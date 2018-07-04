Đàn bà khôn hay dại là ở việc họ có dám buông bỏ 4 điều này hay không

Phụ nữ yêu 04/07/2018 15:57

Dưới đây là 4 điều đàn bà khôn không bao giờ cần đến, đàn bà dại lại nhẫn nhịn ôm vào mình.

Đàn bà khôn ngoan hay khờ dại không nằm ở cách họ điểm trang cho nhan sắc của mình, cũng không tùy thuộc vào số tiền họ có trong túi. Sự thông minh được thể hiện ở cách đàn bà tự làm chủ đời mình, biết cách buông bỏ những thứ không xứng đáng thay vì ôm khư khư lấy chúng và mong đàn ông nuôi mình như đàn bà dại.

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Nếu một ngày chồng thay lòng đổi dạ, chồng vì đàn bà khác mà đạp đổ tất cả những yêu thương thuở nào, mà vung tay đánh vợ thì chị em đừng dại nín lặng cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng bội bạc

Chồng là người đàn ông ta chọn ở bên họ cả đời, cùng nhau chia sớt buồn vui sướng khổ. Thế nên, anh ấy nhất định phải là người có trách nhiệm, yêu thương và biết cách làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Nếu một ngày chồng thay lòng đổi dạ, chồng vì đàn bà khác mà đạp đổ tất cả những yêu thương thuở nào, mà vung tay đánh vợ thì chị em đừng dại nín lặng cam chịu.

Hãy “đá” anh ta ra khỏi đời bạn, hãy nói không với kiếp chồng chung, hãy để gã đàn ông tệ bạc kia hiểu rằng anh ta không còn xứng đáng có được bạn nữa. Đàn bà thà cô đơn còn hơn phải cô độc trong chính hôn nhân của mình.

Đàn bà khôn hay dại là ở việc họ có dám buông bỏ 4 điều này hay không - Ảnh 2
Đàn bà khôn khác biệt với đàn bà dại ở điểm, ngoài kiếm tiền họ còn đi làm vì đam mê, vì yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Công việc nhàm chán

Ai đi làm cũng để kiếm tiền, để tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp, để thấy rằng những công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận lại. Nhưng đàn bà khôn khác biệt với đàn bà dại ở điểm, ngoài kiếm tiền họ còn đi làm vì đam mê, vì yêu thích.

Đàn bà dại vì mưu sinh mà chấp nhận một công việc nhàm chán, nhàn nhã và không có cơ hội thăng tiến. Họ quên mất rằng, chỉ cần thay đổi công việc thì cuộc đời của họ đã khác đi rất nhiều rồi.

Rơi nước mắt vì đàn ông

Nếu nó là những giọt nước mắt hạnh phúc thì quá tuyệt vời, nhưng nếu là những giọt nước mắt của sự đớn đau thương tổn thì không đáng đâu đàn bà ạ. Cuộc đời của bạn còn dài, tương lai còn rộng thì hà cớ gì cứ chôn chặt đời mình bên người đàn ông khiến mình đau đớn, khiến con tim mình rệu rã.

Đàn bà có thể khóc khi bị đàn ông làm đau, nhưng đừng khóc vì anh ta quá 3 ngày. Nước mắt của đàn bà chỉ rơi bấy nhiêu là đủ, việc cho phép bản thân chìm đắm trong đau thương sẽ khiến bạn mãi không thể có được hạnh phúc.

Đàn bà khôn hay dại là ở việc họ có dám buông bỏ 4 điều này hay không - Ảnh 3
Người ta ganh ghét đố kỵ là bởi họ thiếu tự tin khi đứng trước bạn, họ thấy bản thân thua kém và ước ao có được cuộc sống như bạn đấy - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhặt những người nói xấu mình

Khi biết có người nói xấu mình, nói những lời không đúng hay xiên xỏ mình ai cũng khó chịu, bực bội và đâm ra căm ghét đối phương. Nhưng đàn bà ơi, bạn biết không, người ta ganh ghét đố kỵ là bởi họ thiếu tự tin khi đứng trước bạn, họ thấy bản thân thua kém và ước ao có được cuộc sống như bạn đấy.

Thay vì chấp nhặt, thay vì bực dọc bạn hãy để ngoài tai những thị phi ấy. Hãy cứ sống đàng hoàng, cứ hiên ngang với đời bởi “cây ngay không sợ chết đứng”. Việc cứ phải lo lắng việc người khác nghĩ gì về mình sẽ khiến bạn khó lòng có được sự an yên, thanh thản trong tâm hồn.

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