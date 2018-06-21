Đẹp thôi chưa đủ, đây mới là điều đàn ông tìm kiếm ở người phụ nữ mình yêu

Phụ nữ yêu 21/06/2018 14:58

Phụ nữ có những phẩm chất này sẽ khiến đàn ông yêu đắm đuối điên cuồng, cả đời không quên.

Ai cũng nghĩ đàn ông sẽ chết mê chết mệt một cô gái có gương mặt khả ái, thân hình bốc lửa nhưng sau khi nghe chính đàn ông nói về người phụ nữ khiến họ cả đời khát khao bạn sẽ phải ngạc nhiên.

Đẹp thôi chưa đủ, đây mới là điều đàn ông tìm kiếm ở người phụ nữ mình yêu - Ảnh 1
Muốn được trân trọng thương yêu, muốn có được lòng tin, sự trông cậy từ người đàn ông mình yêu phụ nữ trước tiên phải chân thành, trung thực - Ảnh minh họa: Internet

Chân thành, trung thực

Khi bắt đầu một mối quan hệ, ai cũng mong muốn đối phương nghĩ tốt về mình, cũng muốn thể hiện những ưu thế của bản thân và giấu nhẹm những nhược điểm. Tất nhiên, những điểm mạnh nơi bạn sẽ được đánh giá cao, sẽ khiến đàn ông dễ có cảm tình và muốn tìm hiểu về nhau rõ hơn để có thể tiến tới yêu đương, cưới xin.

Thế nhưng, một khi đàn bà vì muốn lấy lòng người khác mà tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ thật đẹp để đeo thì một lúc nào đó bạn cũng phải tháo nó xuống. Một khi đã quen miệng nói dối thì cũng có ngày sự thật được phơi bày.

Vậy nên, muốn được trân trọng thương yêu, muốn có được lòng tin, sự trông cậy từ người đàn ông mình yêu phụ nữ trước tiên phải chân thành, trung thực. Có như thế đàn ông mới dám yêu tha thiết, mới dám cùng bạn trải qua buồn vui, sướng khổ trong đời.

Đẹp thôi chưa đủ, đây mới là điều đàn ông tìm kiếm ở người phụ nữ mình yêu - Ảnh 2
Với đàn ông, họ sợ nhất là phải yêu và sống với người không hiểu mình - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lắng nghe, chia sẻ

Cuộc sống với quá nhiều áp lực, trách nhiệm và gánh nặng chồng chất lên vai người đàn ông. Và tất nhiên, cũng như phụ nữ, đàn ông cũng có nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu những tâm tư tình cảm thầm kín của mình. Họ không thể kể chúng với bạn nhậu, càng không thể tâm sự với những cậu bạn thân mà chỉ có thể trải lòng với người phụ nữ họ tin tưởng.

Người phụ nữ được đàn ông  tin cậy để dốc hết lòng mình là người họ chắc chắn rằng, sau khi trò chuyện với bạn mọi điều sẽ khá hơn, sẽ nhẹ lòng, than thản. Quan trọng hơn cả, đàn ông tin rằng bạn hiểu họ. Mà với đàn ông, họ sợ nhất là phải yêu và sống với người không hiểu mình.

Đẹp thôi chưa đủ, đây mới là điều đàn ông tìm kiếm ở người phụ nữ mình yêu - Ảnh 3
Phụ nữ thấy đấy, đẹp thôi chưa đủ, bạn còn phải có sự thanh lịch mới đủ sức trói chân đàn ông cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Sống thanh lịch

Phụ nữ có thể dễ dàng khiến mình trở nên xinh đẹp, hấp dẫn nhưng không dễ để trở nên thanh lịch. Sự thanh lịch của nữ giới được thể hiện qua việc không ăn mặc đuổi theo trào lưu, cũng không cố gắng bắt bản thân phải thật nổi bật giữa chốn đông người.

Ướm lên mình những bộ quần áo duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng và nói năng lịch sự là những nền tảng cơ bản nhất tạo nên chân dung một người phụ nữ có khí chất. Sau đấy, hãy sống thật với chính mình, biết cách cư xử khôn khéo, tế nhị, biết cách đối nhân xử thế thì lúc ấy đàn ông nào cũng phải đắm đuối vì bạn.

Thân hình hoàn hảo rồi cũng sẽ xập xệ theo năm tháng, khuôn mặt xinh đẹp cũng lão hóa theo thời gian. Duy chỉ những phẩm chất trên sẽ trường tồn mãi mãi, sẽ dư sữ nắm giữ trái tim đàn ông, khiến họ cả đời chỉ quanh quẩn bên chân mẫu phụ nữ này mà không thèm tơ tưởng đến ai.

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