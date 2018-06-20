Phụ nữ hãy ngừng ngay 4 việc này trước tuổi 35, nếu không nửa đời còn lại sẽ phải sống trong ân hận

Phụ nữ yêu 20/06/2018 16:15

Nếu không dừng ngay những sai lầm tai hại này ngay bây giờ, bạn sẽ không bao giờ có được cuộc sống anh nhiên, viên mãn.

Phụ nữ đừng vì lấy chồng, sinh con mà bỏ quên đời mình. Cũng đừng vì áp lực cơm áo gạo tiền, trách nhiệm chăm sóc gia đình mà quên đi cuộc sống còn rất nhiều điều tích cực khác, chỉ là bạn đang tự nhốt mình trong những ngột ngạt, bức bối mà thôi.

Phụ nữ hãy ngừng ngay 4 việc này trước tuổi 35, nếu không nửa đời còn lại sẽ phải sống trong ân hận - Ảnh 1
Đàn bà muốn được yêu thương, trân trọng trước tiên phải biết tự thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Bỏ bê việc chăm sóc chính mình

Lời nói “anh yêu em là vì con người em chứ không phải vẻ ngoài” của đàn ông là lời nói thật lòng, không hề giả dối. Câu nói này chứng tỏ dẫu ngoại hình có là yếu tố giúp chàng để ý đến bạn thì chính tính cách, con người bạn mới là điều giữ chân anh ấy bên mình. Thế  nhưng phụ nữ ơi, bạn đừng vì thấy chồng yêu mình, thấy chồng “sao cũng được” mà bỏ bê việc chăm sóc nhan sắc, vẻ ngoài của mình.

Đừng vì có chồng mà cho phép mình được xuề xòa, bẩn thỉu, một tuần gội đầu một lần. Cũng đừng vì có chồng mà bỏ qua những cư xử tế nhị, lịch sự với chồng mình. Càng không nên vì chấp nhận hi sinh tất cả vì chồng vì con. Đàn bà muốn được yêu thương, trân trọng trước tiên phải biết tự thương lấy mình.

Phụ nữ hãy ngừng ngay 4 việc này trước tuổi 35, nếu không nửa đời còn lại sẽ phải sống trong ân hận - Ảnh 2
Đàn bà cũng đừng quên học cách hưởng thụ cuộc đời nếu không sớm muộn gì chồng cũng chán vì bạn quá nhạt nhẽo đấy - Ảnh minh họa: Internet

2. Sống quá tẻ nhạt

Phụ nữ đừng bao giờ chấp nhận để mỗi ngày của đời mình trôi qua đều lặp đi lặp lại như bao ngày. Như thế không chỉ phí hoài thanh xuân mà còn gây nhàm chán cho những người xung quanh, bao gồm cả chồng bạn. Nếu hôm nay bạn mặc chiếc đầm nữ tính, ôm sát đi làm thì ngày mai đừng ngần ngại phá cách với chân váy kiểu cách với chiếc áo lạ mắt, ngày hôm sau nữa lại điệu đàng trong đầm trễ vai ngây thơ. Hãy cứ làm mới mình mỗi ngày như thế qua quần áo, giày dép, qua cách bạn sử dụng thời gian.

Hãy dẹp ngay vòng tuần hoàn đi làm – đi chợ - nấu ăn – giặt giũ – đi ngủ - đi làm ra khỏi đời mình ngay. Hà cớ gì bạn không rủ chồng đi cafe ngày cuối tuần, trốn con hẹn hò trong buổi tối thứ sáu hoặc tụ tập đám bạn thân uống vài ly mà tán chuyện trên trời dưới bể. Bên cạnh trách nhiệm, nghĩa vụ trong hôn nhân đàn bà cũng đừng quên học cách hưởng thụ cuộc đời nếu không sớm muộn gì chồng cũng chán vì bạn quá nhạt nhẽo đấy.

Phụ nữ hãy ngừng ngay 4 việc này trước tuổi 35, nếu không nửa đời còn lại sẽ phải sống trong ân hận - Ảnh 3
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở nhà chồng nuôi, cũng đừng ỷ lại vào tiền của chồng nếu bạn muốn nhận được sự trân trọng từ bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá an phận

Đừng nghĩ lấy chồng là lúc phụ nữ nên an phận, nên lùi lại phía sau là hậu phương vững chắc để chồng phát triển sự nghiệp. Bạn lấy chồng là để cùng người đàn ông mình yêu xây dựng hạnh phúc, để cùng nhau sinh con đẻ cái, chia sẻ vui buồn, để được cùng già đi bên nhau chứ không phải để phục dịch chồng.

Là phụ nữ, dù có chồng hay không cũng đừng quên không ngừng học hỏi từng ngày, không ngừng nỗ lực kiếm tiền để có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở nhà chồng nuôi, cũng đừng ỷ lại vào tiền của chồng nếu bạn muốn nhận được sự trân trọng từ bạn đời.

Phụ nữ hãy ngừng ngay 4 việc này trước tuổi 35, nếu không nửa đời còn lại sẽ phải sống trong ân hận - Ảnh 4
Hãy quan tâm đến người thân, bạn thân để nhỡ đâu khi hôn nhân bất hạnh, khi vợ chồng hục hặc bạn vẫn có những người yêu thương mình kề bên - Ảnh minh họa: Internet

4. Đánh mất bạn  bè

Sau khi lấy chồng phụ nữ thường đầu tắt mặt tối với việc nhà, với biết bao trách nhiệm bủa vây. Họ gần như tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình, để làm tốt nghĩa vụ của một người vợ hiền, dâu thảo mà quên đi các mối quan hệ khác của mình, kể cả bạn bè.  Nếu cữ mãi sống như thế bạn đừng hỏi sao đời mình khổ hạnh, cuộc sống chán ngán bi thương.

Đàn bà dẫu có lấy chồng sinh con bạn cũng đừng bỏ rơi bạn bè của mình. Hãy quan tâm đến người thân, bạn thân để nhỡ đâu khi hôn nhân bất hạnh, khi vợ chồng hục hặc bạn vẫn có những người yêu thương mình kề bên.

Trên đây là 4 điều phụ nữ hãy thay đổi ngay từ hôm nay, đừng chờ đến ngày cuối đời nhìn lại mới hối hận thì đã quá muộn..

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