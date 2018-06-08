4 điều vợ hơn bồ nhí gấp nghìn lần, chồng ngoại tình nếu không ‘sáng mắt’ ra thì chỉ đáng bỏ đi

Phụ nữ yêu 08/06/2018 16:52

Đàn ông đâu ngu dại để bị đàn bà khác chèo kéo vào con đường ngoại tình, thực chất mọi đàn ông thay lòng là bởi họ không biết trân trọng những gì đang có...

Đàn ông đâu ngu dại để bị đàn bà khác chèo kéo vào con đường ngoại tình, đạp đổ hôn nhân. Thực chất mọi đàn ông thay lòng là bởi họ không biết trân trọng những gì đang có, cả thèm chóng chán mà tìm thú vui xác thịt bên ngoài. Họ không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ để rồi bị sự mới mẻ của nhân tình che lấp tất thảy những điều tốt đẹp nơi vợ mình.

4 điều vợ hơn bồ nhí gấp nghìn lần, chồng ngoại tình nếu không ‘sáng mắt’ ra thì chỉ đáng bỏ đi - Ảnh 1
Nếu đàn bà sai, đàn bà vô tâm bị chồng bội bạc đã đành. Đằng này, rất nhiều người vợ dù xinh đẹp, giỏi giang và yêu chồng đến mấy cũng không thắng được những cô nàng mới lạ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường ngoại tình với những phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang hay hấp dẫn hơn vợ mình. Thế nhưng, họ chưa bao giờ nhận ra có những điểm vợ hơn nhân tình...

Vợ là người chăm sóc bố mẹ chồng, vun vén gia đình

Chưa xét việc vợ có xinh đẹp, giỏi giang hơn nhân tình hay không nhưng riêng việc cô ấy từ khi về làm dâu đã luôn hiếu kính với bố mẹ chồng, chăm sóc chồng con chu đáo đã thấy vợ hơn nhân tình trăm nghìn lần. Trong khi vợ phải vất vả trăm bề, vừa tất bật việc công sở lại luôn tay luôn chân với việc nhà thì nhân tình chỉ việc nằm dài chờ đàn ông cung phụng.

Nếu vợ được cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình chồng công nhận là con dâu, được pháp luật công nhận là vợ hợp pháp thì nhân tình chỉ là người đàn bà trơ trẽn đi cướp chồng người. Khi một người đàn ông ngoại tình, nhân tình của anh ta sẽ luôn bị người đời khinh bỉ, phỉ báng. Lúc ấy, ai cũng bênh vực, đồng cảm và đứng về phía vợ mà thôi.

4 điều vợ hơn bồ nhí gấp nghìn lần, chồng ngoại tình nếu không ‘sáng mắt’ ra thì chỉ đáng bỏ đi - Ảnh 2
Vợ chấp nhận xấu xí, chấp nhận xồ xề, chấp nhận hi sinh bản thân để sinh cho chồng một đứa trẻ. Ấy thế mà trong mắt đàn ông họ lại chẳng thể bì được với những cô bồ nhí lả lơi, ỏng ẹo - Ảnh minh họa: Internet

Là người chấp nhận xấu xí, xồ xề để sinh con cho chồng

Nhân tình chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao để mình luôn xinh đẹp, hấp dẫn để giữ chân đàn ông. Nếu có con với đàn ông có vợ, chắc chắn đấy là chủ đích để phá nát gia đình của đàn bà khác, hoặc để kiếm cho mình một món lợi, để bước chân vào nhà cao cửa rộng, để mơ về một cuộc sống sung sướng an nhàn.

Vợ sinh con cho chồng nào nghĩ nhiều đến thế. Họ vì yêu mà cưới, vì muốn có trái ngọt tình yêu mà mang thai, sinh con, mà phải chịu đựng những cơn ốm nghén hành hạ, những vết rạn tan nát cả khoảng da bụng mịn màng, phải “vượt cạn” sinh tử để được bế trên tay thiên thần nhỏ. Vợ chấp nhận xấu xí, chấp nhận xồ xề, chấp nhận hi sinh bản thân để sinh cho chồng một đứa trẻ. Ấy thế mà trong mắt đàn ông họ lại chẳng thể bì được với những cô bồ nhí lả lơi, ỏng ẹo.

4 điều vợ hơn bồ nhí gấp nghìn lần, chồng ngoại tình nếu không ‘sáng mắt’ ra thì chỉ đáng bỏ đi - Ảnh 3
Những cô bồ chuyên đào mỏ, chuyên bòn rút từng đồng lại được đàn ông cung phụng như bà hoàng và xem việc cô ta chăm chăm hưởng thụ là đáng khen thay vì đáng trách - Ảnh minh họa: Internet

Tiết kiệm và quản lý tiền bạc giúp chồng

Đàn ông cứ khó chịu với việc vợ mình quản lý quỹ tài chính chung của gia đình, họ đâu hiểu việc tính toán chi tiêu như thế nào để vừa tiết kiệm lại khiến đồng tiền sinh lãi là một trách nhiệm khiến mọi người vợ phải đau đầu mỗi tháng. Nàng có nâng lên đặt xuống, có khéo ăn thì no, khéo co thì ấm vợ chồng bạn mới có của dư của để, mới có vốn liếng để làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình.

Ấy vậy mà, những cô bồ chuyên đào mỏ, chuyên bòn rút từng đồng lại được đàn ông cung phụng như bà hoàng và xem việc cô ta chăm chăm hưởng thụ là đáng khen thay vì đáng trách.

4 điều vợ hơn bồ nhí gấp nghìn lần, chồng ngoại tình nếu không ‘sáng mắt’ ra thì chỉ đáng bỏ đi - Ảnh 4
Vợ luôn là người bao dung, rộng lượng và yêu thương chồng nhất. Những ông chồng đừng bao giờ mang bồ nhí ra so sánh với vợ nữa bởi cô ta thua xa - Ảnh minh họa: Internet

Không bỏ rơi kể cả khi chồng tay trắng

Khi có của có tiền đàn ông được rất nhiều đàn bà vây quanh, hôm nay cô này, mai cô khác. Ai cũng nói những lời mật ngọt, ai cũng yêu thương nồng thắm, ai cũng quyết sống chết chung đôi. Khi ấy, đàn ông dù tỉnh táo đến mấy cũng khó lòng biết được ai  là người đàn bà chân thành yêu thương họ nhất.

Thế nhưng, khi không còn gì trong tay, khi mất đi tất cả những gì đang có đàn ông mới “sáng mắt”. Hóa ra chỉ còn duy nhất một người phụ nữ còn bên cạnh họ, người phụ nữ họ hết lần này đến lần khác làm tổn thương, hết lần này đến lần khác dối lừa vẫn kề bên, đó chính là vợ.

Nói vậy để thấy, vợ luôn là người bao dung, rộng lượng và yêu thương chồng nhất. Những ông chồng đừng bao giờ mang bồ nhí ra so sánh với vợ nữa bởi cô ta thua xa.

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