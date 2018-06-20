4 bí quyết giữ chồng ‘CỰC ĐỘC’ của đàn bà khôn, đàn bà dại hãy học theo ngay

Phụ nữ yêu 20/06/2018 15:09

Nếu đàn bà dại luôn cố gắng tỏ ra “trên cơ” để có thể thị uy, sai khiến chồng thì đàn bà khôn lại biết cách giả ngu để chồng thương yêu hết lòng, gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Đàn bà muốn giữ chồng hãy biết yếu đuối khi cần. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cũng đừng nghĩ mình khôn ngoan hơn ai. Một chút ngốc nghếch, một chút khời dại sẽ khiến chồng mãi yêu bạn như ngày đầu.

4 bí quyết giữ chồng ‘CỰC ĐỘC’ của đàn bà khôn, đàn bà dại hãy học theo ngay - Ảnh 1
Chỉ khi cảm thấy mình là cây tùng cây bạch, là điểm tựa vững chãi cho vợ thì lòng tự tôn của chồng bạn mới không bị thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

Chồng là trụ cột gia đình, là người ta tôn trọng, nể phục

Nếu phụ nữ ngày trước sống lệ thuộc vào chồng, chỉ ở nhà chăm con, cơm nước và an phận làm bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian thì thời nay đã khác nhiều. Bình đẳng giới giúp chị em có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, kiếm tiền và có địa vị xã hội không khác gì đàn ông.

Tuy nhiên, dù kiếm được bạc tỷ, dù là sếp của hàng trăm nhân viên khi trở về bên mái ấm, bên người đàn ông của mình vợ hãy cứ yếu đuối, cứ nũng nịu. Đừng cướp đi của chồng cơ hội được bao bọc, chở che của phái mạnh với người phụ nữ họ yêu. Bởi chỉ khi cảm thấy mình là cây tùng cây bạch, là điểm tựa vững chãi cho vợ  thì lòng tự tôn của chồng bạn mới không bị thương tổn, anh ấy cảm thấy mình được trân trọng.

4 bí quyết giữ chồng ‘CỰC ĐỘC’ của đàn bà khôn, đàn bà dại hãy học theo ngay - Ảnh 2
Những câu nói ngọt ngào, dễ nghe sẽ khiến chồng bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ vợ một cách vui vẻ, nhờ thế không khí gia đình luôn vui tươi, thoái mái - Ảnh minh họa: Internet

Không ra lệnh cho chồng, chỉ khuyên can hoặc góp ý chân thành

Đàn bà muốn “điều khiển” chồng đừng dại dùng lời nói, hãy thay đổi suy nghĩ của chồng theo ý bạn thì mọi việc bạn muốn đều được anh ấy ủng hộ mà thôi.

Nếu muốn chồng cùng xắn tay làm việc nhà cùng mình, đừng nạt nộ hay mặt nặng mày nhẹ mà hét lên “anh nhặt rau đi”, “anh rửa bát đi”, “anh không quét nhà được à” mà hãy nhỏ nhẹ đề nghị anh ấy giúp đỡ bạn một cách chân thành “anh giúp em rửa rau nhé”, “em còn việc chưa làm xong, sau khi ăn anh rửa giúp em chén bát nhé”, “anh phơi giúp em quần áo nhé, em thấp quá không phơi tới”... Những câu nói ngọt ngào, dễ nghe ấy sẽ khiến chồng bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ vợ một cách vui vẻ, nhờ thế không khí gia đình luôn vui tươi, thoái mái.

4 bí quyết giữ chồng ‘CỰC ĐỘC’ của đàn bà khôn, đàn bà dại hãy học theo ngay - Ảnh 3
Được giúp đỡ vợ mình, được chia sẻ với vợ những khó khăn là niềm vui khôn tả của mọi ông chồng - Ảnh minh họa: Internet

Luôn tìm lời khuyên tin cậy nhất từ chồng

Phụ nữ dù giỏi giang, thông minh đến mấy cũng có những thứ bạn không biết, không am hiểu, không chắc chắn. Mỗi khi đứng trước những quyết định quan trọng, những lấn cấn trong lòng bạn đừng ngần ngại tìm đến chồng để xin một lời khuyên.

Sự tin cậy, nể trọng của vợ sẽ giúp chồng cảm thấy mối quan hệ vợ chồng thêm gắn kết, bền chặt. Được giúp đỡ vợ mình, được chia sẻ với vợ những khó khăn là niềm vui khôn tả của mọi ông chồng. Chưa kể, bạn sẽ nhận được những ý kiến xác đáng, thận trọng và chu đáo nhất từ chồng mình thay vì nghe thiên hạ bàn ra tán vào.

4 bí quyết giữ chồng ‘CỰC ĐỘC’ của đàn bà khôn, đàn bà dại hãy học theo ngay - Ảnh 4
Đàn ông khô khan, cứng nhắc là thế nhưng lại rất thích được nghe những lời âu yếm, ngọt ngào yêu thương từ một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc lời khen ngợi, yêu thương với chồng

“Cưới nhau rồi, màu mè làm gì” là câu nói rất nhiều phụ nữ có gia đình thốt lên khi được hỏi “đã bao lâu rồi bạn không nói câu “em yêu anh” với chồng mình. Bạn biết không, đàn ông khô khan, cứng nhắc là thế nhưng lại rất thích được nghe những lời âu yếm, ngọt ngào yêu thương từ một nửa của mình.

Dẫu cưới nhau 1 năm hay 10 năm phụ nữ cũng đừng quên dành cho chồng mình những lời yêu, lời khen ngợi hay động viên khi cần để chàng có đủ tự tin là một người chồng tốt, người cha tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho vợ con.

 

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