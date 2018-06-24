4 lý do không ngờ khiến đàn ông chung thủy cũng ngoại tình, vợ đọc xong đừng sốc

Phụ nữ yêu 24/06/2018 00:51

Nếu nghĩa chồng là người chung thủy thì sẽ không bao giờ “ăn vụng” thì bạn đã nhầm, bởi hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy cũng có những nốt trầm...

Một người đàn ông thủy chung với vợ sẽ luôn hiểu rằng mình phải sống có trách nhiệm, phải giữ được lòng tự tôn và không được quỵ ngã trước những cám dỗ. Thế nhưng, trước những giây phút ngoài vợ ngoài chồng đầy nóng bỏng kia không phải đàn ông nào cũng giữ được mình…

4 lý do không ngờ khiến đàn ông chung thủy cũng ngoại tình, vợ đọc xong đừng sốc - Ảnh 1
Trong chính sự yên ấm, ổn định các ông chồng lại khao khát có được những thứ mới mẻ, cảm giác phiêu lưu, mạo hểm - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi hôn nhân quá yên bình

Nếu phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, thậm chí tự hào khi hôn nhân của mình ngày qua ngày đều bình lặng, yên ổn, không còn chông chênh hay sóng gió như ngày đầu thì đàn ông không như thế. Trong chính sự yên ấm, ổn định các ông chồng lại khao khát có được những thứ mới mẻ, cảm giác phiêu lưu, mạo hểm bằng cách có cho mình một người đàn bà khác ngoài vợ.

Đây chính là lý do vì sao rất nhiều người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình thì mới biết anh ấy đã “nuôi bồ nhí” hàng chục năm mà mình vẫn không hề hay biết, vẫn ngủ quên trên hạnh phúc của dĩ vãng.

4 lý do không ngờ khiến đàn ông chung thủy cũng ngoại tình, vợ đọc xong đừng sốc - Ảnh 2
Mặc cảm tự ti khiến lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, từ đó họ sẽ muốn tìm lại cảm giác được là trụ cột gia đình bên đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi vợ giỏi giang hơn chồng

Phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, giỏi kiếm tiền là tốt. Nhưng trong một gia đình nếu người vợ giành hết phần tài giỏi về mình, kiếm được nhiều tiền hơn chồng, có địa vị xã hội hơn chồng thì chắc chắn đàn ông dù yêu vợ đến mấy cũng thấy mặc cảm, tự ti.

Mặc cảm tự ti ấy khiến lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, từ đó họ sẽ muốn tìm lại cảm giác được là trụ cột gia đình, được phái yếu ngợi khen, được là cây tùng cây bách bao bọc chở che cho người phụ nữ mình yêu. Và không ai ngoài nhân tình có thể cho họ những gì đang cần.

4 lý do không ngờ khiến đàn ông chung thủy cũng ngoại tình, vợ đọc xong đừng sốc - Ảnh 3
Nếu đời sống gối chăn không hòa hợp, không được thỏa mãn sẽ rất dễ nảy sinh những bất hòa, mâu thuẫn và sự nhàm chán cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Gối chăn không hòa hợp

Bạn có thể dùng tình yêu để bước chân vào hôn nhân, nhưng nếu muốn giữ cho tình yêu ấy luôn mặn nồng, hôn nhân luôn bền chặt thì tình dục chính là chìa khóa vàng. Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, vợ chồng chung sống với nhau nếu đời sống gối chăn không hòa hợp, không được thỏa mãn sẽ rất dễ nảy sinh những bất hòa, mâu thuẫn và sự nhàm chán cho bạn đời.

Nếu tình trạng này kéo dài càng lâu thì nguy cơ đàn ông ngoại tình càng cao, bởi với họ “chuyện ấy” như việc ăn cơm, có thể nhịn ngày một ngày hai nhưng không thể nhịn quá lâu.

4 lý do không ngờ khiến đàn ông chung thủy cũng ngoại tình, vợ đọc xong đừng sốc - Ảnh 4
Ngoại tình là một trong những lối đi dẫu biết không có đường về nhưng đàn ông vẫn chấp nhận bước tới - Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ quá ghen tuông

Đàn ông trông khô khan, cứng nhắc là thế nhưng thực chất lại sống rất tình cảm và tinh tế. Họ dễ dàng nhận biết đâu là lúc vợ ghen vì yêu mình, đâu là khi nàng đang hoài nghi mình. Nếu bạn cứ mãi nghi ngờ, cứ mãi tra khảo chồng đã đi đâu, với ai, làm gì và bắt anh ấy phải báo cáo với bạn mọi thứ thì sẽ có ngày chồng bạn vì bị kiểm soát quá chặt mà hất tung tất cả.

Sự bất cần, cáu giận dễ khiến người đàn ông đánh mất chính mình, đi sai đường. Ngoại tình là một trong những lối đi dẫu biết không có đường về nhưng họ vẫn chấp nhận bước tới.

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