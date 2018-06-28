Chồng ngoại tình có thể thứ tha nhưng nếu phạm phải 3 điều này thì bỏ ngay đừng tiếc!

Phụ nữ yêu 28/06/2018 15:11

Đàn ông ngoại tình nếu biết hối lỗi mà quay đầu vợ có thể cho anh ta cơ hội sửa sai, nhưng nếu vẫn ngoan cố làm điều này thì anh ấy không xứng đáng nhận được sự bao dung của bạn.

Là phụ nữ, lấy chồng chẳng mong gì ngoài một mái ấm an yên, vợ chồng nương tựa nhau mà sống, cùng nhau nếm trải cay đắng ngọt bùi và cùng nhau già đi trong hạnh phúc. Thế nhưng, đời không như là mơ, trong khi những người vợ luôn tin tưởng vào nghĩa vợ chồng, vào sự gắn kết gia đình thì đàn ông lại luôn ham muốn những điều mới lạ, những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Và rồi, họ ngoại tình.

Đứng trước lựa chọn bao dung hay buông tay trước lỗi lầm của chồng, phụ nữ hãy đọc ngay những điều không được tha thứ cho chồng dưới đây trước khi đưa ra quyết định.

Chồng ngoại tình có thể thứ tha nhưng nếu phạm phải 3 điều này thì bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 1
Chồng ngoại tình lần 1 vợ có thể thứ tha, nhưng sau khi nhận được sự tha thứ của vợ mà vẫn ngoại tình thêm lần nữa thì phụ nữ đừng cho anh ta cơ hội làm đau bạn lần thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục phản bội vợ

Người xưa thường quan niệm đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa, ngày nay chế độ một vợ một chồng là điều ai cũng phải chấp nhận khi bước chân vào hôn nhân. Khi bị phát hiện việc dan díu với đàn bà khác đàn ông sẽ bị người đời rủa xả, chửi bới, đay nghiến đến mức khiến họ mất đi danh dự, uy tín và lòng tự tôn. Nếu ngoại tình gây hậu quả nghiêm trọng những ông chồng còn bị phạt hành chính, nghiêm trọng hơn còn bị phạt tù.

Đứng trước những hệ lụy đáng sợ như thế nhưng rất nhiều đàn ông vẫn đang tâm ngoại tình, vẫn dối lừa vợ để lên giường với đàn bà khác. Chồng ngoại tình lần 1 vợ có thể thứ tha, nhưng sau khi nhận được sự tha thứ của vợ mà vẫn ngoại tình thêm lần nữa thì phụ nữ đừng cho anh ta cơ hội làm đau bạn lần thứ ba. Hãy dũng cảm chấm dứt tất cả, hãy đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh để con tim không bị dằn vặt, dày xéo thêm ngày nào nữa.

Chồng ngoại tình có thể thứ tha nhưng nếu phạm phải 3 điều này thì bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 2
Vợ chỉ có một nhưng đàn bà sẵn sàng lên giường với chồng người khác thì đầy đường - Ảnh minh họa: Internet

Có ý định bỏ vợ con để chạy theo nhân tình

Thèm của lạ, thèm cảm giác lên giường với đàn bà khác là nguyên nhân cốt lõi khiến đàn ông lầm đường lạc dối. Khi yêu, khi hoan lạc với nhân tình đàn ông chỉ muốn trút bỏ vợ con, trút bỏ trách nhiệm để được thoải mái vui vẻ với người tình. Họ quên mất rằng, vợ chỉ có một nhưng đàn bà sẵn sàng lên giường với chồng người khác thì đầy đường. Nhân tình có thể bên cạnh các anh lúc sang giàu để bòn rút của tiền, đến khi sa cơ thất thế người vẫn đồng ý kề bên đồng cam cộng khổ chỉ có vợ con.

Nếu chồng bạn vì đàn bà khác mà về đòi ly hôn, đòi bạn trả tự do cho anh ta được đường đường chính chính qua lại với nhân tình thì vợ đừng níu kéo thêm nữa. Hãy đủ sáng suốt để hiểu rằng, ngay cả con mà cũng không cần thì anh ta đâu xứng đáng là chồng bạn.

Chồng ngoại tình có thể thứ tha nhưng nếu phạm phải 3 điều này thì bỏ ngay đừng tiếc! - Ảnh 3
Đàn bà có thể dùng chung quần áo, mỹ phẩm nhưng không bao giờ chấp nhận việc dùng chung đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Muốn dây dưa để vừa sống với vợ vừa ngủ với nhân tình

Đàn ông tham lam ai cũng biết, nhưng tham lam đến mức bắt vợ phải chấp nhận việc chồng chung chăn gối với đàn bà khác thì anh ta quá độc ác, tàn nhẫn. Không đáng sợ sao được khi anh ta vô tâm đến mức không muốn hiểu rằng “Lòng riêng riêng những kính yêu/ Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”.

Chồng phải là duy nhất, là không chia sẻ, không dùng chung với ai. Đàn bà có thể dùng chung quần áo, mỹ phẩm nhưng không bao giờ chấp nhận việc dùng chung đàn ông. Vậy nên, nếu chồng ngoại tình về nhà hứa với vợ sẽ cắt đứt với nhân tình nhưng sau lưng vẫn dây dưa ân ái thì bạn hãy bỏ anh ta trước, đừng để mình phải cuồng điên trong đớn đau, hờn tủi cả đời.

6 quả báo đáng sợ mà đàn bà cướp chồng người phải gánh chịu, càng đọc càng khiếp đảm

6 quả báo đáng sợ mà đàn bà cướp chồng người phải gánh chịu, càng đọc càng khiếp đảm

Trước khi cướp chồng người khác đàn bà hãy đọc bài viết này để biết những quả báo rùng mình mà kẻ thứ ba phải gánh chịu.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình xử lý chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này