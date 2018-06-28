Đứng trước lựa chọn bao dung hay buông tay trước lỗi lầm của chồng, phụ nữ hãy đọc ngay những điều không được tha thứ cho chồng dưới đây trước khi đưa ra quyết định.

Là phụ nữ, lấy chồng chẳng mong gì ngoài một mái ấm an yên, vợ chồng nương tựa nhau mà sống, cùng nhau nếm trải cay đắng ngọt bùi và cùng nhau già đi trong hạnh phúc. Thế nhưng, đời không như là mơ, trong khi những người vợ luôn tin tưởng vào nghĩa vợ chồng, vào sự gắn kết gia đình thì đàn ông lại luôn ham muốn những điều mới lạ, những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Và rồi, họ ngoại tình.

Người xưa thường quan niệm đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa, ngày nay chế độ một vợ một chồng là điều ai cũng phải chấp nhận khi bước chân vào hôn nhân. Khi bị phát hiện việc dan díu với đàn bà khác đàn ông sẽ bị người đời rủa xả, chửi bới, đay nghiến đến mức khiến họ mất đi danh dự, uy tín và lòng tự tôn. Nếu ngoại tình gây hậu quả nghiêm trọng những ông chồng còn bị phạt hành chính, nghiêm trọng hơn còn bị phạt tù.

Đứng trước những hệ lụy đáng sợ như thế nhưng rất nhiều đàn ông vẫn đang tâm ngoại tình, vẫn dối lừa vợ để lên giường với đàn bà khác. Chồng ngoại tình lần 1 vợ có thể thứ tha, nhưng sau khi nhận được sự tha thứ của vợ mà vẫn ngoại tình thêm lần nữa thì phụ nữ đừng cho anh ta cơ hội làm đau bạn lần thứ ba. Hãy dũng cảm chấm dứt tất cả, hãy đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh để con tim không bị dằn vặt, dày xéo thêm ngày nào nữa.

Vợ chỉ có một nhưng đàn bà sẵn sàng lên giường với chồng người khác thì đầy đường - Ảnh minh họa: Internet

Có ý định bỏ vợ con để chạy theo nhân tình

Thèm của lạ, thèm cảm giác lên giường với đàn bà khác là nguyên nhân cốt lõi khiến đàn ông lầm đường lạc dối. Khi yêu, khi hoan lạc với nhân tình đàn ông chỉ muốn trút bỏ vợ con, trút bỏ trách nhiệm để được thoải mái vui vẻ với người tình. Họ quên mất rằng, vợ chỉ có một nhưng đàn bà sẵn sàng lên giường với chồng người khác thì đầy đường. Nhân tình có thể bên cạnh các anh lúc sang giàu để bòn rút của tiền, đến khi sa cơ thất thế người vẫn đồng ý kề bên đồng cam cộng khổ chỉ có vợ con.

Nếu chồng bạn vì đàn bà khác mà về đòi ly hôn, đòi bạn trả tự do cho anh ta được đường đường chính chính qua lại với nhân tình thì vợ đừng níu kéo thêm nữa. Hãy đủ sáng suốt để hiểu rằng, ngay cả con mà cũng không cần thì anh ta đâu xứng đáng là chồng bạn.

Đàn bà có thể dùng chung quần áo, mỹ phẩm nhưng không bao giờ chấp nhận việc dùng chung đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Muốn dây dưa để vừa sống với vợ vừa ngủ với nhân tình

Đàn ông tham lam ai cũng biết, nhưng tham lam đến mức bắt vợ phải chấp nhận việc chồng chung chăn gối với đàn bà khác thì anh ta quá độc ác, tàn nhẫn. Không đáng sợ sao được khi anh ta vô tâm đến mức không muốn hiểu rằng “Lòng riêng riêng những kính yêu/ Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”.

Chồng phải là duy nhất, là không chia sẻ, không dùng chung với ai. Đàn bà có thể dùng chung quần áo, mỹ phẩm nhưng không bao giờ chấp nhận việc dùng chung đàn ông. Vậy nên, nếu chồng ngoại tình về nhà hứa với vợ sẽ cắt đứt với nhân tình nhưng sau lưng vẫn dây dưa ân ái thì bạn hãy bỏ anh ta trước, đừng để mình phải cuồng điên trong đớn đau, hờn tủi cả đời.