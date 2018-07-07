Tinh vi thế này hỏi sao một khi đàn bà ngoại tình chồng đừng mơ phát hiện

Phụ nữ yêu 07/07/2018 13:13

Đàn ông ngoại tình có thể bị phát hiện trong tích tắc, thế nhưng đàn bà một khi đã muốn có bồ thì chẳng ai có thể biết được.

Sau một cuộc tình vụng trộm, nếu đàn ông không cẩn thận xóa sạch dấu tích sẽ bị vợ phát hiện ngay thì chồng của người vợ ngoại tình lại không hề dễ dàng “lật mặt” vợ như thế.

Tinh vi thế này hỏi sao một khi đàn bà ngoại tình chồng đừng mơ phát hiện - Ảnh 1
Nhờ khả năng che dấu tinh vi thế này nên sau khi ăn vụng đàn bà vẫn không để lộ bí mật tày trời của mình trước chồng - Ảnh minh họa: Internet

1. Vẫn hoàn thành nghĩa vụ người vợ, người mẹ

Nếu đàn ông nuôi bồ nhí bên ngoài thường cau có, khó chịu và lạnh nhạt với vợ thì đàn bà không như thế. Dẫu có người đàn ông khác, dẫu vừa mới lên giường với người tình thì khi trở về nhà đàn bà vẫn hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc con cái, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Vậy nên, chồng dù tinh ý đến mấy cũng không thể phát hiện được việc vợ mình đang có người đàn ông khác.

2. Sử dụng một địa chỉ mạng xã hội khác

Để chồng không nghi ngờ, để tránh rủi ro không đáng có nếu chồng vô tình đọc được những dòng tin nhắn đẩy đưa, những cuộc hẹn được lên lịch trước phụ nữ sẽ dùng một địa chỉ mạng xã hội khác để hẹn hò. Sự kín đáo, cẩn trọng ấy khiến phụ nữ có chồng một khi đã muốn có bồ thì chẳng ai có thể phát hiện được.

Tinh vi thế này hỏi sao một khi đàn bà ngoại tình chồng đừng mơ phát hiện - Ảnh 2
Đàn bà làm người thứ ba thường không giữ bí mật mà còn cố ý công khai tất cả để hủy hoại gia đình người khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Được người tình giữ kín mọi việc

Đàn bà nếu biết đàn ông đã có vợ nhưng vẫn chen chân, vẫn yêu thì chắc chắn cô ta sẽ muốn chiếm người đàn ông kia làm của riêng mình. Dù miệng nói “em chỉ cần tình yêu của anh là đủ” nhưng thực chất họ lại muốn nhiều hơn thế. Cô ta muốn vợ của người đàn ông biết về sự có mặt của mình, muốn gia đình nhân tình ly tán, muốn đường đường chính chính sánh bước bên người đàn ông họ đang tranh đoạt. Thế nên, đàn bà làm người thứ ba thường không giữ bí mật mà còn cố ý công khai tất cả để hủy hoại gia đình người khác.

Trái lại, đàn ông đi ngoại tình rất sợ bị vợ phát hiện. Chính vì sợ vợ biết nên họ luôn giữ kín tất cả mọi chuyện. Không cố công tìm hiểu về chồng của bồ, cũng không quan tâm chuyện gia đình, họ chỉ cần được tận hưởng những phút giây hạnh phúc là đủ.

Tinh vi thế này hỏi sao một khi đàn bà ngoại tình chồng đừng mơ phát hiện - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình có thể bị phát hiện trong tích tắc nhưng đàn bà một khi đã thay lòng thì cả chục năm chưa chắc chồng đã biết - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ có giác quan thứ 6

Đàn ông mạnh mẽ, cá tính ai cũng biết. Và chính sự khô khan, không tâm lí ấy khiến họ khó lòng đoán biết được những điều bất thường nơi vợ mình. Phụ nữ thì ngược lại, nàng có sự nhạy cảm, tinh tế và khôn ngoan để nhận thấy ngay những điều đáng ngờ nơi chồng mình. Thế nên, đàn ông ngoại tình có thể bị phát hiện trong tích tắc nhưng đàn bà một khi đã thay lòng thì cả chục năm chưa chắc chồng đã biết.

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