Phụ nữ muốn xinh đẹp hãy tô son, muốn có khí chất hãy đọc ngay bài viết này

Phụ nữ yêu 23/06/2018 18:04

Sắc đẹp là thứ khiến đàn ông xích lại gần người phụ nữ, nhưng chính khí chất của nàng mới là điều khiến đàn ông say mê bạn cả đời.

Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, ngoài nhan sắc bạn còn cần phải có khí chất, sự tự tin và thanh lịch để luôn hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình. Và để dẫu không có đàn ông bên đời bạn vẫn có năng lực giúp bản thân luôn hạnh phúc, vui tươi trước mọi sóng gió.

Dưới đây là những bài học xương máu phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc.

Phụ nữ muốn xinh đẹp hãy tô son, muốn có khí chất hãy đọc ngay bài viết này - Ảnh 1
Phụ nữ đừng ép mình phải mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối khi cần, rơi nước mắt khi muốn nhưng đừng khóc quá 3 ngày chỉ vì một người đàn ông. Không đáng đâu - Ảnh minh họa: Internet

1. Là phụ nữ, dù có xinh đẹp hay không cũng phải có ý thức làm đẹp, đừng chấp nhận xấu tự nhiên mà hãy không ngừng giúp mình xinh tươi hơn mỗi ngày. Dẫu rằng vẻ đẹp ngoại hình chỉ là vẻ ngoài nhưng nó chính là ấn tượng ban đầu người ta nhớ đến bạn trước khi kịp nhớ đến cốt cách tâm hồn bạn.

 2. Phụ nữ đừng ép mình phải mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối khi cần, rơi nước mắt khi muốn nhưng đừng khóc quá 3 ngày chỉ vì một người đàn ông. Không đáng đâu.

3. Phụ  nữ muốn làm chủ đời mình trước tiên đừng cho mình được quyền sống bám. Hãy có cho mình một công việc, dẫu không thể làm giàu nhưng nó sẽ giúp bạn tự nuôi sống chính mình mà không phải dựa dẫm vào ai.

4. Vì một người đàn ông mà ép mình phải sống khác đi đồng nghĩa với việc bạn đang lụy tình đến mức đáng thương. Khi đánh mất sự khác biệt nơi mình thì chính sự hợp nhau từng chút một mà bạn cố gắng bấy lâu nay sẽ là nguyên nhân người yêu chán ngán mà chia tay.

Phụ nữ muốn xinh đẹp hãy tô son, muốn có khí chất hãy đọc ngay bài viết này - Ảnh 2
Cuộc đời này là của bạn, vui buồn sướng khổ chỉ mình bạn biết, người ngoài đâu thể sống thay - Ảnh minh họa: Internet

5. Mỗi tháng, phụ nữ hãy bớt tiền mua một chiếc váy để mua cho mình những cuốn sách. Váy có thể khiến bạn xinh xắn đáng yêu nhưng tri thức sẽ giúp bạn lôi cuốn, hấp dẫn hơn  nhiều.

6. Đừng mơ ước trở thành công chúa, được hoàng tử quỳ gối đặt chiếc giày thủy tinh vào chân mình trong khi bạn cứ ru rú trong nhà. Muốn có tình yêu đẹp, muốn có một người đàn ông tử tế phụ nữ hãy bước chân ra đường, không ngần ngại có thêm những người bạn mới.

7. Hãy chọn người yêu cho mình, đừng yêu chỉ để làm vừa lòng thiên hạ hay mẹ cha. Cuộc đời này là của bạn, vui buồn sướng khổ chỉ mình bạn biết, người ngoài đâu thể sống thay.

8. Phụ nữ có thể ngông cuồng, bất cần nhưng đừng đánh mất chính mình. Đừng cố gắng khiến mình trở nên khác biệt, bởi khác biệt và dị biệt cách nhau rất gần.

Phụ nữ muốn xinh đẹp hãy tô son, muốn có khí chất hãy đọc ngay bài viết này - Ảnh 3
Phụ nữ hãy để chàng hiểu rằng sai khiến phụ nữ là điều cả đời đàn ông cũng không làm được - Ảnh minh họa: Internet

9. Dù có lấy được chồng giàu phụ nữ cũng đừng mong được chồng nuôi, hãy tự nuôi thân để sau này dẫu có bị cắm sừng bạn vẫn có tư cách để đánh ghen.

10. Phụ nữ dù yêu đến mấy cũng đừng quy phục đàn ông răm rắp, nếu anh ta muốn bạn rẽ trái bạn hãy rẽ phải để chàng hiểu rằng sai khiến phụ nữ là điều cả đời đàn ông cũng không làm được. Hơn cả, sự ngang bướng, khó chiều sẽ khiến bạn luôn hấp dẫn trong mắt đối phương.

11. Một khi đàn ông đã ngoại tình nghĩa là anh ta đã không còn yêu bạn nữa, đừng chấp niệm mà dùng mọi thủ đoạn để níu kéo. Lúc ấy, trông bạn sẽ đáng thương đến tận cùng.

12. Phụ nữ có cả nhan sắc lẫn tiền tài chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu lúc nào cũng yêu đời, lạc quan bạn sẽ luôn là nguồn cảm hứng sống của người khác.

Ngày nào chưa biết những điều này thì phụ nữ đừng mong làm chủ hạnh phúc

Ngày nào chưa biết những điều này thì phụ nữ đừng mong làm chủ hạnh phúc

Phụ nữ dù thông minh, xinh đẹp hay khôn ngoan đến mấy nếu không ghi lòng tạc dạ những bài học “đắt giá” này thì đời bạn còn khổ dài dài...

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ hạnh phúc cách để phụ nữ hạnh phúc dấu hiệu phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này