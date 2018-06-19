Phụ nữ đừng hỏi vì sao mình tốt mà vẫn BẤT HẠNH, hãy hỏi rằng...

Phụ nữ đừng quá tốt, hãy tốt vừa đủ để người khác không xem việc bạn phải hi sinh là điều hiển nhiên, xem việc bạn phải nhún nhường là lẽ thường nếu không bạn sẽ không được nhận lại những thứ đáng ra bạn xứng đáng có được.

Phụ nữ tiết kiệm là tốt, nhưng nếu tiết kiệm đến mức ki bo từng đồng với bản thân mình lại là sai lầm lớn nhất đời bạn. Hãy nghĩ thoáng hơn đi, hãy nhớ rằng chồng con của bạn xứng đáng được yêu thương thì bạn cũng thế. Đừng mải miết hi sinh vì chồng con mà vô trách nhiệm với chính mình kẻo khi sức khỏe hao mòn, nhan sắc phai tàn mà còn bị chồng bỏ thì bạn xem như mất trắng.

Khi đi chợ để tiết kiệm tiền phụ nữ thường kì kèo bớt một thêm hai, cầm lên đặt xuống từng món hàng để đảm bảo làm sao có được bữa cơm đủ chất cho cả nhà nhưng không tốn quá nhiều tiền. Vì muốn mua cho chồng đôi giày mới mà đành từ chối mọi lời hẹn cafe, mua sắm với bạn bè.

Phụ nữ đảm đang quá, giỏi giang quá, vơ hết việc vào người sẽ khiến người thân của bạn nảy sinh tâm lý ỷ lại - Ảnh minh họa: Internet

2. Ôm đồm quá nhiều việc vào người

Phụ nữ đảm đang là tốt, thế nhưng đảm đang quá, giỏi giang quá, vơ hết việc vào người sẽ khiến người thân của bạn nảy sinh tâm lý ỷ lại. Lâu dần, chồng bạn sẽ không thèm động tay vào việc gì nữa, con cái phó mặc mọi việc cho mẹ, mất đi tính tự lập, sẻ chia.

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy bớt cầu toàn, hãy cho mọi người cơ hội được chung tay vun vén gia đình. Hãy phân công nhiệm vụ với từng thành viên để ai cũng có trách nhiệm, để làm tốt vai trò của mình và khẳng định được sự tôn trọng của vợ chồng con cái dành cho nhau.

Phụ nữ không biết rằng, một khi bạn càng xem trọng sự có mặt của đàn ông trong đời mình thì anh ta sẽ càng coi thường bạn - Ảnh minh họa: Internet

­3. Quá tốt, hi sinh quá nhiều

Vì yêu phụ nữ có thể hi sinh tất cả cho người đàn ông của mình. Họ chấp nhận rời xa gia đình mình để về làm dâu, sẵn sàng từ bỏ sở thích, thói quen hay những mối quan hệ thân thiết để tập trung chăm sóc tổ ấm của mình. Khi yêu, phụ nữ có thể hạ mình đến mức quên mất rằng trước đây mình “có giá” như nào, được đàn ông khác săn đón, yêu chiều ra sao.

Phụ nữ không biết rằng, một khi bạn càng xem trọng sự có mặt của đàn ông trong đời mình thì anh ta sẽ càng coi thường bạn.

4. Quá lụy tình

Bất cứ mối quan hệ nào cũng cần sự cân bằng giữa cho và nhận, cũng cần có sự bình đẳng để không ai phải yếm thế trước ai. Phụ nữ dù tốt đến mấy, dù xinh đẹp giỏi giang hay kiếm thật nhiều tiền mà quá bi lụy, quá yếu mềm trước một người đàn ông thì người đàn ông ấy sẽ dùng chính tình yêu để làm bạn tổn thương, đau đớn đến tận cùng.