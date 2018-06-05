Dưới đây là điều một người phụ nữ khôn ngoan nên làm khi phát hiện chồng thay lòng đổi dạ.

Viêc chồng ngoại tình , chung chạ với đàn bà khác khiến phụ nữ nào cũng đớn đau, khốn khó. Thế nhưng, thay vì vội vàng đạp đổ tất cả chị em nên tìm hiểu cẩn thận nguyên nhân chồng ngoại tình. Lúc ấy, bạn có đưa ra quyết định ly hôn hay níu giữ vẫn không muộn.

Đừng đay nghiến bạn đời, cũng đừng khóc lóc tỏ ra đáng thương bi lụy trước đối phương. Điều đầu tiên người vợ có chồng ngoại tình cần làm là ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng. Việc biết càng nhiều thông tin, càng hiểu rõ mối quan hệ giữa chồng và nhân tình sẽ giúp bạn hiểu rõ vì sao chồng mình thay lòng.

Nếu chồng bạn lên giường với đàn bà khác vì chán cơm thèm phở, vì muốn được thử cảm giác mới lạ và cảm thấy hối lỗi, muốn quay về bên gia đình thì vợ có thể cho anh ấy cơ hội. Ngược lại, nếu chồng ngoại tình vì say mê và yêu thương kẻ thứ ba thì bạn không cần phải suy nghĩ thêm.

Thay vì thường xuyên nhắc lại chuyện cũ, xiên xỏ để chồng chột dạ về chuyện đã qua vợ hãy đủ bao dung và khôn ngoan để gấp gọn quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Cho nhau cơ hội làm lại từ đầu

Đàn bà có lãng trí đến mấy cũng không thể tự quên việc chồng đã phản bội mình, càng không quên được vết thương lòng vẫn hằn trong tim. Vậy nên, thay vì thường xuyên nhắc lại chuyện cũ, xiên xỏ để chồng chột dạ về chuyện đã qua vợ hãy đủ bao dung và khôn ngoan để gấp gọn quá khứ.

Hãy để mọi chuyện ngủ yên, hãy để tình yêu thuở nào được nhen nhóm lại từ đầu, hãy để tình yêu được vun vén, gầy dựng để gia đình nhỏ trở nên gắn kết, bền chặt.

Vợ khôn hãy thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân, tích cực hoàn thiện mình để chồng yêu lại từ đầu - Ảnh minh họa: Internet

Không đẩy hết lỗi lầm lên chồng

Chồng ngoại tình là chồng sai, thế nhưng để chồng ngoại tình mà mình không hề hay biết chứng tỏ bạn đã quá hời hợt trong hôn nhân. Hãy nhìn lại chính mình, hãy nhớ xem mình đã xuề xòa trong ăn mặc ra sao, đã vô tâm với chồng thế nào để rồi chính bạn là người tạo cơ hội cho chồng ngã vào tay đàn bà khác.

Hãy thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân, tích cực hoàn thiện mình để khi quay về bên nhau chồng bạn sẽ say mê và yêu thương vợ hơn bao giờ hết.

Học cách lắng nghe, thấu hiểu

Cuộc sống hôn nhân với trách nhiệm, nghĩa vụ khiến phụ nữ dường như không còn thời gian để quan tâm đến chính mình huống gì quan tâm đến chồng. Họ bận rộn với cơm nước, giặt giũ, lau dọn mà quên mất ngoài việc được ăn ngon, mặc đẹp đàn ông còn muốn nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu từ bạn đời.

Một khi đã chấp nhận thứ tha cho chồng ngoại tình, đàn bà hãy học cách lắng nghe và khiến bạn đời mở lòng chia sẻ với mình mọi điều. Đây chính là bí quyết giúp hôn nhân mặn nồng, hạnh phúc cả đời.