Ngày nào còn chưa 'nhét' những điều này vào đầu thì đời đàn bà còn khổ dài dài

Phụ nữ yêu 30/06/2018 12:52

Đàn bà muốn cả đời hạnh phúc, an yên hãy đọc bài viết này ít nhất một lần.

Đàn bà đừng cậy mình thông minh, xinh đẹp thì sẽ hạnh phúc bởi nếu dại dột đặt trọn niềm tin vào đàn ông, cho họ quyền quyết định đời mình thì bạn chắc chắn sẽ khổ đau, bất hạnh.

Đời người phụ nữ, sai lầm nhất là quá tin tưởng vào một người đàn ông, phó thác hạnh phúc của mình cho  anh ta mà quên mất rằng ai rồi cũng khác, cũng thay đổi, cũng có thể phản bội ta…

Ngày nào còn chưa 'nhét' những điều này vào đầu thì đời đàn bà còn khổ dài dài - Ảnh 1

Là đàn bà, hãy cố nhét những điều này vào đầu, ít ra bạn sẽ đỡ khổ hơn đấy! - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng giận hờn bạn có thể không làm việc nhà, không nấu ăn, không giặt giữ, không quan tâm đến đối phương nhưng nhất định phải ngủ cùng giường. Việc mỗi người ngủ một nơi khi cãi nhau chính là cơ hội để đàn ông lên giường với đàn bà khác mà bạn không hề hay biết.

2. Khi gặp phải khó khăn, thất bại ai cũng căng thẳng, mệt mỏi. Thay vì nghĩ đến những điều tiêu cực, xui rủi bạn hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của sự việc bởi trên đời này cái gì cũng có hai mặt của nó.

3. “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, trước khi nhận bất cứ món đồ gì của ai hãy tự hỏi mình rằng “vì sao họ lại tặng nó cho mình?”, “mình có xứng đáng nhận lấy nó hay không” nếu không lý giải được thì tuyệt đối đừng nhận.

Ngày nào còn chưa 'nhét' những điều này vào đầu thì đời đàn bà còn khổ dài dài - Ảnh 2
Thay vì sống vội hãy sống chậm hơn để tận hưởng triệt để mọi phút giây trôi qua trong đời mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Hãy bình tĩnh mà sống, ngày mai vẫn đang ở trước mắt bạn đấy thôi, việc gì phải vội vàng. Thay vì sống vội hãy sống chậm hơn để tận hưởng triệt để mọi phút giây trôi qua trong đời mình, đừng để sau này già đi phải hối hận về những điều ngày trẻ ta bỏ lỡ.

5. Những điều riêng tư hãy giữ lại cho riêng mình, đừng đi mách lẻo với ai, cũng đừng tung hê tất thảy với thiên hạ. Người ngoài có thể bênh vực, chê bai hay mỉa mai bạn nhưng chẳng ai có thể thay bạn gìn giữ hạnh phúc của bản thân.

6. Vợ chồng cãi nhau, dù cãi nhau to đến mấy đàn bà cũng không được xách vali ôm con về nhà ngoại. Đàn bà bỏ nhà mà đi thì dễ, muốn trở về sẽ rất khó.

Ngày nào còn chưa 'nhét' những điều này vào đầu thì đời đàn bà còn khổ dài dài - Ảnh 3
Nếu đã cạn tình cạn nghĩa với chồng, đàn bà hãy ly hôn rồi hẵng yêu thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn bà thông minh không bao giờ ngoại tình. Họ hiểu rằng gia đình, hạnh phúc và cả lòng tự trọng của mình sẽ bị đạp đổ bởi thứ tình yêu ngoài vợ ngoài chồng kia. Nếu đã cạn tình cạn nghĩa với chồng, đàn bà hãy ly hôn rồi hẵng yêu thêm lần nữa.

8. Hãy vui thay chứ đừng ganh tỵ với hạnh phúc của người khác. Thói sân si không thể giúp bạn vui vẻ hơn, nó chỉ khiến bạn trở nên xấu tính, cay nghiệt và bất hạnh hơn mà thôi. Hãy hài lòng với những gì mình đang có, không ngừng phấn đấu để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn mỗi ngày. Vậy là đủ.

9. Chỉ đàn bà dại mới thấy vui khi ở nhà chồng nuôi. Hệ lụy của việc làm người vợ toàn thời gian là dẫu bạn có làm việc nhà quần quật cả ngày, nấu ăn ngày 3 buổi, lau nhà đến mỏi nhừ cả lưng và bế con đến nhức tay thì chồng vẫn thản nhiên nói rằng “em ở nhà có làm gì đâu mà mệt”.

10. Khi hôn nhân không hạnh phúc đừng đổ lỗi cho người khác, càng không nên đổ lỗi cho bạn đời. Hãy nhớ rằng, đấy là quyết định của bạn, và chính bạn phải chịu trách nhiệm về nó chứ không phải ai khác.

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