Phụ nữ có tiền bạc hay nhan sắc cũng không thể khiến đàn ông say mê bằng có thứ này

Phụ nữ yêu 27/06/2018 15:33

Đàn ông chưa bao giờ phủ nhận họ yêu bằng mắt, thế nhưng sau nhan sắc, tiền tài có thứ còn khiến họ điên cuồng vì một người phụ nữ hơn gấp trăm nghìn lần.

Vẻ ngoài chỉ là sức hấp dẫn thể chất, chỉ tài năng, cách đối nhân xử thế và thái độ sống tích cực của phụ nữ mới là chất men say khiến đàn ông điêu đứng cả đời.

Phụ nữ có tiền bạc hay nhan sắc cũng không thể khiến đàn ông say mê bằng có thứ này - Ảnh 1
Phụ nữ yêu thương chính mình sẽ biết cách chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng con cái tử tế nếu sau này cả hai có ý định gắn bó dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách chăm sóc bản thân

Một người phụ nữ xinh đẹp với ba vòng bốc lửa sẽ khiến mọi đàn ông hướng ánh mắt về nàng. Thế nhưng, nếu bạn có nhan sắc nhưng lại uống rượu bia, đi chơi thâu đêm suốt sáng không biết giữ gìn sức khỏe sẽ khiến đàn ông sợ hãi mà chạy dài.

Chỉ khi bạn biết cách chăm sóc chính mình, ăn uống điều độ, tập thể dục để sức khỏe dẻo dai thì khi ấy bạn mới có được sự tin cậy nơi đàn ông. Họ tin rằng, mẫu phụ  nữ này sẽ biết cách chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng con cái tử tế nếu sau này cả hai có ý định gắn bó dài lâu.

Phụ nữ có tiền bạc hay nhan sắc cũng không thể khiến đàn ông say mê bằng có thứ này - Ảnh 2
Là phụ nữ bạn đừng quên đi những niềm vui nho nhỏ để bản thân luôn được sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có đam mê, sở thích

Nếu phụ nữ có giọng nói dịu dàng, có cử chỉ duyên dáng dễ dàng chiếm được cảm tình của phái mạnh thì những năng khiếu, sở thích khác biệt của nàng càng khiến chàng si mê bội phần. Bạn có thể thích  tự may cho mình những chiếc áo xinh, gảy những nốt nhạc trầm bên cây ghi ta để ngân nga những bài tình ca hay đơn giản chỉ là dành những ngày cuối tuần để quanh quẩn làm bánh bên chiếc lò nướng thơm phức mùi bột.

Là phụ nữ, bạn có thể dành hầu hết thời gian của mình chốn công sở để phát triển sự nghiệp, phấn đấu cho mục tiêu thăng tiến mình đã đặt ra nhưng đừng quên đi những niềm vui nho nhỏ để bản thân luôn được sống hạnh phúc.

Phụ nữ có tiền bạc hay nhan sắc cũng không thể khiến đàn ông say mê bằng có thứ này - Ảnh 3
Phụ nữ sâu sắc thường là người biết điều, hiểu chuyện, hành xử văn minh nên sẽ luôn khiến chàng đẹp mặt trước người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sâu sắc

Một người phụ nữ thông minh, khôn khéo dư sức cuốn hút mọi đàn ông. Bởi nhờ thế cả hai sẽ không cần phải nhiều lời, càng không phải cố gắng khiến đối phương hiểu thấu lòng mình. Và tất nhiên, sự sâu sắc của phụ nữ sẽ khiến đàn ông dễ dàng mở lòng chia sẻ với nàng mọi buồn vui trong cuộc sống. Đôi khi là để nhận lấy những lời khuyên hay chỉ để được lắng nghe.

Hơn cả, phụ nữ sâu sắc thường là người biết điều, hiểu chuyện, hành xử văn minh nên sẽ luôn khiến chàng đẹp mặt trước người khác.

Hài hước

Phụ nữ hài hước có thừa sự tinh tế, trí tuệ để khiến những cuộc trò chuyện trở nên thú vị, hấp dẫn hơn. Nàng dư sức biến những điều tưởng chừng tẻ nhạt, nhàm chán trở nên sống động, tươi vui và thổi nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Sự duyên dáng, lí lắc khi pha trò của nàng sẽ khiến đàn ông luôn mỉm cười mỗi khi nghĩ đến.

Muốn có được trái tim của phụ nữ thông minh đàn ông phải có 5 phẩm chất này

Muốn có được trái tim của phụ nữ thông minh đàn ông phải có 5 phẩm chất này

Một người phụ nữ thông minh sẽ không đời nào lấy chồng nếu chưa tìm được người đàn ông đáp ứng được 5 tiêu chuẩn này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn mẫu phụ nữ hấp dẫn đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này