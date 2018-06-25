Muốn có được trái tim của phụ nữ thông minh đàn ông phải có 5 phẩm chất này

Phụ nữ yêu 25/06/2018 15:11

Một người phụ nữ thông minh sẽ không đời nào lấy chồng nếu chưa tìm được người đàn ông đáp ứng được 5 tiêu chuẩn này.

Đàn ông tốt rất nhiều, nhưng đàn ông có thể trở thành người chồng tốt lại không hề dễ kiếm. Vậy nên, phụ nữ thông minh luôn có thừa sự sáng suốt để chọn cho mình đối tượng phù hợp.

Muốn có được trái tim của phụ nữ thông minh đàn ông phải có 5 phẩm chất này - Ảnh 1

Phụ nữ thông minh chỉ lấy chồng khi họ chắc rằng người đàn ông ấy biết cách trân trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông luôn tôn trọng phụ nữ

Đàn ông khi yêu cũng cuồng dại, si mê như phụ nữ. Họ có thể làm tất cả những điều điên rồ nhất có thể chỉ mong làm người mình yêu hạnh phúc, ngất lịm đi trong những yêu thương choáng ngợp. Thế nhưng đấy là khi yêu, khi chưa trói buộc nhau bằng hôn thú, khi chưa sống chung một nhà và phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ khác.

Thế nên, để đảm bảo cuộc sống hôn nhân của mình sẽ an yên, đảm bảo chồng sẽ đối xử  với mình tử tế phụ nữ thông minh sẽ chọn cho mình một người chồng biết tôn trọng phụ nữ. Chỉ khi có sự tôn trọng đàn ông mới biết chấp nhận những khác biệt, những điều chưa hoàn hảo và cả những thói xấu ở vợ mình.

Muốn có được trái tim của phụ nữ thông minh đàn ông phải có 5 phẩm chất này - Ảnh 2
Phụ nữ cần có một người sẵn sàng lắng nghe những gì họ nói, không cần đưa ra lời khuyên, càng không cần hùa theo - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông biết cách lắng nghe, chia sẻ

Nếu bạn vẫn thường nghe người ta kháo nhau rằng đàn ông khi lấy vợ rất muốn có cho mình một người phụ nữ kiệm lời, nhưng mỗi lời cô ấy nói ra đều giúp ích cho cuộc sống của cả hai, đều có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thì phụ nữ cũng thế.

Những áp lực của cuộc đời, những khó khăn trong công việc, trong những hoàn cảnh rất khác là lúc phụ nữ cần có một người sẵn sàng lắng nghe những gì họ nói, không cần đưa ra lời khuyên, càng không cần hùa theo. Chỉ cần anh ấy dành thời gian để chia sẻ với ta mọi điều là đủ. Bởi có người chồng như thế vợ sẽ không bao giờ cô đơn, càng không biết cảm giác trống trải, chơi vơi là gì.

Muốn có được trái tim của phụ nữ thông minh đàn ông phải có 5 phẩm chất này - Ảnh 3
Với sự từng trải và kinh nghiệm sống của mình những người đàn ông sẽ biết cách che chở, bảo vệ vợ mình trước mọi khó khăn của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông lớn tuổi hơn mình

Những anh chàng mới lớn có cách yêu rất khác với những người đàn ông trưởng thành. Trong khi đàn ông có sự điềm đạm, chín chắn trong cả suy nghĩa lẫn hành động thì những chàng trai lại có thừa sự ngông cuồng, háu thắng và cả mạo hiểm để khiến mối quan hệ trở nên thú vị, hấp dẫn bội phần.

Nếu là yêu phụ nữ có thể yêu bất cứ ai khiến họ yêu, nhưng khi cưới họ luôn chọn cho mình một người đàn ông nhiều tuổi hơn. Phụ nữ thông minh tin rằng với sự từng trải và kinh nghiệm sống của mình những người đàn ông sẽ biết cách che chở, bảo vệ họ trước mọi khó khăn của cuộc đời.

4. Đàn ông sống có trách nhiệm

Chẳng cần phải nhắn cho anh ta tin nhắn  “em có thai rồi” và xem chàng sẽ trả lời như thế nào rồi dựa vào đó để phán xét. Muốn biết đàn ông có trách nhiệm hay không phụ nữ chỉ cần nhìn vào cách anh ấy đối diện với những sai lầm, thất bại của mình.

Chỉ cần biết sai luôn nhận lỗi, luôn nỗ lực để giúp bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày, luôn đặt gia đình lên trên tất thảy các mối quan hệ khác thì đấy chính là người đàn ông xứng đáng làm chồng bạn.

Muốn có được trái tim của phụ nữ thông minh đàn ông phải có 5 phẩm chất này - Ảnh 4
Một người đàn ông cầu tiến sẽ có bản lĩnh để người phụ nữ của mình không phải chịu khổ - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông cầu tiến

Phụ nữ lấy chồng đừng ham chồng giàu, cũng đừng nhìn vào gia sản của bố mẹ anh ấy. Hãy nhìn vào cách chàng hoạch định tương lai, cách chàng đặt ra cho mình những mục tiêu và luôn tham vọng biến chúng thành sự thật.

Một người đàn ông cầu tiến sẽ có bản lĩnh để người phụ nữ của mình không phải chịu khổ, giúp nàng cùng mình đi lên mỗi ngày.

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