hằn học ấy để đối xử với vợ con anh ta. Trong cuộc sống hôn nhân, mẫu đàn ông này rất thường xuyên nói dối vợ. Và tất nhiên, nói dối càng giỏi họ càng dễ che đậy việc mình đang nuôi bồ nhí bên ngoài.

5 dấu hiệu đàn ông dễ dãi, chỉ cần có cơ hội sẽ ngoại tình ngay - Ảnh 3
Chồng bạn có thể bao che cho việc bạn của anh ấy phản bội vợ thì một ngày nào đó bạn bè của chồng bạn cũng sẽ vì bảo vệ anh ấy mà qua mặt bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Bạn bè của anh ấy ngoại tình

Chồng bạn có thể là một người đàn ông tử tế, hết mực thương yêu chiều chuộng vợ con nhưng nếu có những người bạn đang ngoại tình thì chồng bạn cũng sẽ nhiễm phải thói hư tật xấu ấy. Bạn thấy không, chồng bạn có thể bao che cho việc bạn của anh ấy phản bội vợ thì một ngày nào đó bạn bè của anh ấy cũng sẽ vì bảo vệ họ mà qua mặt bạn.

Hơn nữa, việc tích cóp được kinh nghiệm lừa dối vợ từ những người có từng trải sẽ giúp chồng bạn tránh được nguy cơ bị phát hiện.

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