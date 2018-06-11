Phụ nữ chớ dại phạm phải những sai lầm sau, nếu không chồng bạn sẽ vì chán mà tìm đến đàn bà khác, đạp đổ hôn nhân.

Bạn đã là vợ, chuẩn bị làm mẹ nên hãy biết cách sống tích lũy, tiết kiệm để có được một khoản tiền tích cóp cho tương lai. Nếu tùy tiện phung phí tiền bạc bạn sẽ làm mất niềm tin nơi chồng, khiến anh ấy tổn thương vì vợ không hề biết quý trọng đồng tiền chồng phải đổi không ít mồ hôi nước mắt mới kiếm được.

Là con người ai cũng muốn được sống sung sướng, an nhàn, được ăn ngon mặc đẹp. Thế nhưng, nếu thuở độc thân bạn có thể sống bất cần, có thể tiêu sạch lương chỉ để mua chiếc túi hay đôi giày mình thích thì khi kết hôn phụ nữ nên có kế hoạch chi tiêu khoa học hơn. Hãy chỉ mua những thứ thật sự cần, chỉ chi tiền cho những thứ thiết yếu, và đừng dại phung phí quỹ tài chính của hai vợ chồng.

Vợ sai khiến, tỏ thái độ bề trên sẽ khiến chồng dù hiền lành đến mấy, dù đàng hoàng đến mấy cũng phải tự giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt - Ảnh minh họa: Internet

2. Ra lệnh cho chồng

Rất nhiều phụ nữ vì được chồng cưng yêu, chiều chuộng mà được đà lấn tới. Họ dần xem việc chồng phải nhường nhịn, bao dung và nhẫn nhịn sự vô lý của mình là chuyện đương nhiên. Họ dần buộc chồng phải chấp nhận những khiếm khuyết, sai sót của mình mà không được tỏ thái độ hay cáu gắt.

Chính những ức chế ấy, chính sự sai khiến tỏ thái độ bề trên ấy của vợ sẽ khiến chồng dù hiền lành đến mấy, dù đàng hoàng đến mấy cũng phải tự giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt hiện tại.

Chỉ khi cả hai xem chuyện ấy là niềm vui, là cách thể hiện tình yêu thì cuộc hôn nhân ấy mới mong bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem chuyện “giường chiếu” là nghĩa vụ

Hôn nhân muốn hạnh phúc ngoài việc vợ chồng phải thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ với nhau mọi điều còn cần có sự hòa hợp đời sống tình dục. Chỉ khi cả hai biết cách khiến đối phương được tận hưởng những giây phút thăng hoa khi gần gũi, chỉ khi cả hai xem chuyện ấy là niềm vui, là cách thể hiện tình yêu thì cuộc hôn nhân ấy mới mong bền chặt.

Nếu bạn luôn xem chuyện “chiều chồng” là nghĩa vụ, là trách nhiệm và nằm yên như khúc gỗ trên giường thì sớm hay muộn cả hai cũng ký vào đơn ly hôn thôi.

Quá đề cao cái tôi mà quên mất rằng bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có sự cho và nhận là sai lầm rất nhiều phụ nữ phạm phải - Ảnh minh họa: Internet

4. Chỉ biết sống cho mình

Dẫu biết rằng phụ nữ dù lấy chồng, sinh con vẫn không được quên sống cuộc đời của mình. Phụ nữ không nên vì lấy chồng mà bắt mình phải hi sinh quá nhiều, phải dồn toàn bộ thời gian sau giờ tan sở nơi xó bếp. Tuy nhiên, nếu bạn quá xem trọng lợi ích của chính mình, quá đề cao cái tôi mà quên mất rằng bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có sự cho và nhận, nếu chỉ chăm chăm nhận lấy mà không cho đi thì bạn đừng mong nhận được cái kết đẹp.