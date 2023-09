Khi bị vợ phát hiện việc mình có quan hệ ngoài chồng ngoài vợ, lang chạ với đàn bà khác chẳng đàn ông nào chịu cúi đầu nói với vợ câu “anh xin lỗi, anh sai rồi”. Họ luôn tìm đủ mọi lí do để bao biện cho mình, để chứng minh mình là người bị hại, bị dụ dỗ. Tất nhiên, nhân tình chính là người bị anh ta đổ dồn mọi trách nhiệm, lỗi lầm lên người.

Nếu đủ say đến mức không biết gì thì anh ta đã nằm bẹp ngủ li bì chứ không thể đủ tỉnh để mây mưa với đàn bà khác sau lưng vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tử tế không bao giờ đổ lỗi cho men say

Chắc bạn không biết, câu nói “anh say quá, đến khi thức dậy mới biết đêm qua mình đã lên giường với cô ta” chính là câu nói rất nhiều đàn ông ngoại tình dùng để lấp liếm sai lầm của mình khi bị vợ tra hỏi việc lên giường với gái lạ. Tất nhiên, đàn ông có thể say, nhưng nếu đàn ông đủ tử tế họ sẽ không cho phép mình được say đến mức quên cả lối về, quên cả trách nhiệm phải chung thủy với vợ.

Chưa kể, nếu đủ say đến mức không biết gì thì anh ta đã nằm bẹp ngủ li bì chứ không thể đủ tỉnh để mây mưa với đàn bà khác sau lưng vợ mình.

Đời đàn bà, có thể đánh ghen lần 1, lần 2, sao có thể dành có đời để đuổi đàn bà khác vây quanh lăm le dụ dỗ chồng mình được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có thể đánh ghen lần 1, lần 2, sao có thể đánh ghen cả đời

Mấu chốt của việc chồng bạn bội bạc nằm ở chính sự thiếu chung thủy của chàng chứ không phải do đàn bà khác rù quến. Đời đàn bà, có thể đánh ghen lần 1, lần 2, sao có thể dành có đời để đuổi đàn bà khác vây quanh lăm le dụ dỗ chồng mình.

Nếu muốn giải quyết dứt điểm, tốt nhất khi chồng ngoại tình đàn bà nên “xử tội” chồng mình chứ không phải xách muối mắm đi lột đồ đánh ghen tình nhân của anh ta.

Là một người vợ có người chồng không chung thủy, bạn đừng trách người thứ ba mà hãy cảm ơn họ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng ngoại tình nên cảm ơn con giáp thứ 13

Đàn bà lang chạ với đàn ông đã có gia đình là họ đã sai, tất nhiên cô ta phải chịu sự đay nghiến, khinh miệt và cả những lời khó nghe từ người đời. Là một người vợ có người chồng không chung thủy, bạn đừng trách người thứ ba mà hãy cảm ơn họ.

Hãy cảm ơn vì nhờ có cô ta bạn mới biết lòng chung thủy của chồng mình đáng giá bao nhiêu. Một người chồng bản lĩnh, có chính kiến và yêu thương vợ thật lòng sẽ không bao giờ dám ngoại tình. Anh ta hiểu rằng, làm đau người phụ nữ mình yêu là tội ác.

Ngược lại, đàn ông hết lần này đến lần khác phản bội vợ nghĩa là anh ấy đã không còn yêu bạn nữa, càng không đáng để bạn tin tưởng trao gửi nửa đời còn lại.