3 thời điểm khiến đàn ông dù đàng hoàng đến mấy cũng phải ngoại tình

Phụ nữ yêu 29/05/2018 14:00

Dưới đây là tiết lộ bất ngờ về thời điểm ‘nguy hiểm’ nhất khiến đàn ông dù đàng hoàng đến mấy cũng phải ngoại tình.

Nếu phụ nữ dù chán ngán chồng đến tận cổ vẫn ra sức vun vén gia đình, chăm sóc chồng chu đáo để cứu vãn hôn nhân thì đàn ông không như thế. Thế nên, các bà vợ hãy để tâm đến chồng hơn trong những hoàn cảnh nhạy cảm sau kẻo bị anh ấy “cắm sừng” lúc nào không hay.

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Nếu để chồng rời khỏi nhà khi vợ chồng bất hòa anh ấy rất dễ tìm đến một người phụ nữ biết lắng nghe, chịu sẻ chia nào đấy - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi vợ chồng cãi nhau

Ai cũng mong mình có cuộc sống hôn nhân ấm êm, hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa nhưng đời sống vợ chồng nếu cứ mãi như thế thì thật nhàm chán. Phải có những lúc bất hòa, xung đột, mâu thuẫn vợ chồng mới thêm thấu hiểu, gắn bó với nhau. Chính những hờn giận ấy là thứ gia vị giúp các cặp đôi thêm trân trọng bạn đời hơn.

Tuy nhiên, những lúc vợ chồng cãi nhau, là vợ, bạn đừng bao giờ quát tháo hay to tiếng với chồng, cũng không được rời khỏi nhà hay cho chồng ra ngoài. Hãy cùng nhau đối diện với vấn đề, giải quyết triệt để những khúc mắc. Nếu để chồng rời khỏi nhà khi vợ chồng bất hòa anh ấy rất dễ tìm đến một người phụ nữ biết lắng nghe, chịu sẻ chia nào đấy. Và từ đây, một mối quan hệ ngoài luồng được hình thành mà bạn không hề hay biết.

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Những chuyến công tác xa chính là thời điểm lí tưởng nhất để đàn ông lừa dối vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi chồng đi công tác xa nhà

Những chuyến công tác là thời điểm các ông chồng được đến một nơi xa, không có vợ con quấy rầy, càng không có người quen nhòm ngó. Đây chính là thời điểm lí tưởng nhất để đàn ông lừa dối vợ mình. Rất có thể chàng sẽ tìm đến tình một đêm để thử nếm trải cảm giác mới mẻ, hoặc đây chính là lúc anh ấy hẹn nhân tình của mình đến cùng để thoải mái “tâm sự”.

Để giữ gìn gia đình, tránh việc chồng sa ngã vào bẫy ngoại tình trước khi chồng đi công tác vợ hãy nhắc nhớ anh ấy về hạnh phúc cả hai đang có, về tầm quan trọng của sự thủy chung.

3 thời điểm khiến đàn ông dù đàng hoàng đến mấy cũng phải ngoại tình - Ảnh 3
Đàn ông say xỉn không chỉ nói những lời mất kiểm soát mà còn làm những hành động ngoài sức tưởng tượng của chính họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi say xỉn

Rất nhiều đàn ông bình thường rất đàng hoàng, đạo mạo nhưng khi say họ như biến thành một người hoàn toàn khác. Khi ấy, đàn ông say xỉn không chỉ nói những lời mất kiểm soát mà còn làm những hành động ngoài sức tưởng tượng của chính họ. Lên giường với gái lạ là một trong những điều điên rồ ấy.

Phụ nữ đừng bao giờ xem tình một đêm của chồng là điều có thể dễ dàng tha thứ, bởi một khi đã có lần một chắc chắn sẽ có lần hai. Nếu anh ấy đã không chung thủy một lần thì lòng tin nơi bạn đã sứt mẻ rất nhiều rồi. Đừng tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần chồng không yêu người đàn bà kia là được, bởi như thế nghĩa là bạn đã tự nhận mình thua rồi.

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