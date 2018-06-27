6 quả báo đáng sợ mà đàn bà cướp chồng người phải gánh chịu, càng đọc càng khiếp đảm

Phụ nữ yêu 27/06/2018 17:42

Trước khi cướp chồng người khác đàn bà hãy đọc bài viết này để biết những quả báo rùng mình mà kẻ thứ ba phải gánh chịu.

Làm người thứ ba đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị người đời rủa xả, đay nghiến và dùng những lời tàn độc nhất để chửi bới, mắng nhiếc bạn. Dẫu thiên hạ có nặng lời, có cay nghiệt thì kẻ thứ ba cũng không bao giờ có đủ tư cách để đứng lên tự bảo vệ mình, ngăn cấm người khác không được đối xử với bạn như thế vì ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ ngang trái với đàn ông có vợ bạn đã sai hoàn toàn.

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Có được tình yêu của đàn ông đeo nhẫn ngón áp út không phải là một chiến thắng vẻ vang, càng không có gì tự hào mà đó là nỗi ô nhục lớn nhất đời người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Không ngang trái sao được khi biết rõ người đàn ông kia đã yên bề gia thất, đã có vợ con đuề huề bạn vẫn đang tâm chen chân. Việc có được tình yêu của đàn ông đeo nhẫn ngón áp út không phải là một chiến thắng vẻ vang, càng không có gì tự hào mà đó là nỗi ô nhục lớn nhất đời người đàn bà.

Nhục nhã làm sao khi bị vợ của nhân tình đánh ghen xối xả, khi con cái của họ nhìn bạn với ánh mắt khinh khi kẻ tội đồ, khi mẹ cha bạn không dám nhìn mặt con vì quá kinh tởm đứa con gái tưởng chừng ngoan hiền, biết điều của mình.

Hơn cả, ngoài những điều đáng sợ ấy đàn bà chuyên cướp chồng người còn phải gánh chịu những quả báo kinh sợ sau.

6 quả báo đáng sợ mà đàn bà cướp chồng người phải gánh chịu, càng đọc càng khiếp đảm - Ảnh 2
Bạn có thể cướp được đàn ông từ tay vợ anh ta nhưng đừng bao giờ ảo tưởng về đám cưới với gã đàn ông bội bạc ấy - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi cặp kè với đàn ông có vợ bạn có thể có tình yêu, có tiền, có sự cưng chiều, thương yêu nhưng sau khi mọi việc bung bét dẫu cả hai chấm dứt mối quan hệ thì vết nhơ từng giật chồng người khác sẽ bám theo bạn cả đời. Khi ấy, đồng nghiệp, người thân, bạn bè dù thương đến mấy cũng không thể bênh vực hay đứng về phía bạn. Nửa đời còn lại kẻ thứ ba phải sống trong dằn vặt, ray rứt và nhục nhã.

2. Những người cặp kè với đàn ông có vợ nếu may mắn tìm được người đàn ông độc thân yêu thương mình, cùng nhau gầy dựng gia đình thì sau đó bạn cũng đừng mong có được mái ấm an yên. Nên nhớ rằng “gieo nhân nào gặt quả nấy”, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, mẹ gây nên nghiệp thì hỏi sao con phải chịu họa oán than.

3. Dẫu có ăn năn hối cải, có ra sức tu tâm tích đức hòng chuộc lại lỗi lầm thì kiếp sau bạn vẫn phải chịu cảnh nghèo hèn, khốn khó để trả nợ đời.

6 quả báo đáng sợ mà đàn bà cướp chồng người phải gánh chịu, càng đọc càng khiếp đảm - Ảnh 3
Những tưởng ai làm người nấy chịu nhưng thực tế “mũi dại, lái chịu đòn”, con cái gây nên chuyện không hay cha mẹ là người khổ tâm nhất - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi đang tâm phá hoại gia cang người khác bạn đừng mong có được người chồng chung thủy. Anh ta sẽ khiến bạn được nếm trải cảm giác bị bội bạc, chứng kiến chồng lên giường với đàn bà khác đớn đau, nghiệt ngã như thế nào.

5. Những tưởng ai làm người nấy chịu nhưng thực tế “mũi dại, lái chịu đòn”, con cái gây nên chuyện không hay cha mẹ là người khổ tâm nhất. Việc khiến cha mẹ buồn lòng, tổn thương khiến bạn phạm phải tội bất hiếu, không có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp.

6. Lúc trẻ làm điều ác khi già sẽ phải nhận quả báo là chuyện hiển nhiên. Vậy nên, nếu thuở thanh xuân cậy mình có nhan sắc mà chung chạ với đàn ông đã có vợ khi về già bạn sẽ nhận ra rằng, lúc ốm đau, bệnh hoạn sẽ chẳng có ai bên bạn. Cô độc, tủi nhục, ê chề là những từ chính xác nhất khi nói về tuổi già của kẻ giật chồng người khác.

Thay vì đánh ghen, đàn bà hãy cảm ơn kẻ thứ 3 bởi nhờ họ bạn mới biết lòng chung thủy của chồng đáng giá bao nhiêu?

Thay vì đánh ghen, đàn bà hãy cảm ơn kẻ thứ 3 bởi nhờ họ bạn mới biết lòng chung thủy của chồng đáng giá bao nhiêu?

Đàn bà chấp nhận làm kẻ thứ ba chắc chắn là đáng trách, nhưng chị em nên nhớ cô ta sẽ không bao giờ cướp được chồng bạn nếu anh ấy không cho phép.

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